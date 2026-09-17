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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजोधपुर निगम में BJP-कांग्रेस के बीच बहुमत का खेल! बोर्ड के लिए निर्दलीय अहम

जोधपुर निगम में BJP-कांग्रेस के बीच बहुमत का खेल! बोर्ड के लिए निर्दलीय अहम

राजस्थान में नगर निकाय चुनाव-2026 के नतीजे सामने आने के बाद कांग्रेस की ओर से बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लगाए हैं. वहीं कई नगर निकायों में बहुमत नहीं मिलने पर बोर्ड बनाने की बात भी की जा रही है.

Written By : करनपुरी, जोधपुर |  Updated at : 17 Sep 2026 06:06 PM (IST)
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राजस्थान में नगर निकाय चुनाव-2026 के नतीजे सामने आने के बाद प्रदेश का राजनीतिक माहौल गरमा गया है. कई नगर निकायों में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के बाद बोर्ड बनाने को लेकर जोड़-तोड़ की राजनीति शुरू हो गई है. इसी बीच कांग्रेस की ओर से भारतीय जनता पार्टी पर हॉर्स ट्रेडिंग के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं. दोनों पक्षों की ओर से आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है.

निकाय चुनाव में जीत हासिल करने वाले कई पार्षदों को राजनीतिक दलों की ओर से बाड़ेबंदी में रखा गया है. कुछ मामलों में पार्षदों के परिजनों या समर्थकों की ओर से अपहरण अथवा जबरन ले जाने जैसे आरोप लगाए जाने की बात भी सामने आ रही है और शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंचने के मामले सामने आए हैं. हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी.

नगर निगम में बोर्ड बनाने के लिए 51 पार्षदों का समर्थन जरूरी

जोधपुर नगर निगम चुनाव के नतीजे भी बेहद दिलचस्प रहे हैं. 100 वार्डों वाले नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के 45 पार्षद विजयी हुए हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 44 सीटें आई हैं. इसके अलावा एक सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और 10 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी विजयी हुए हैं. नगर निगम में बोर्ड बनाने के लिए 51 पार्षदों का समर्थन जरूरी है. ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के पास बहुमत से पहले निर्दलीय पार्षदों का समर्थन महत्वपूर्ण हो गया है.

दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों की ओर से नगर निगम में अपना बोर्ड बनाने का दावा किया जा रहा है. वहीं कांग्रेस की ओर से पुलिस और प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं. कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि सत्ता का दुरुपयोग कर पार्षदों को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कांग्रेस के कई नेताओं ने हॉर्स ट्रेडिंग और सत्ता के दुरुपयोग के आरोप लगाए हैं. दूसरी ओर, इन आरोपों को लेकर बीजेपी की ओर से भी अपनी प्रतिक्रिया दी जा रही है.

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बहुमत के लिए 51 के आंकड़े तक पहुंचने में निर्दलीय पार्षद महत्वपूर्ण

राजस्थान के अलग-अलग निकाय क्षेत्रों से कथित बाड़ेबंदी, पार्षदों को ले जाने और राजनीतिक गतिविधियों से जुड़े कई वीडियो भी सामने आ रहे हैं, जिन्हें राजनीतिक दल और समर्थक सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं. इन वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि किया जाना जरूरी है.

फिलहाल जोधपुर नगर निगम में 45 बीजेपी, 44 कांग्रेस, एक आरएलपी और 10 निर्दलीय पार्षदों के बीच महापौर और बोर्ड गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं. बहुमत के लिए जरूरी 51 के आंकड़े तक पहुंचने में निर्दलीय और आरएलपी पार्षदों की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है. आने वाले दिनों में किसके पक्ष में समर्थन जुटता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं.

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About the author करनपुरी, जोधपुर

करनपुरी गोस्वामी ABP NEWS की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुई हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 10 सालों से वे एबीपी के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जोधपुर संभाग से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इससे पहले करनपुरी इंडिया टीवी के साथ भी काम कर चुके हैं.
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Published at : 17 Sep 2026 06:06 PM (IST)
Tags :
RAJASTHAN NEWS Jodhpur NEWS
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