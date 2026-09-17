जयपुर में झमाझम बारिश, PM मोदी के जन्मदिन का कार्यक्रम प्रभावित!

जयपुर में गुरुवार को अचानक मौसम का मिजाज बदल गया. शहर के कई इलाकों में पिछले कुछ घंटे से हल्की से मध्यम बारिश हो रही है. जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर प्रस्तावित कार्यक्रम भी बारिश की वजह से प्रभावित हो रहा है. बारिश की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आशीर्वाद का दीया जलाने का कार्यक्रम भी प्रभावित हो रहा है.

बारिश की वजह से सड़कों पर अंधेरा छा गया है और वाहनों को हेडलाइट जला कर चलना पड़ रहा है. इसके साथ ही तापमान में भी खासी गिरावट आई है. हालांकि बारिश की वजह से कुछ जगहों पर जल भराव हो गया है. जिसकी वजह से लोगों को थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

जोधपुर निगम में BJP-कांग्रेस के बीच बहुमत का खेल! बोर्ड के लिए निर्दलीय अहम

सड़कों पर भरा बारिश का पानी

बारिश का असर सड़कों पर दिखाई दिया है, कुछ रास्तों पर बारिश का पानी भर जाने से यातायात भी प्रभावित हुआ है. वाहनों की लंबी कतार लग गई है. बारिश और जल भराव से पूरे शहर में जनजीवन प्रभावित है. हालांकि बारिश होने की वजह से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत जरूर मिल गई है.

बारिश की वजह से प्रभावित हुआ है आशीर्वाद का दीया कार्यक्रम

जयपुर में बारिश का असर आज पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर प्रस्तावित आशीर्वाद का दीया जलाने का कार्यक्रम भी पड़ा है. बारिश की वजह से पीएम मोदी के जन्मदिन पर आशीर्वाद का दीया जलाने का कार्यक्रम भी प्रभावित हुआ है. बता दें कि मौसम विभाग ने आज जयपुर के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया था. जयपुर के साथ ही राजस्थान के अन्य जिलों में भी गुरुवार को इसी तरह से बारिश हो रही है. हालांकि इस साल राजस्थान में औसत से कम बारिश हुई है.

बाड़मेर में निर्दलीय पार्षदों ने थामा BJP का दामन, टिकट कटने पर छोड़ी थी पार्टी