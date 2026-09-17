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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानबाड़मेर में निर्दलीय पार्षदों ने थामा BJP का दामन, टिकट कटने पर छोड़ी थी पार्टी

बाड़मेर में निर्दलीय पार्षदों ने थामा BJP का दामन, टिकट कटने पर छोड़ी थी पार्टी

बाड़मेर में नगर निकाय चुनाव में चौहटन नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर बागी निर्दलीय ताल ठोक कर जीतने वाले पांच पार्षद एक बार फिर से बीजेपी में शामिल हो गए हैं.

Written By : एबीपी राजस्थान डेस्क |  Updated at : 17 Sep 2026 05:11 PM (IST)
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राजस्थान के बाड़मेर में नगर निकाय चुनाव में चौहटन नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर बागी निर्दलीय ताल ठोक कर जीतने वाले पांच पार्षद वापस से बीजेपी में शामिल हो गए हैं. गुरुवार को चौहटन विधायक आदुराम मेघवाल के आवास पर बीजेपी को समर्थन दिया है.

विधायक आदुराम मेघवाल ने बताया बीजेपी को समर्थन देने वाले निर्दलीय पास पार्षद बीजेपी के ही कार्यकर्ता हैं. किन्हीं कारणों से इन्हें टिकट नहीं मिली थी जिसके बाद नाराज होकर निर्दलीय चुनाव लड़ा. चुनाव जीतने के बाद अब उन्होंनें बीजेपी को समर्थन दिया है. बॉर्डर इलाके की पहली नगर पालिका में पहला बीजेपी का बोर्ड बनाने जा रहा है. कल बीजेपी के सभापति प्रत्याशी रूप सिंह राठौड़ निर्विरोध निर्वाचित होंगे.

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बीजेपी को समर्थन देने वाले पार्षद ने क्या कहा?

चौहटन नगर पालिका के वार्ड संख्या 8 से निर्दलीय चुनाव जीतने वाले ईशाराम दहिया बताया कि निर्दलीय के सहयोग से सभापति चुनाव के लिए भी नामांकन किया था. उसके बाद बीजेपी के स्थानीय संगठन पदाधिकारियों के आह्वान पर बीजेपी को आज समर्थन दिया हैं. हम सभी लोग बीजेपी के ही कार्यकर्ता है और सरकार के साथ आम जनता की विकास के कार्य करवा कर उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे.

5 निर्दलीय विधायकों ने थामा बीजेपी का दामन

आपको बता दें कि, पहली बार चौहटन नगर पालिका बनी. उसके बाद 20 वार्डों के चुनाव में 11 बीजेपी 9 निर्दलीय पार्षद जीते हैं. वही कांग्रेस यहां अपना खाता भी नहीं खोल पाई और अब सभापति चुनाव से पहले 5 निर्दलीय बीजेपी में शामिल हुए हैं.

उधर, डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा नगर पालिका में उपाध्यक्ष पद को लेकर घमासान की स्थिति है. उपाध्यक्ष पद के चयन को लेकर अलग-अलग स्तर पर दावेदारी और समर्थन का दौर शुरू हो गया है. राजपूत समाज ने खुलकर अपनी मांग सामने रखते हुए वार्ड नंबर 7 से निर्वाचित पार्षद केपी सिंह चिखली को उपाध्यक्ष बनाए जाने की पैरवी की है.

जालोर की 5 निकायों में अध्यक्ष पद का घमासान, निर्दलीय अहम

Input By : भरत जांगिड़
Published at : 17 Sep 2026 05:02 PM (IST)
Tags :
Barmer News RAJASTHAN NEWS
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