गुलाबी नगरी जयपुर इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है. शहर का तापमान लगातार 43 से 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है. तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है. इसका असर अब जयपुर के पर्यटन कारोबार पर भी साफ दिखाई देने लगा है. जो पर्यटन स्थल कुछ समय पहले तक पर्यटकों से भरे रहते थे, वहां अब दिन के समय सन्नाटा नजर आने लगा है.

जयपुर का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल अल्बर्ट हॉल भी गर्मी की मार झेल रहा है. मार्च और अप्रैल की शुरुआत तक यहां सुबह से शाम तक बड़ी संख्या में देशी और विदेशी पर्यटक पहुंचते थे. अल्बर्ट हॉल का इनर और आउटर लॉन लोगों से भरा रहता था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं. दोपहर के समय यहां गिने-चुने पर्यटक ही नजर आते हैं.

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जो पर्यटक पहुंच भी रहे हैं, वे तेज धूप और लू से बचने के लिए चेहरे को कपड़े और स्कार्फ से ढककर घूमते दिखाई दे रहे हैं. ज्यादातर लोग जल्दी-जल्दी फोटो खिंचवाकर वापस लौट रहे हैं. गर्म हवाओं की वजह से लोग ज्यादा देर तक बाहर रुकना नहीं चाह रहे.

हवा महल से आमेर तक हर जगह असर

केवल अल्बर्ट हॉल ही नहीं, बल्कि जयपुर के दूसरे बड़े पर्यटन स्थलों पर भी यही स्थिति बनी हुई है. हवा महल, जंतर मंतर, आमेर महल, सिटी पैलेस, स्टेच्यू सर्किल और जलमहल जैसे स्थानों पर भी दिन के समय काफी कम भीड़ दिखाई दे रही है. दोपहर में कई जगह सड़कें तक खाली नजर आती हैं.

अधिकतर पर्यटक अब शाम के समय घूमना पसंद कर रहे हैं, जब धूप थोड़ी कम हो जाती है. हालांकि कई पर्यटक ऐसे भी हैं जिन्हें उसी दिन वापस लौटना होता है, इसलिए मजबूरी में उन्हें दिन में ही बाहर निकलना पड़ रहा है.

पर्यटकों और स्थानीय लोगों की बढ़ी मुश्किलें

जयपुर घूमने आए पर्यटकों का कहना है कि इस बार गर्मी काफी ज्यादा महसूस हो रही है. उनका कहना है कि कुछ मिनट धूप में खड़े रहना भी मुश्किल हो रहा है. तेज गर्म हवाओं के कारण कई लोगों की तबीयत भी खराब हो रही है.

वहीं स्थानीय लोगों का भी कहना है कि दोपहर में बाहर निकलना किसी चुनौती से कम नहीं है. लोग जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकल रहे हैं.

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कारोबार पर भी दिखने लगा असर

भीषण गर्मी का असर अब पर्यटन से जुड़े कारोबार पर भी पड़ने लगा है. होटल, टैक्सी, गाइड और स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि पर्यटकों की संख्या कम होने से कारोबार प्रभावित हो रहा है.

कारोबारियों का कहना है कि अगर आने वाले दिनों में तापमान इसी तरह बना रहा तो टूरिस्ट्स की संख्या में और गिरावट आ सकती है, जिससे नुकसान बढ़ने की आशंका है.