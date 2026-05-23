राजस्थान: जनता पर महंगाई की मार! 9 दिन में तीसरी बार बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम, जयपुर में ये हैं दाम
Petrol Diesel Price Hike: राजस्थान में पेट्रोल-डीज़ल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जिससे आम आदमी और अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ रहा है. पिछले 9 दिनों में तीसरी बढ़ोतरी से ईंधन महंगा हो गया है.
राजस्थान में पेट्रोल और डीज़ल की बढ़ती कीमतें आम आदमी की कमर तोड़ रही हैं. पिछले 9 दिनों के भीतर तीसरी बार ईंधन की दरों में भारी बढ़ोतरी की गई है. पेट्रोल के दाम में 96 पैसे तो डीज़ल में 91 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है. पेट्रोल-डीजल के महंगे होने से सीधा असर आम जनजीवन, घर की रसोई और लोगों की जेब पर पड़ रहा है, क्योंकि लॉजिस्टिक और मालभाड़ा बढ़ने से रोजमर्रा की चीजें भी महंगी होने लगी हैं.
जयपुर में लागू हुईं नई दरें
राजधानी जयपुर में नई दरें लागू होने के बाद ईंधन की कीमतों में यह बदलाव आया है. पेट्रोल पुरानी कीमत 108.31 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर अब नई दर 109.27 रुपये प्रति लीटर हो गई है. पहले जहाँ डीज़ल 94.14 रुपये में बिक रहा था, वहीं अब यह बढ़कर 95.05 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया है.
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क्यों लग रही है कीमतों में आग?
ईंधन की कीमतों में लगातार हो रहे इस इजाफे का मुख्य कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में अस्थिरता है.
- ईरान-इज़राइल युद्ध का असर: ईरान और इज़राइल के बीच चल रहे युद्ध के तनाव के कारण कच्चे तेल (Crude Oil) की सप्लाई चेन प्रभावित हुई है.
- 100 डॉलर के पार पहुंचा क्रूड ऑयल: जो क्रूड ऑयल पहले 70 डॉलर प्रति बैरल के आसपास मिल रहा था, वह अब 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गया है.
इसी महंगे कच्चे तेल की खरीद के कारण पेट्रोलियम कंपनियां अपना घाटा पूरा करने के लिए लगातार कीमतें बढ़ा रही हैं.
रसोई से लेकर पर्यटन तक पर पड़ा बुरा असर
पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने से केवल गाड़ियों का सफर ही नहीं, बल्कि हर सेक्टर प्रभावित हो रहा है. मालभाड़ा (Freight) और लॉजिस्टिक महंगा होने से सब्जियों और राशन सहित अन्य जरूरी घरेलू सामानों की कीमतों में उछाल आया है.
ट्रैवल कंपनियों ने अपना किराया बढ़ा दिया है. इसका सीधा असर राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर देखा जा रहा है. महंगी यात्रा के कारण जयपुर, उदयपुर और जोधपुर जैसे शहरों में अब पहले जैसी पर्यटकों की भीड़ नजर नहीं आ रही है.
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