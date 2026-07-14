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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थान'पिकनिक' के बहाने बच्चे को ले गए RSS शाखा? बीकानेर के सरकारी स्कूल पर आरोप, परेंट्स ने किया हंगामा

'पिकनिक' के बहाने बच्चे को ले गए RSS शाखा? बीकानेर के सरकारी स्कूल पर आरोप, परेंट्स ने किया हंगामा

Bikaner News In Hindi: बीकानेर में सरकारी स्कूल के बच्चों को बिना अभिभावकों की अनुमति RSS शाखा ले जाने का आरोप लगा है. वीडियो वायरल होने के बाद अभिभावकों ने जांच और कार्रवाई की मांग की है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 14 Jul 2026 04:03 PM (IST)
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राजस्थान के बीकानेर जिले के श्रीडूंगरगढ़ स्थित श्री कन्हैयालाल सिखवाल महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम राजकीय विद्यालय से जुड़ा एक मामला इन दिनों चर्चा में है. आरोप है कि स्कूल के कुछ बच्चों को उनके अभिभावकों की जानकारी और अनुमति के बिना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की शाखा में ले जाया गया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद बढ़ गया है.

इस पूरे मामले को सबसे पहले सोशल मीडिया पर हर्षित मेहला ने उठाया. उनका दावा है कि उन्हें सूचना मिली थी कि सरकारी स्कूल के बच्चों को शाखा में ले जाया गया है. इसके बाद वे कुछ अभिभावकों के साथ मौके पर पहुंचे और वहां का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा किया. वीडियो वायरल होते ही मामला चर्चा का विषय बन गया.

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अभिभावकों ने पूछे कई सवाल

वायरल वीडियो में अभिभावक स्कूल स्टाफ और शिक्षकों से जवाब मांगते नजर आ रहे हैं. उनका कहना है कि बच्चों को पिकनिक या घूमने की बात कहकर स्कूल से बाहर ले जाया गया, लेकिन बाद में पता चला कि वे RSS की शाखा के कार्यक्रम में मौजूद थे.

अभिभावकों का सवाल है कि अगर यह स्कूल की आधिकारिक गतिविधि थी तो पहले उन्हें इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई और लिखित अनुमति क्यों नहीं ली गई.

कुछ अभिभावकों ने यह भी कहा कि सरकारी स्कूल के बच्चों को किसी भी वैचारिक या सामाजिक संगठन के कार्यक्रम में भेजने से पहले परिवार की सहमति लेना जरूरी है. उनका कहना है कि बिना अनुमति ऐसा करना सही नहीं है.

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. कुछ लोग इसे सरकारी स्कूलों की निष्पक्षता और अभिभावकों के अधिकारों से जुड़ा गंभीर मामला बता रहे हैं. वहीं कुछ लोगों का कहना है कि यह एक सामान्य गतिविधि थी और इसे बेवजह राजनीतिक रंग दिया जा रहा है.

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जांच और कार्रवाई की मांग

अभिभावकों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और अगर किसी स्तर पर लापरवाही हुई है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. फिलहाल शिक्षा विभाग की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 14 Jul 2026 03:54 PM (IST)
Tags :
RSS Bikaner News RAJASTHAN NEWS
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