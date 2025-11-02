राजस्थान में एक के बाद एक हादसों ने बढ़ाई चिंता, जैसलमेर, जयपुर के बाद जोधपुर में दर्दनाक हादसा

राजस्थान प्रदेश में लगातार एक के बाद एक अलग अलग सड़क हादसे सामने आ रहे हैं. जिनमें दर्जनों मौतें अब तक हो चुकी है. वहीं लोग जैसलमेर हादसे को भूले भी नहीं थे कि जयपुर के मनोहरपुर के पास बस में आग लगने से तीन लोगों की मौत हो गई थी.

वहीं इस हादसे के बाद अब एक और बड़ा भीषण सड़क हादसा जोधपुर फलौदी से सामने आया है. जहां पर 18 लोगों से भरी हुई बस और ट्रक की भिड़ंत हो गई. जिसमें 15 लोगों की दुखद मौत हो गई. राज्य में सड़क हादसों में लगातार होती बढ़ोतरी चिंता का विषय बनती जा रही है.

प्रदेश में लगातार सामने आई बड़ी दुर्घटनाएं

रविवार (2 नवंबर) देर शाम जोधपुर में भी भीषण सड़क हादसा हुआ है. प्रदेश में लगातार एक के बाद एक बड़ी दुर्घटनाएं सामने आ रही है. कहीं शहर में सड़क पर चलती कार में आग लग रही है तो कई अस्पताल में आग लगने से मरीजों की मौतें हो रही हैं.

अब ऐसे में एक बार फिर जोधपुर के फलौदी में हुआ सड़क हादसा जिसमें अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं कई गंभीर घायलों को जोधपुर रेफर किया गया है. आपको बता दें, प्रतिवर्ष प्रदेश में सड़क हादसों में मरने वालों की संख्या 10, हजार से भी ज्यादा की है. वहीं इस साल सड़क हादसो में लगातार वृद्धि देखी जा रही.

प्रदेश में हुए हादसों पर एक नजर

आपको बता दें पिछले वर्ष जयपुर-अजमेर हाईवे पर टैंकर में आग लग गई थी. वहीं इस हादसे में 21 लोगों की जलकर मौत हो गई थी. राज्य में उस हादसे के बाद लगातार सड़क हादसे देखे जा रहे हैं. इस तरह की दुर्घटनाएं प्रदेश के लोगों और सरकार के लिए चिंता का विषय बनी हुई हैं.

जैसलमेर के थैयात गांव के पास दर्दनाक बस में आग लग गई थी. इस हादसे का कारण बस के एयर कंडीशनिंग (AC) सिस्टम में शॉर्ट सर्किट था. इस दुखद हादसे में 26 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी. इस बड़ी दुर्घटना से इलाके में हड़कंप मच गया था. वहीं लोगों के दिलों में दहशत बैठ गई थी.

जयपुर-अजमेर हाईवे पर मनोहरपुरा के पास कुछ दिन पहले करंट की चपेट में आने से बस में आग लग गई थी. जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई थी. मजदूरों से भरी बस में करंट उतर आने से इन लोगों की जान चली गई थी. वहीं आग लगने से बस मिनटों में ही जलकर खाक हो गई थी.