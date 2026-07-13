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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर: CM भजनलाल के काफिले के दौरान झुलसी रेशू गुप्ता पहुंचीं महिला आयोग, कहा- 'अब इलाज के लिए पैसे...'

जयपुर: CM भजनलाल के काफिले के दौरान झुलसी रेशू गुप्ता पहुंचीं महिला आयोग, कहा- 'अब इलाज के लिए पैसे...'

Jaipur News In Hindi: मुख्यमंत्री के काफिले के दौरान ठेला पलटने से झुलसी रेशू गुप्ता ने महिला आयोग से इंसाफ की गुहार लगाई. पीड़िता ने कहा कि इलाज पर रोज 3 हजार रुपये खर्च हो रहे हैं.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 13 Jul 2026 07:33 PM (IST)
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जयपुर में मुख्यमंत्री के काफिले के दौरान पुलिसकर्मी द्वारा ठेला पलटने से गंभीर रूप से झुलसी युवती रेशू गुप्ता अब इंसाफ की लड़ाई महिला आयोग तक ले गई हैं. सोमवार (13 जुलाई) को रेशू गुप्ता अपने परिवार, वकील और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ राजस्थान राज्य महिला आयोग के दफ्तर पहुंचीं और पूरे मामले में शिकायत दर्ज कराते हुए न्याय की मांग की.

रेशू गुप्ता ने कहा कि हादसे के बाद सरकार की ओर से कई बयान दिए गए, लेकिन अब तक उन्हें किसी तरह की आर्थिक या अन्य मदद नहीं मिली है. उनका कहना है कि इलाज पर रोजाना करीब 3 हजार रुपये खर्च हो रहे हैं और अब इलाज के लिए पैसे नहीं बचे हैं. ऐसे में इलाज जारी रखना मुश्किल हो रहा है.

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डॉक्टरों ने प्लास्टिक सर्जरी की बताई जरूरत

पीड़िता ने बताया कि डॉक्टरों ने कम से कम 15 दिन तक लगातार ड्रेसिंग कराने की सलाह दी है. इसके बाद प्लास्टिक सर्जरी करनी होगी. हादसे में ठेला भी टूट गया, जिससे उनका काम पूरी तरह बंद हो गया है और परिवार की आमदनी भी रुक गई है.

रेशू गुप्ता का कहना है कि अब तक मामले में सिर्फ एक कांस्टेबल को लाइन हाजिर किया गया है. इसके अलावा किसी जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. उन्होंने कहा कि वह मुख्यमंत्री आवास भी गई थीं, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात नहीं हो सकी.

महिला आयोग से इंसाफ की उम्मीद

रेशू गुप्ता ने कहा कि अब उन्हें उम्मीद है कि महिला आयोग इस मामले में दखल देगा और उन्हें न्याय दिलाने में मदद करेगा. उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की है.

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सरकार हर संभव मदद करेगी- बीजेपी विधायक

वहीं, बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य ने कहा कि सरकार पीड़िता की हर संभव मदद करेगी. उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से जो भी आश्वासन दिया गया है, उसे पूरा किया जाएगा. पीड़िता को किसी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी और सरकार इस पूरे मामले को संवेदनशीलता के साथ देख रही है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 13 Jul 2026 07:31 PM (IST)
Tags :
Women's Commission RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
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