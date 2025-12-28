राजधानी जयपुर के खातीपुरा इलाके में चल रहे हैं पौष बड़ा कार्यक्रम में उस वक्त हड़कंप मच गया जब रिटायर्ड DGP नवदीप सिंह ने पिस्टल तान दी. इसी पोस्ट बड़ा कार्यक्रम में पूर्व मंत्री और विधायक भी मौजूद थे.

सड़क पर भीड़ देखकर नाराज DGP और उनके ड्राइवर की लोगों से बहस हुई जिसके बाद बात बढ़ गई और भीड़ ने DGP और ड्राइवर के साथ मारपीट कर दी. मामला बढ़ने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. जिसके बाद रिटायर्ड DGP शिकायत करने थाने पहुंचे.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के अनुसार, खातीपुरा इलाके में कल शाम को एक पौष बड़ा कार्यक्रम चल रहा था. सड़क पर लोगों की भीड़ थी इसी दौरान रिटायर्ड DGP नवदीप सिंह भी वहां से गुजर रहे थे. भीड़ अधिक होने के चलते उनकी गाड़ी भीड़ में फंस गई जिसके बाद उनकी सड़क पर मौजूद लोगों से बहस हो गई और इसी दौरान बहस हाथापाई में बदल गई.

DGP और ड्राइवर के साथ मारपीट होने की भी बात सामने आयी हाथापाई के दौरान DGP ने अपनी लाइसेंस पिस्टल निकाली जिसके बाद वहां मौजूद पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया और विधायक गोपाल शर्मा ने समझा कर मामला शांत करवाया.

ड्राइवर से शिकायत करवाना चाहते थे डीजीपी

घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और DGP नवदीप सिंह शिकायत लेकर थाने पहुंचे. शिकायत को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई क्योंकि DGP अपनी ओर से शिकायत दर्ज नहीं करवाना चाहते थे. बल्कि ड्राइवर से शिकायत करवाना चाहते थे. ऐसे में ड्राइवर ने शिकायत पत्र पर साइन करने से इनकार करते हुए थाने से चला गया और उसके कुछ देर बाद रिटायर्ड DGP भी थाने से रवाना हो गए.

