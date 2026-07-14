राजस्थान के बीकानेर जिले के श्रीडूंगरगढ़ स्थित श्री कन्हैयालाल सिखवाल महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम राजकीय विद्यालय से जुड़ा एक मामला इन दिनों चर्चा में है. आरोप है कि स्कूल के कुछ बच्चों को उनके अभिभावकों की जानकारी और अनुमति के बिना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की शाखा में ले जाया गया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद बढ़ गया है.

इस पूरे मामले को सबसे पहले सोशल मीडिया पर हर्षित मेहला ने उठाया. उनका दावा है कि उन्हें सूचना मिली थी कि सरकारी स्कूल के बच्चों को शाखा में ले जाया गया है. इसके बाद वे कुछ अभिभावकों के साथ मौके पर पहुंचे और वहां का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा किया. वीडियो वायरल होते ही मामला चर्चा का विषय बन गया.

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अभिभावकों ने पूछे कई सवाल

वायरल वीडियो में अभिभावक स्कूल स्टाफ और शिक्षकों से जवाब मांगते नजर आ रहे हैं. उनका कहना है कि बच्चों को पिकनिक या घूमने की बात कहकर स्कूल से बाहर ले जाया गया, लेकिन बाद में पता चला कि वे RSS की शाखा के कार्यक्रम में मौजूद थे.

अभिभावकों का सवाल है कि अगर यह स्कूल की आधिकारिक गतिविधि थी तो पहले उन्हें इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई और लिखित अनुमति क्यों नहीं ली गई.

कुछ अभिभावकों ने यह भी कहा कि सरकारी स्कूल के बच्चों को किसी भी वैचारिक या सामाजिक संगठन के कार्यक्रम में भेजने से पहले परिवार की सहमति लेना जरूरी है. उनका कहना है कि बिना अनुमति ऐसा करना सही नहीं है.

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. कुछ लोग इसे सरकारी स्कूलों की निष्पक्षता और अभिभावकों के अधिकारों से जुड़ा गंभीर मामला बता रहे हैं. वहीं कुछ लोगों का कहना है कि यह एक सामान्य गतिविधि थी और इसे बेवजह राजनीतिक रंग दिया जा रहा है.

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जांच और कार्रवाई की मांग

अभिभावकों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और अगर किसी स्तर पर लापरवाही हुई है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. फिलहाल शिक्षा विभाग की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.