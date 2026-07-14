नीरज शर्मा मर्डर केस: हत्या से 4 महीने पहले ही दे दी गई थी शिकायत; पुलिस पर लापरवाही का आरोप

जयपुर के चर्चित नीरज शर्मा हत्याकांड में अब पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं. मृतका के परिजनों का आरोप है कि नीरज शर्मा ने हत्या से करीब चार महीने पहले पुलिस को लिखित शिकायत देकर अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी, लेकिन उस शिकायत पर न तो एफआईआर दर्ज की गई और न ही कोई प्रभावी कार्रवाई हुई. परिवार का कहना है कि अगर समय रहते कार्रवाई होती तो शायद आज नीरज शर्मा जीवित होतीं.

परिजनों के अनुसार, 1 मार्च को नीरज शर्मा ने पुलिस को लिखित शिकायत दी थी. आरोप है कि कुछ लोग उनके घर में घुस आए, उनके साथ मारपीट की, कपड़े फाड़ दिए और करीब 15 लाख रुपये के गहने, नकदी तथा अन्य सामान लेकर चले गए. परिवार का दावा है कि इस घटना के बावजूद पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया और शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया.

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'समय पर कार्रवाई होती तो हत्या नहीं होती'

मृतका के भाई राकेश शर्मा और रिश्तेदार चंद्र प्रकाश शर्मा का कहना है कि पुलिस की कथित लापरवाही ने आरोपियों के हौसले बढ़ा दिए. उनका आरोप है कि यदि पहली शिकायत पर कानूनी कार्रवाई होती, तो आरोपी कथित तौर पर हत्या जैसी वारदात को अंजाम देने की हिम्मत नहीं कर पाते. परिवार ने कहा कि यह केवल एक हत्या का मामला नहीं, बल्कि समय पर कार्रवाई न होने का भी मामला है.

CBI जांच और जिम्मेदार पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग

परिवार ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है. उनका कहना है कि जिन पुलिस अधिकारियों ने शुरुआती शिकायत पर कार्रवाई नहीं की, उनकी भूमिका की भी जांच होनी चाहिए. साथ ही परिवार ने मांग की है कि मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए, ताकि निष्पक्ष जांच हो सके और दोषियों के साथ-साथ यदि किसी स्तर पर लापरवाही हुई है तो उसकी भी जवाबदेही तय हो.

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