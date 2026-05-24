जयपुर में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 3 घंटे में काटे इतने हजार चालान

सड़क हादसों में हो रही लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए जयपुर रेंज पुलिस एक्शन मोड में आ गई है. जयपुर रेंज के विभिन्न जिलों में शनिवार शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक (महज 3 घंटे) एक विशेष ट्रैफिक अभियान चलाया गया. इस दौरान यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले कुल 4138 वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई, जिससे नियम तोड़ने वालों में भारी हड़कंप मच गया.

यह ताबड़तोड़ कार्रवाई जयपुर रेंज के आईजी (IG) पुलिस राहुल प्रकाश के सख्त निर्देशों पर की गई. पुलिस अधिकारियों को साफ निर्देश थे कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा न जाए.

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सबसे ज्यादा चालान बिना हेलमेट वालों के

पुलिस के इस 3 घंटे के विशेष अभियान में सबसे अधिक गाज दोपहिया वाहन चालकों पर गिरी. पुलिस ने अलग-अलग नियमों के तहत ये प्रमुख कार्रवाइयां कीं.

बिना हेलमेट: 1296 चालान

बिना सीट बेल्ट: 621 चालान

ओवरस्पीड (तेज रफ्तार): 425 चालान

दोपहिया पर तीन सवारी (Tripling): 301 चालान

शराब, मोबाइल और रॉन्ग साइड वालों पर भी कसा शिकंजा

तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने वालों पर पुलिस की पैनी नजर रही. शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत 62 मामले दर्ज किए गए. गलत दिशा (Wrong Side) में वाहन चलाने वाले 158 चालकों पर एक्शन हुआ. ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन पर बात करने वाले 70 लोगों के चालान काटे गए. ओवरलोड सवारी बैठाने वाले 27 वाहनों पर कार्रवाई हुई. वाहनों पर अवैध ब्लैक फिल्म लगाने वाले 159 और बिना नंबर/अस्पष्ट नंबर प्लेट वाले 71 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई.

थार और स्कॉर्पियो जैसे वाहनों की विशेष चेकिंग

अभियान के दौरान पुलिस ने सड़क पर दौड़ने वाले संदिग्ध वाहनों पर भी विशेष निगरानी रखी. पुलिस टीमों ने थार, स्कॉर्पियो और बोलेरो कैंपर जैसे 948 संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर आवश्यक कार्रवाई की.

जयपुर रेंज के आईजी राहुल प्रकाश ने स्पष्ट किया कि सड़क हादसों में कमी लाने के लिए भविष्य में भी ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे. उन्होंने कहा कि पुलिस का मकसद सिर्फ चालान काटना नहीं है, बल्कि लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक और जिम्मेदार बनाना है.

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