जयपुर में तेज रफ्तार प्राइवेट बस का कहर देखने को मिला है. इस बस ने आठ कारों को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि कारें खिलौने की तरह चिपक गईं. दरअसल, ये बस मुख्यमंत्री के वीआईपी काफिले को पास कराने के लिए रोके गए वाहनों की भीड़ में घुस गई, जिससे ये हादसा हुआ.

कारों को टक्कर लगने की वजह से उनमें सवार दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, इनमें से आधा दर्जन की हालत गंभीर बताई जा रही है. कई लोगों को कार के गेट तोड़कर निकालना पड़ा है.

बस का ब्रेक फेल होने से हादसा!

शुरुआती जानकारी के मुताबिक बस का ब्रेक फेल हो गया था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ. दुर्घटना के वक्त बस बेहद तेज रफ्तार में थी. टक्कर लगने की वजह से एक बस डिवाइडर पर चढ़ गई. घायलों को अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. यह हादसा शाम करीब 6:45 बजे हुआ है. बस द्वारा कारों को टक्कर मार जाने के बाद काफी देर तक चीख पुकार मची रही. ट्रैफिक भी जाम हो गया था. पुलिस ने क्रेन के जरिए दुर्घटनाग्रस्त कारों को हटाया.

CM भजनलाल शर्मा का निकलना था काफिला

यह दुर्घटना जयपुर शहर से करीब 25 किलोमीटर दूर हरमाड़ा इलाके में हुई. यहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की गाड़ियों का काफिला निकलना था, इसी वजह से ट्रैफिक को रोक दिया गया था. कारों को टक्कर मारने वाली प्राइवेट बस अहमदाबाद से हरिद्वार जा रही थी. राजस्थान में यह बस श्रद्धालुओं को खाटू श्याम मंदिर में दर्शन कराने के लिए आई हुई थी.