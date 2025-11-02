राजस्थान: जोधपुर सड़क हादसे में 15 की मौत, CM भजनलाल-अशोक गहलोत समेत इन नेताओं ने जताया दुख

राजस्थान के जोधपुर में रविवार (2 नवंबर) को एक भीषण सड़क हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए. इस भीषण सड़क हादसे पर राज्य के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने दुख व्यक्त किया है. साथ ही पूर्व सीएम अशोक गहलोत और गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी शोक व्यक्त किया है.

यह हादसा जोधपुर जिले के फलोदी उपखंड के मतोड़ा थाना क्षेत्र में हुआ, जहां श्रद्धालुओं से भरी एक बस सड़क किनारे खड़े ट्रेलर में पीछे से जा घुसी. इस घटना में 3 से 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं.

सीएम भजन लाल शर्मा ने जताया दुख

इस हादसे पर राज्य के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने एक्स पर पोस्ट पर दुख जाहिर किया है. उन्होंने पोस्ट में लिखा, "फलोदी के मतोडा क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुखद एवं हृदयविदारक है. मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं."

सीएम ने आगे लिखा, "जिला प्रशासन के अधिकारियों को सभी घायलों का समुचित उपचार सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिए गए हैं. ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को शांति दें तथा घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें."

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने व्यक्त की सवेंदनाएं

इस दुखद घटना पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट कर सवेंदनाएं व्यक्त की है. उन्होंने लिखा, "मुझे पटना में अभी समाचार मिला है कि फलोदी के मतोडा में सड़क हादसे में 15 लोगों की मृत्यु हुई है. यह सुनकर मन बेहद दुखी है. मैं ईश्वर से सभी दिवंगतों को अपने श्रीचरणों में स्थान देने एवं उनके परिजनों को हिम्मत देने तथा घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं."

गजेंद्र सिंह शेखावत ने पोस्ट कर जाहिर किया दुख

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी इस घटना पर दुख जाहिर करते हुए लिखा, "फलौदी के मातोड़ा में हुए भीषण सड़क हादसे की सूचना मिलने के बाद से लगातार प्रशासन के संपर्क में हूं. अधिकारियों को त्वरित प्रबंध के लिए निर्देशित किया है."

वहीं उन्होंने आगे लिखा, "जैसी सूचना है उस अनुसार हादसे में बड़ी जनहानि हुई है, अभी हमारा हरसंभव प्रयास है कि घायलों को श्रेष्ठ उपचार मिले. परिजनों को पूरी सहायता दी जाएगी, इस कठिन समय में उनके लिए संबल की प्रार्थना करते हुए सहायता प्रदान करने में तत्पर हूं. ईश्वर दिवंगतों की आत्मा को शांति प्रदान करें."

पीड़ित परिवार के सदस्य ने दी यह जानकारी

इस दुर्घटना पर पीड़ित परिवार के सदस्य राम सिंह ने बताया, "पूरी बस हमारे परिवार के लोगों से भरी हुई थी. इसमें 18 लोग शामिल थे. जिसमें 4-5 बच्चे भी थे. यह सभी कोलायत गए हुए थे. वापस लौटते वक्त यह हादसा हुआ है. उन्होंने आगे बताया कि, "इसमें मेरे परिवार के लोग शामिल थे. जिसमें मेरी पत्नी, भाई और बेटा मौजूद थे."