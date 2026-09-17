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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर में झमाझम बारिश, PM मोदी के जन्मदिन का कार्यक्रम प्रभावित!

जयपुर में झमाझम बारिश, PM मोदी के जन्मदिन का कार्यक्रम प्रभावित!

जयपुर में गुरुवार को हुई बारिश ने जहां लोगों को गर्मी से राहत दी है. वहीं दूसरी बारिश की वजह से पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आयोजित होने वाला आशीर्वाद का दीया जलाने का कार्यक्रम भी प्रभावित हुआ है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 17 Sep 2026 06:33 PM (IST)
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जयपुर में गुरुवार को अचानक मौसम का मिजाज बदल गया. शहर के कई इलाकों में पिछले कुछ घंटे से हल्की से मध्यम बारिश हो रही है. जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर प्रस्तावित कार्यक्रम भी बारिश की वजह से प्रभावित हो रहा है. बारिश की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आशीर्वाद का दीया जलाने का कार्यक्रम भी प्रभावित हो रहा है.

बारिश की वजह से सड़कों पर अंधेरा छा गया है और वाहनों को हेडलाइट जला कर चलना पड़ रहा है. इसके साथ ही तापमान में भी खासी गिरावट आई है.  हालांकि बारिश की वजह से कुछ जगहों पर जल भराव हो गया है.  जिसकी वजह से लोगों को थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

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सड़कों पर भरा बारिश का पानी

बारिश का असर सड़कों पर दिखाई दिया है, कुछ रास्तों पर बारिश का पानी भर जाने से यातायात भी प्रभावित हुआ है. वाहनों की लंबी कतार लग गई है. बारिश और जल भराव से पूरे शहर में जनजीवन प्रभावित है. हालांकि बारिश होने की वजह से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत जरूर मिल गई है.

बारिश की वजह से प्रभावित हुआ है आशीर्वाद का दीया कार्यक्रम

जयपुर में बारिश का असर आज पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर प्रस्तावित आशीर्वाद का दीया जलाने का कार्यक्रम भी पड़ा है. बारिश की वजह से पीएम मोदी के जन्मदिन पर आशीर्वाद का दीया जलाने का कार्यक्रम भी प्रभावित हुआ है. बता दें कि मौसम विभाग ने आज जयपुर के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया था. जयपुर के साथ ही राजस्थान के अन्य जिलों में भी गुरुवार को इसी तरह से बारिश हो रही है. हालांकि इस साल राजस्थान में औसत से कम बारिश हुई है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 17 Sep 2026 06:33 PM (IST)
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RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
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