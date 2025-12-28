हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीयुवाओं के लिए सुनहरा मौका! केंद्रीय खेल मंत्रालय में 452 पदों पर इंटर्नशिप का एलान, पढ़ें डिटेल्स

युवाओं के लिए सुनहरा मौका! केंद्रीय खेल मंत्रालय में 452 पदों पर इंटर्नशिप का एलान, पढ़ें डिटेल्स

खेल मंत्रालय ने छात्रों के लिए समग्र इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया है. चयनित छात्रों को मासिक स्टाइपेंड मिलेगा और वे खेल प्रशासन, स्पोर्ट्स साइंस, एंटी‑डोपिंग और नीति क्रियान्वयन अनुभव प्राप्त करेंगे.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 28 Dec 2025 07:03 AM (IST)
देश के युवाओं और छात्रों के लिए एक बड़ी और अच्छी खबर सामने आई है. भारत सरकार के केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय ने साल 2025 के लिए एक खास और समग्र इंटर्नशिप प्रोग्राम की शुरुआत की है. इस कार्यक्रम के तहत 452 इंटर्नशिप पदों पर छात्रों को काम करने का मौका मिलेगा. यह इंटर्नशिप न सिर्फ पढ़ाई के साथ व्यावहारिक अनुभव देगी, बल्कि खेल के क्षेत्र में करियर बनाने का रास्ता भी खोल सकती है. खेल मंत्रालय की यह पहल उन छात्रों के लिए खास मानी जा रही है, जो खेल, प्रशासन, विज्ञान या नीति से जुड़े क्षेत्रों में भविष्य बनाना चाहते हैं.

यह इंटर्नशिप प्रोग्राम खासतौर पर कॉलेज और यूनिवर्सिटी के छात्रों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इसके जरिए छात्रों को सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं, बल्कि असली काम का अनुभव भी मिलेगा. चयनित इंटर्न्स को खेल प्रशासन, इवेंट मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स साइंस, एंटी-डोपिंग, एथलीट सपोर्ट और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़ा काम सीखने का मौका मिलेगा. छात्र अनुभवी अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ काम करेंगे, जिससे उन्हें नीति बनाने और उसे लागू करने की प्रक्रिया को करीब से समझने का अवसर मिलेगा.

किन संस्थानों में मिलेगा मौका?

इस इंटर्नशिप कार्यक्रम के तहत छात्रों को केंद्रीय खेल मंत्रालय के साथ-साथ उसके प्रमुख संस्थानों में काम करने का मौका दिया जाएगा. इनमें भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI), राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (NADA) और राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (NDTL) जैसे बड़े और प्रतिष्ठित संस्थान शामिल हैं. यहां इंटर्न्स को सिर्फ ऑफिस में बैठकर काम नहीं करना होगा, बल्कि उन्हें फील्ड लेवल ट्रेनिंग भी दी जाएगी. छात्रों को स्टेडियम, क्षेत्रीय केंद्रों और राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों में जाकर काम करने और असली खेल व्यवस्था को समझने का मौका मिलेगा.

राष्ट्रीय खेल योजनाओं से जुड़ने का अवसर

इस इंटर्नशिप की सबसे खास बात यह है कि चयनित छात्र देश की बड़ी खेल योजनाओं का हिस्सा बन सकेंगे. इंटर्न्स को खेलो इंडिया, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम और टारगेट एशियन गेम्स ग्रुप जैसी योजनाओं में सीधे काम करने का मौका मिलेगा. इन योजनाओं के जरिए इंटर्न्स को खेल कार्यक्रमों के संचालन, निगरानी और समन्वय की जिम्मेदारी समझने का अनुभव मिलेगा. इससे उन्हें यह पता चलेगा कि राष्ट्रीय स्तर पर खेल योजनाएं कैसे लागू की जाती हैं.

20 से ज्यादा क्षेत्रों में इंटर्नशिप

इस इंटर्नशिप कार्यक्रम के तहत छात्रों को 20 से अधिक कार्य क्षेत्रों में काम करने का मौका दिया जाएगा. इनमें खेल प्रबंधन, प्रशासन, स्पोर्ट्स साइंस, मीडिया और कम्युनिकेशन, आईटी सिस्टम, कानूनी कार्य, अंतरराष्ट्रीय खेल प्रशासन और एंटी-डोपिंग जैसे क्षेत्र शामिल हैं. इसके अलावा छात्रों को लैब टेस्टिंग, डेटा विश्लेषण और वैज्ञानिक एथलीट सपोर्ट से जुड़ा प्रशिक्षण भी मिलेगा. यह अनुभव छात्रों के कौशल को बढ़ाने में मदद करेगा और उन्हें भविष्य के लिए तैयार करेगा.

NADA और NDTL में खास अनुभव

जो इंटर्न्स राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (NADA) में काम करेंगे, उन्हें एंटी-डोपिंग जागरूकता कार्यक्रमों, कानूनी नियमों और केस से जुड़े कामों में भाग लेने का मौका मिलेगा. इससे उन्हें साफ और निष्पक्ष खेल की अहमियत समझने में मदद मिलेगी. वहीं राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (NDTL) में चयनित इंटर्न्स को आधुनिक लैब तकनीक, सैंपल जांच और रिसर्च से जुड़ा अनुभव मिलेगा. यह उन छात्रों के लिए खास है, जो विज्ञान और शोध के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं.

चयन प्रक्रिया कैसी होगी

इस इंटर्नशिप के लिए चयन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी. भर्ती हर साल जनवरी और जुलाई में दो चरणो में की जाएगी. सबसे पहले उम्मीदवारों की पात्रता और जरूरी दस्तावेजों की जांच होगी. इसके बाद 10वीं, 12वीं और स्नातक स्तर के अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी. अंतिम चयन संबंधित संस्थान के नियमों और दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा.

Published at : 28 Dec 2025 07:03 AM (IST)
