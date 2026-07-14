नीरज शर्मा मर्डर केस: हत्या से 4 महीने पहले ही दे दी गई थी शिकायत; पुलिस पर लापरवाही का आरोप

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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थाननीरज शर्मा मर्डर केस में बड़ा खुलासा, हत्या से 4 महीने पहले दी थी शिकायत; पुलिस पर लापरवाही का आरोप

नीरज शर्मा मर्डर केस में बड़ा खुलासा, हत्या से 4 महीने पहले दी थी शिकायत; पुलिस पर लापरवाही का आरोप

Jaipur Neeraj Sharma Murder case: चर्चित नीरज शर्मा हत्याकांड में परिवार ने पुलिस पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है. दावा है कि हत्या से पहले की शिकायत पर कार्रवाई होती तो वारदात टल सकती थी.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 14 Jul 2026 01:43 PM (IST)
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जयपुर के चर्चित नीरज शर्मा हत्याकांड में अब पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं. मृतका के परिजनों का आरोप है कि नीरज शर्मा ने हत्या से करीब चार महीने पहले पुलिस को लिखित शिकायत देकर अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी, लेकिन उस शिकायत पर न तो एफआईआर दर्ज की गई और न ही कोई प्रभावी कार्रवाई हुई. परिवार का कहना है कि अगर समय रहते कार्रवाई होती तो शायद आज नीरज शर्मा जीवित होतीं.

परिजनों के अनुसार, 1 मार्च को नीरज शर्मा ने पुलिस को लिखित शिकायत दी थी. आरोप है कि कुछ लोग उनके घर में घुस आए, उनके साथ मारपीट की, कपड़े फाड़ दिए और करीब 15 लाख रुपये के गहने, नकदी तथा अन्य सामान लेकर चले गए. परिवार का दावा है कि इस घटना के बावजूद पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया और शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया.

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'समय पर कार्रवाई होती तो हत्या नहीं होती'

मृतका के भाई राकेश शर्मा और रिश्तेदार चंद्र प्रकाश शर्मा का कहना है कि पुलिस की कथित लापरवाही ने आरोपियों के हौसले बढ़ा दिए. उनका आरोप है कि यदि पहली शिकायत पर कानूनी कार्रवाई होती, तो आरोपी कथित तौर पर हत्या जैसी वारदात को अंजाम देने की हिम्मत नहीं कर पाते. परिवार ने कहा कि यह केवल एक हत्या का मामला नहीं, बल्कि समय पर कार्रवाई न होने का भी मामला है.

CBI जांच और जिम्मेदार पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग

परिवार ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है. उनका कहना है कि जिन पुलिस अधिकारियों ने शुरुआती शिकायत पर कार्रवाई नहीं की, उनकी भूमिका की भी जांच होनी चाहिए. साथ ही परिवार ने मांग की है कि मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए, ताकि निष्पक्ष जांच हो सके और दोषियों के साथ-साथ यदि किसी स्तर पर लापरवाही हुई है तो उसकी भी जवाबदेही तय हो.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 14 Jul 2026 01:43 PM (IST)
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Rajsthan News JAIPUR NEWS
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