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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर में बड़ा हादसा, ब्रेक फेल होने के बाद बेकाबू बस ने 8 कारों को मारी टक्कर, 6 लोगों की हालत नाजुक

जयपुर में बड़ा हादसा, ब्रेक फेल होने के बाद बेकाबू बस ने 8 कारों को मारी टक्कर, 6 लोगों की हालत नाजुक

Jaipur Bus Accident: बस के ब्रेक फेल होने के बाद ये कारों में जा घुसी. इस हादसे में 10 ज्यादा लोग घायल हो गए. इनमें से 6 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 23 May 2026 09:30 PM (IST)
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जयपुर में तेज रफ्तार प्राइवेट बस का कहर देखने को मिला है. इस बस ने आठ कारों को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि कारें खिलौने की तरह चिपक गईं. दरअसल, ये बस मुख्यमंत्री के वीआईपी काफिले को पास कराने के लिए रोके गए वाहनों की भीड़ में घुस गई, जिससे ये हादसा हुआ.

कारों को टक्कर लगने की वजह से उनमें सवार दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, इनमें से आधा दर्जन की हालत गंभीर बताई जा रही है. कई लोगों को कार के गेट तोड़कर निकालना पड़ा है.

बस का ब्रेक फेल होने से हादसा!

शुरुआती जानकारी के मुताबिक बस का ब्रेक फेल हो गया था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ. दुर्घटना के वक्त बस बेहद तेज रफ्तार में थी. टक्कर लगने की वजह से एक बस डिवाइडर पर चढ़ गई. घायलों को अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. यह हादसा शाम करीब 6:45 बजे हुआ है. बस द्वारा कारों को टक्कर मार जाने के बाद काफी देर तक चीख पुकार मची रही. ट्रैफिक भी जाम हो गया था. पुलिस ने क्रेन के जरिए दुर्घटनाग्रस्त कारों को हटाया.

CM भजनलाल शर्मा का निकलना था काफिला

यह दुर्घटना जयपुर शहर से करीब 25 किलोमीटर दूर हरमाड़ा इलाके में हुई. यहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की गाड़ियों का काफिला निकलना था, इसी वजह से ट्रैफिक को रोक दिया गया था. कारों को टक्कर मारने वाली प्राइवेट बस अहमदाबाद से हरिद्वार जा रही थी. राजस्थान में यह बस श्रद्धालुओं को खाटू श्याम मंदिर में दर्शन कराने के लिए आई हुई थी. 

About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 23 May 2026 09:17 PM (IST)
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RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
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