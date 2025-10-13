जयपुर: अमित शाह के कार्यक्रम से नदारद रहीं वसुंधरा राजे, राजस्थान की सियासत में हलचल

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह सोमवार (13 अक्टूबर) पिंक सिटी जयपुर दौरे पर रहे. यहां उन्होंने तीन नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के एक साल पूरे होने पर आयोजित प्रदर्शनी का उदघाटन किया. इस कार्यक्रम में प्रदेशी बीजेपी के सभी दिग्गज नेता मौजूद थे लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये रही कि इस प्रोग्राम में पूर्व सीएम और बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया नदारद रहीं. अब इसको लेकर सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं.

अमित शाह के कार्यक्रम में वसुंधरा राजे का न होना सियासी ऐतबार से मामूली नहीं समझा जा सकता. हालांकि उनके कार्यक्रम में शामिल नहीं होने की कोई वजह सामने नहीं आई है. लेकिन उनकी इस कार्यक्रम में गैरमौजूदगी ने सियासी हलचल पैदा कर दी है.

इसलिए भी हो रही चर्चा

वसुंधरा राजे का कार्यक्रम में मौजूद नहीं होना इसलिए भी चर्चा का विषय बन गया है क्योंकि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांसवाड़ा दौरे के दौरान मंच से एक तस्वीर सामने आई, जिसमें पीएम मोदी और वसुंधरा राजे अभिवादन के दौरान कुछ बातचीत करते नजर. इस तस्वीर ने काफी सुर्खियां बटोरीं. उस समय भी कई तरह की अटकलें लगाई गईं.

वहीं जयपुर के दौरे के दौरान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने तीन नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के फायदे गिनाए और इसे इक्कीसवीं शताब्दी का सबसे बड़ा रिफॉर्म करार दिया तो साथ ही 9315 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण भी किया.

अमित शाह ने की सीएम भजनलाल की तारीफ

अमित शाह ने अपने संबोधन में कई बार सीएम भजनलाल शर्मा की तारीफ की. उन्होंने इस मौके पर देश के लोगों से स्वदेशी अपनाने की अपील की और दीपावली की खरीददारी से ही स्वदेशी को लेकर संकल्प लेने को कहा. उन्होंने राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत का नाम लेकर उन पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस की सरकारें सिर्फ बातें करती थी, जबकि हम जो कहते हैं उसे करके भी दिखाते हैं.