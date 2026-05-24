हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 3 घंटे में काटे इतने हजार चालान

जयपुर में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 3 घंटे में काटे इतने हजार चालान

Jaipur Traffic Police News: जयपुर रेंज पुलिस ने सड़क हादसों को रोकने के लिए बड़ा अभियान चलाया है. शनिवार को महज 3 घंटे के भीतर 4138 वाहनों पर कार्रवाई करते हुए चालान काटे गए.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 24 May 2026 05:24 PM (IST)
Preferred Sources

सड़क हादसों में हो रही लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए जयपुर रेंज पुलिस एक्शन मोड में आ गई है. जयपुर रेंज के विभिन्न जिलों में शनिवार शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक (महज 3 घंटे) एक विशेष ट्रैफिक अभियान चलाया गया. इस दौरान यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले कुल 4138 वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई, जिससे नियम तोड़ने वालों में भारी हड़कंप मच गया.

यह ताबड़तोड़ कार्रवाई जयपुर रेंज के आईजी (IG) पुलिस राहुल प्रकाश के सख्त निर्देशों पर की गई. पुलिस अधिकारियों को साफ निर्देश थे कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा न जाए.

Rajasthan News: कांस में घूंघट ओढ़कर पहुंची थीं एक्ट्रेस रुचि गुर्जर, बताया था 'विरोध का प्रतीक', मचा विवाद

सबसे ज्यादा चालान बिना हेलमेट वालों के

पुलिस के इस 3 घंटे के विशेष अभियान में सबसे अधिक गाज दोपहिया वाहन चालकों पर गिरी. पुलिस ने अलग-अलग नियमों के तहत ये प्रमुख कार्रवाइयां कीं.

  • बिना हेलमेट: 1296 चालान
  • बिना सीट बेल्ट: 621 चालान
  • ओवरस्पीड (तेज रफ्तार): 425 चालान
  • दोपहिया पर तीन सवारी (Tripling): 301 चालान

शराब, मोबाइल और रॉन्ग साइड वालों पर भी कसा शिकंजा

तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने वालों पर पुलिस की पैनी नजर रही. शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत 62 मामले दर्ज किए गए. गलत दिशा (Wrong Side) में वाहन चलाने वाले 158 चालकों पर एक्शन हुआ. ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन पर बात करने वाले 70 लोगों के चालान काटे गए. ओवरलोड सवारी बैठाने वाले 27 वाहनों पर कार्रवाई हुई. वाहनों पर अवैध ब्लैक फिल्म लगाने वाले 159 और बिना नंबर/अस्पष्ट नंबर प्लेट वाले 71 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई.

थार और स्कॉर्पियो जैसे वाहनों की विशेष चेकिंग

अभियान के दौरान पुलिस ने सड़क पर दौड़ने वाले संदिग्ध वाहनों पर भी विशेष निगरानी रखी. पुलिस टीमों ने थार, स्कॉर्पियो और बोलेरो कैंपर जैसे 948 संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर आवश्यक कार्रवाई की.

जयपुर रेंज के आईजी राहुल प्रकाश ने स्पष्ट किया कि सड़क हादसों में कमी लाने के लिए भविष्य में भी ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे. उन्होंने कहा कि पुलिस का मकसद सिर्फ चालान काटना नहीं है, बल्कि लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक और जिम्मेदार बनाना है.

राजस्थान: 44 डिग्री तापमान ने बिगाड़ा जयपुर घूमने का मजा, अल्बर्ट हॉल से आमेर फोर्ट तक पसरा सन्नाटा

About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
Read More
Published at : 24 May 2026 05:24 PM (IST)
Tags :
Jaipur Traffic Police RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
जयपुर में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 3 घंटे में काटे इतने हजार चालान
जयपुर में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 3 घंटे में काटे इतने हजार चालान
राजस्थान
कबाड़ से बनी ड्रेस और 400 साल पुराना 'डंका वर्क', कान्स के रेड कार्पेट पर छाईं जोधपुर की डॉ सोनल
कबाड़ से बनी ड्रेस और 400 साल पुराना 'डंका वर्क', कान्स के रेड कार्पेट पर छाईं जोधपुर की डॉ सोनल
राजस्थान
राजस्थान: 44 डिग्री तापमान ने बिगाड़ा जयपुर घूमने का मजा, अल्बर्ट हॉल से आमेर फोर्ट तक पसरा सन्नाटा
राजस्थान: 44 डिग्री तापमान ने बिगाड़ा जयपुर घूमने का मजा, अल्बर्ट हॉल से आमेर फोर्ट तक पसरा सन्नाटा
राजस्थान
Rajasthan News: कांस में घूंघट ओढ़कर पहुंची थीं एक्ट्रेस रुचि गुर्जर, बताया था 'विरोध का प्रतीक', मचा विवाद
कांस में घूंघट ओढ़कर पहुंची थीं एक्ट्रेस रुचि गुर्जर, बताया था 'विरोध का प्रतीक', मचा विवाद
Advertisement

