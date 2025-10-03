जयपुर: वनकर्मियों की पिटाई पर पुलिस ने नहीं लिया एक्शन, आहत युवक ने उठाया खौफनाक कदम

जयपुर ग्रामीण में वनकर्मियों की पिटाई और पुलिस द्वारा कोई सुनवाई नहीं किए जाने से आहत युवक ने पेड़ पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली. वहीं युवक की खुदकुशी के बाद नाराज लोगों ने शुक्रवार (3 अक्टूबर) को जमकर हंगामा किया.

युवक की आत्महत्या से गुस्साए ग्रामीणों ने वन विभाग के रेंज ऑफिस में तोड़ फोड़ की और हंगामा किया. नाराज लोगों ने थाने में घुसने की भी कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर लोगों को जबरन वहां से हटाया. यही नहीं पुलिस पर आंसू गैस के गोले छोड़ने का भी आरोप है. स्थानीय विधायक महेंद्र पाल मीना और अफसर ने मौके पर पहुंचकर नाराज लोगों को शांत कराया.

आहत होकर युवक ने उठाया कदम

वन विभाग के कर्मचारियों पर आरोप है कि उन्होंने बकरी चराने आए 26 साल के युवक विक्रम का चालान कर दिया और विरोध करने पर उसकी पिटाई की. वहीं जब युवक थाने गया तो वहां भी उसकी सुनवाई नहीं हुई. इसके बाद विक्रम नाम के युवक ने आहत होकर पेड़ पर फंदा लगाया और खुदकुशी कर ली. हालांकि फिलहाल मौके पर शांति है.