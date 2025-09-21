जयपुर में नवरात्रि पर मांस-मछली की दुकानें रहेंगी बंद, नहीं माना आदेश तो होगा ये एक्शन

पिंक सिटी जयपुर में सोमवार को नवरात्रि के पहले दिन मांस मछली की दुकानों को बंद रखे जाने के आदेश दिए गए हैं. यह आदेश जयपुर हेरिटेज की मेयर कुसुम यादव के निर्देश पर नगर निगम ने जारी किया है. नवरात्रि पर मंगलवार और शनिवार के दिन भी ये दुकानें बंद रखी जाएगी.

इस बारे में मेयर कुसुम यादव का कहना है कि नवरात्र के बाकी दस दिनों में सिर्फ लाइसेंस वाली मांस मछली की दुकाने ही खुल सकेंगी. हालांकि लाइसेंस की दुकानों पर भी मांस मछली सिर्फ अंदर ही बिक सकेगी. दुकानदारों को इस तरह के इंतजाम करने होंगे कि बाहर सड़कों और फुटपाथों से गुजरने वाले श्रद्धालुओं पर इसकी नजर ना पड़े. दुकानों पर कांच और मोटा पर्दा लगाकर रखना होगा. इसके साथ ही साफ सफाई के विशेष इंतजाम करने होंगे.

अवैध दुकानों के खिलाफ लगातार चलाया जा रहा है अभियान

मेयर कुसुम यादव के मुताबिक मांस मछली की अवैध दुकानों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन नवरात्रि के पर्व के दौरान ज्यादा सख्ती बरती जाएगी. मेयर कुसुम यादव का कहना है कि मंगलवार और शनिवार को पहले भी बंदी रखने का नियम था. नवरात्र के पहले दिन हर घर में पूजा होती है और कलश स्थापना होती है और ज्यादातर लोग व्रत रखते हैं. पहले दिन लोगों की आस्था कतई प्रभावित न हो, इस वजह से दुकानें पूरी तरह बंद रखे जाने के आदेश दिए गए हैं.

बाहर चल रहे लोगों को नहीं आना चाहिए नजर

उनके मुताबिक हालांकि अन्य दिनों में लाइसेंस वाली दुकानों के कारोबार पर कोई रोक नहीं रहेगी, लेकिन उन्हें नियमों का सख्ती से पालन करना होगा. मांस मछली को दुकान के अंदर ही रखना और बेचना होगा. वह बाहर चल रहे लोगों को कतई नजर नहीं आना चाहिए.

जुर्माना के साथ दुकानों को किया जा सकता है सील

मेयर कुसुम यादव का कहना है कि नॉनवेज रेस्टोरेंट के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं. वह दुकानों के बाहर मांस मछली का प्रदर्शन या उसे तैयार करने का काम कतई नहीं कर सकेंगे. रसोई अपने रेस्टोरेंट के अंदर ही चलाएंगे और वही भोजन भी परोसेंगे. नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन पर जुर्माना लगाया जाएगा और साथ ही दुकानों को सील भी किया जा सकता है

साफ सफाई के किए जा रहे हैं विशेष इंतजाम

हेरिटेज की मेयर कुसुम यादव का कहना है कि मांस मछली की दुकानों के लिए गाइडलाइन जारी करने के साथ ही नगर निगम नवरात्र के लिए विशेष व्यवस्थाएं कर रहा है. नगर निगम के दायरे में आने वाले इलाकों में साफ सफाई के विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं. देवी मंदिरों के आसपास विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं. पूरे शहर को साफ सुथरा बनाने के निर्देश दिए गए हैं. किसी की भावनाएं आहत न हो, इसके लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं.