3 नए कानून पर जयपुर में लगाई गई हाईटेक प्रदर्शनी, अमित शाह ने किया उद्घाटन

तीन नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के एक साल पूरे होने के मौके राजस्थान की राजधानी जयपुर में आज से एक प्रदर्शनी की शुरुआत की गई है. इस प्रदर्शनी का उदघाटन आज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने किया. यह प्रदर्शनी जयपुर के JECC यानी जयपुर एग्जिबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में लगाई गई है. इस डिजिटल प्रदर्शनी में पुलिस और अदालतों के साथ ही जेल व क्राइम इन्वेस्टिगेशन और मुकदमों के ट्रायल के विभिन्न पहलुओं को दिखाया गया है.

इस हाईटेक प्रदर्शनी में आपराधिक घटनाओं की जांच से लेकर जेल और अदालतों की प्रक्रियाओं का लाइव डेमो भी दिखाया जा रहा है. प्रदर्शनी स्थल को 10 जोन में बांटा गया है. तीन नए अपराधिक कानून के लागू होने के बाद अपराध पर किस तरह से अंकुश लग रहा है और कितनी तेजी से वैज्ञानिक तरीके से मुकदमों का निपटारा हो रहा है और दोषियों को सजा मिल रही है, इसे इस प्रदर्शनी के जरिए दिखाया गया है.

प्रदर्शनी में तीन नए कानूनों के असर को दिखाया

न्याय पाना अब कितना सुगम और सरल हो गया है इसे भी दिखाया गया है. मॉडल तैयार किए जाने के साथ ही डिजिटल तरीके से भी तीन नए कानूनों के असर को दिखाया जा रहा है. इसमें दो बड़ी स्क्रीन भी लगाई गई है जिसमें एनिमेशन फिल्म के जरिए यह बताया जा रहा है कि नए कानून के लागू होने और हाईटेक पास साइंटिफिक तरीकों के इस्तेमाल के बाद अपराधियों का बच पाना अब बेहद मुश्किल है. यह प्रदर्शनी लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं.

18 अक्टूबर तक लगी रहेगी प्रदर्शनी

प्रदर्शनी कानून, फॉरेंसिक और मेडिकल स्टूडेंट के लिए काफी फायदेमंद है. उन्हें इस प्रदर्शनी के जरिए काफी कुछ जानने और सीखने को मिल रहा है. जयपुर में आज से शुरू हुई यह प्रदर्शनी 18 अक्टूबर तक लगी रहेगी. यह प्रदर्शनी पुलिस विभाग की तरफ से लगाई गई है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज करीब 45 मिनट तक इस प्रदर्शनी का अवलोकन किया. उन्होंने राजस्थान सरकार से प्रदर्शनी को दीपावली तक लगाए जाने का सुझाव भी दिया.