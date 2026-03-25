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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर: डिवाइडर से टकराकर पलटी मॉडल हर्षिल कालिया की कार, हादसे में दर्दनाक मौत

जयपुर: डिवाइडर से टकराकर पलटी मॉडल हर्षिल कालिया की कार, हादसे में दर्दनाक मौत

Harshil Kalia Accident: जयपुर में मॉडल और एंकर हर्षिल कालिया की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई. उनकी कार मानसरोवर इलाके में डिवाइडर से टकराकर पलट गई. कार की गति तेज नहीं थी.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 25 Mar 2026 11:18 AM (IST)
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राजस्थान की राजधानी जयपुर में हुए दर्दनाक हादसे में चर्चित मॉडल और स्टेज एंकर हर्षिल कालिया की मौत हो गई है. उनकी कार डिवाइडर से टकरा कर अचानक पलट गई जिससे यह हादसा हुआ. 30 वर्षीय हर्षिल कालिया उर्फ युक्ति एक कार्यक्रम में एंकरिंग करने के बाद अपनी सहेली के घर गई थीं. वहां से अपनी वैगन-आर कार खुद ही ड्राइव कर वापस आ रही थीं.

सोमवार (23 मार्च) की रात करीब 12:00 बजे उनकी कार मानसरोवर इलाके में स्थित शिप्रा पथ पर डिवाइडर से टकराई और फिर पलट गई. इस हादसे में उनका सिर गेट से टकरा गया था. ज्यादा खून बहने की वजह से कुछ ही देर में उनकी मौत हो गई. हर्षिल कालिया को लेकर अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

स्पीड में नहीं थी हर्षिल कालिया की कार

कार टकराने की घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. इस फुटेज से यह साफ हो गया है कि कार की रफ्तार ज्यादा तेज नहीं थी. बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों ने जब यह हादसा देखा तो तुरंत अंदर फंसे शख्स को बचाने दौड़े. लोगों ने कार को सीधा किया और पाया कि कार में मॉडल हर्षिल कालिया हैं. उन्हेंन तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया. उनके सिर में आई गंभीर चोट ही उनकी मौत की वजह बनी. 

एंकर, मॉडल और फिर एक्ट्रेस बनीं हर्षिल कालिया

हर्षिल कालिया मूल रूप से जयपुर की रहने वाली थीं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज एंकर के तौर पर की थी. आत्मविश्वास के दम पर उन्होंने जल्द ही ग्लैमर की दुनिया में कदम रखा और एक फेमस मॉडल बनीं. इसके बाद उन्होंने एक्टिंग के क्षेत्र में भी हाथ आजमाया और सफलता पाई. हर्षिल ने 'क्राइम नेक्स्ट डोर' सीरीज में काम किया है. 23-24 मार्च की दर्मियानी रात वह अपना काम खत्म कर सहेली के घर गई और फिर वहां से घर लौट रही थीं, जब यह दर्दनाक हादसा हुआ.

 

 

 

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Published at : 25 Mar 2026 10:47 AM (IST)
Tags :
RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS ROAD ACCIDENT Road Accident 
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