वीडियोज

Bollywood news: कान्स 2026 में ऐश्वर्या के लुक पर छिड़ी सोशल मीडिया पर जंग!
Twisha Sharma Case Update: पोस्टमार्टम से खुलेगी ट्विशा डेथ मिस्ट्री? | MP | Breaking
India-America Relations: 'सुरक्षा, व्यापार और निवेश को लेकर बात हुई'- S. Jaishankar | Marco Rubio
Honda City का नया Facelift आ गया! Hybrid और नए Look के साथ | #honda #hondacity #newupdate #autolive
Honda ZR-V Hybrid debuts in India, Booking open now | Auto Live #hondacity #hondazrv #hybridcars
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
फाल्टा उपचुनाव: जहां TMC के जहांगीर खान ने छोड़ा मैदान, वहां कांग्रेस नहीं ये पार्टी नंबर-2 पर, चौंका रहे आंकड़े
फाल्टा उपचुनाव: जहां TMC के जहांगीर खान ने छोड़ा मैदान, वहां कांग्रेस नहीं ये पार्टी नंबर-2 पर, चौंका रहे आंकड़े
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: मिशन 2027 की रणनीतियों को धार देने में जुटीं मायावती, बनाया जीत का ये खास प्लान!
यूपी: मिशन 2027 की रणनीतियों को धार देने में जुटीं मायावती, बनाया जीत का ये खास प्लान!
आईपीएल 2026
प्लेऑफ में क्वालीफाई करने के लिए KKR को कितने ओवर में जीतना होगा मैच? डिफेंड का भी आया समीकरण
प्लेऑफ में क्वालीफाई करने के लिए KKR को कितने ओवर में जीतना होगा मैच? डिफेंड का भी आया समीकरण
विश्व
'अगले कुछ घंटों में आ सकती है गुड न्यूज', ईरान अमेरिका युद्ध पर मार्को रुबियो का भारत से बड़ा ऐलान
'अगले कुछ घंटों में आ सकती है गुड न्यूज', ईरान अमेरिका युद्ध पर मार्को रुबियो का भारत से बड़ा ऐलान
बॉलीवुड
थिएटर रिलीज के बाद ओटीटी पर कहां देख पाएंगे 'है जवानी तो इश्क होना है'? वरुण धवन मचाने आ रहे धमाल
थिएटर रिलीज के बाद ओटीटी पर कहां देख पाएंगे 'है जवानी तो इश्क होना है'? वरुण धवन मचाने आ रहे धमाल
इंडिया
जगदंबिका पाल, निशिकांत दुबे और एकनाथ शिंदे समेत 12 सांसदों को मिलेगा संसद रत्न पुरस्कार, देखें पूरी लिस्ट
जगदंबिका पाल, निशिकांत दुबे, एकनाथ शिंदे समेत 12 MPs को मिलेगा संसद रत्न पुरस्कार, देखें लिस्ट
ट्रेंडिंग
Video: शादी में मिला ‘सबसे अजीब गिफ्ट’! दूल्हा-दुल्हन को शख्स ने गिफ्ट में दिया सुअर, मेहमान रह गए हैरान
शादी में मिला ‘सबसे अजीब गिफ्ट’! दूल्हा-दुल्हन को शख्स ने गिफ्ट में दिया सुअर, मेहमान रह गए हैरान
लाइफस्टाइल
Mango And Pimples: आम बदनाम है या सच में बढ़ाता है Acne, डॉक्टर्स से जानें पिंपल्स की असली वजह
आम बदनाम है या सच में बढ़ाता है Acne, डॉक्टर्स से जानें पिंपल्स की असली वजह
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget