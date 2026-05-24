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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान: 44 डिग्री तापमान ने बिगाड़ा जयपुर घूमने का मजा, अल्बर्ट हॉल से आमेर फोर्ट तक पसरा सन्नाटा

राजस्थान: 44 डिग्री तापमान ने बिगाड़ा जयपुर घूमने का मजा, अल्बर्ट हॉल से आमेर फोर्ट तक पसरा सन्नाटा

Jaipur Heatwave: जयपुर में पड़ रही भीषण गर्मी का असर अब पर्यटन पर भी दिखाई देने लगा है. 43 से 44 डिग्री तापमान और तेज लू के चलते होटल और स्थानीय कारोबार भी प्रभावित होने लगे हैं.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 24 May 2026 03:16 PM (IST)
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गुलाबी नगरी जयपुर इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है. शहर का तापमान लगातार 43 से 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है. तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है. इसका असर अब जयपुर के पर्यटन कारोबार पर भी साफ दिखाई देने लगा है. जो पर्यटन स्थल कुछ समय पहले तक पर्यटकों से भरे रहते थे, वहां अब दिन के समय सन्नाटा नजर आने लगा है.

जयपुर का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल अल्बर्ट हॉल भी गर्मी की मार झेल रहा है. मार्च और अप्रैल की शुरुआत तक यहां सुबह से शाम तक बड़ी संख्या में देशी और विदेशी पर्यटक पहुंचते थे. अल्बर्ट हॉल का इनर और आउटर लॉन लोगों से भरा रहता था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं. दोपहर के समय यहां गिने-चुने पर्यटक ही नजर आते हैं.

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जो पर्यटक पहुंच भी रहे हैं, वे तेज धूप और लू से बचने के लिए चेहरे को कपड़े और स्कार्फ से ढककर घूमते दिखाई दे रहे हैं. ज्यादातर लोग जल्दी-जल्दी फोटो खिंचवाकर वापस लौट रहे हैं. गर्म हवाओं की वजह से लोग ज्यादा देर तक बाहर रुकना नहीं चाह रहे.

हवा महल से आमेर तक हर जगह असर

केवल अल्बर्ट हॉल ही नहीं, बल्कि जयपुर के दूसरे बड़े पर्यटन स्थलों पर भी यही स्थिति बनी हुई है. हवा महल, जंतर मंतर, आमेर महल, सिटी पैलेस, स्टेच्यू सर्किल और जलमहल जैसे स्थानों पर भी दिन के समय काफी कम भीड़ दिखाई दे रही है. दोपहर में कई जगह सड़कें तक खाली नजर आती हैं.

अधिकतर पर्यटक अब शाम के समय घूमना पसंद कर रहे हैं, जब धूप थोड़ी कम हो जाती है. हालांकि कई पर्यटक ऐसे भी हैं जिन्हें उसी दिन वापस लौटना होता है, इसलिए मजबूरी में उन्हें दिन में ही बाहर निकलना पड़ रहा है.

पर्यटकों और स्थानीय लोगों की बढ़ी मुश्किलें

जयपुर घूमने आए पर्यटकों का कहना है कि इस बार गर्मी काफी ज्यादा महसूस हो रही है. उनका कहना है कि कुछ मिनट धूप में खड़े रहना भी मुश्किल हो रहा है. तेज गर्म हवाओं के कारण कई लोगों की तबीयत भी खराब हो रही है.

वहीं स्थानीय लोगों का भी कहना है कि दोपहर में बाहर निकलना किसी चुनौती से कम नहीं है. लोग जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकल रहे हैं.

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कारोबार पर भी दिखने लगा असर

भीषण गर्मी का असर अब पर्यटन से जुड़े कारोबार पर भी पड़ने लगा है. होटल, टैक्सी, गाइड और स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि पर्यटकों की संख्या कम होने से कारोबार प्रभावित हो रहा है.

कारोबारियों का कहना है कि अगर आने वाले दिनों में तापमान इसी तरह बना रहा तो टूरिस्ट्स की संख्या में और गिरावट आ सकती है, जिससे नुकसान बढ़ने की आशंका है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 24 May 2026 03:05 PM (IST)
Tags :
HEATWAVE RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
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