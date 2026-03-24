Jaipur News: महंगाई और ईंधन कीमतों पर कांग्रेस का हमला, SC के फैसले पर जानें क्या कहा?

प्रदेश कांग्रेस कमेटी में संगठनात्मक गतिविधियों और मौजूदा हालात को लेकर बैठकों का दौर लगातार जारी है. प्रदेश नेतृत्व द्वारा जिला अध्यक्षों और संगठन से जुड़े पदाधिकारियों के साथ निरंतर संवाद किया जा रहा है. मंगलवार (24 मार्च) शाम प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों के साथ कार्यशाला और विस्तृत चर्चा का आयोजन किया गया. जिसमें जन मुद्दों और संगठनात्मक मजबूती पर मंथन हुआ.

बैठक में आम जनता की समस्याओं और प्रदेश के हालात पर चर्चा करते हुए कांग्रेस नेताओं ने राज्य सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनता की परेशानियों को लेकर कोई ठोस कार्ययोजना नहीं बना रही है और लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है.

गैस की कमी को लेकर होगी बैठक में चर्चा

जानकारी के अनुसार, पेट्रोल और गैस की संभावित कमी को लेकर फैल रही अफवाहों पर भी बैठक में चर्चा हुई. नेताओं ने कहा कि यदि मंत्रियों तक को गैस सिलेंडर नहीं मिलेंगे तो आम जनता की स्थिति और अधिक खराब हो जाएगी. उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन पाने वाली बीपीएल महिलाओं की स्थिति को लेकर भी चिंता जताई गई. उनका कहना था कि गैस की कमी होने पर सबसे ज्यादा परेशानी गरीब परिवारों को झेलनी पड़ेगी.

इसके साथ ही छोटे होटल, रेस्टोरेंट और लघु उद्योगों पर संभावित असर को लेकर भी चिंता व्यक्त की गई. नेताओं ने कहा कि ऐसे हालात में कर्मचारियों की नौकरियों पर संकट आ सकता है. कांग्रेस ने इस मुद्दे पर संसद में चर्चा कर व्यापक रणनीति बनाने की आवश्यकता जताई और बताया कि पहले भी लोकसभा और राज्यसभा में इस संबंध में चर्चा की मांग उठाई जा चुकी है.

तत्काल प्रभाव से लागू हो महिला आरक्षण

परिसीमन के मुद्दे पर पार्टी ने कहा कि इस पर अंतिम निर्णय शीर्ष नेतृत्व द्वारा लिया जाएगा. महिला आरक्षण को तत्काल प्रभाव से लागू करने की मांग भी दोहराई गई. पंचायती राज और नगर निकाय चुनाव समय पर करवाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया. संगठनात्मक स्तर पर प्रदेश कार्यकारिणी की समीक्षा जारी है और रिक्त पदों पर जल्द नियुक्तियां करने की बात कही गई. संगठन को मंडल, ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर तक मजबूत करने की रणनीति पर भी चर्चा हुई.

ये भी पढ़िए- राजस्थान: '1 अप्रैल तक पेट्रोल पंप बंद!' अफवाह फैलते ही मची अफरा-तफरी, गाड़ियों की लग गईं लंबी कतार

1 अप्रैल से शुरू होंगे आंदोलनात्मक कार्यक्रम

बैठक में 27 मार्च को बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के जुटने और सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का आह्वान किया गया. साथ ही 1 अप्रैल से आंदोलनात्मक कार्यक्रम शुरू करने और 10 से 15 दिनों में उसे पूरा करने की योजना साझा की गई. इस दौरान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने अन्य मुद्दों पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा एससी-एसटी एक्ट को लेकर दिए गए फैसले पर वे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते. वहीं, राजस्थान मुस्लिम एलायंस के अध्यक्ष मोहसिन राशिद टोंक द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) को उमर खालिद को राज्यसभा भेजने की मांग संबंधी पत्र पर उन्होंने कहा कि उन्हें इस तरह की कोई जानकारी नहीं है.

ये भी पढ़िए- अनुसूचित जाति पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती बोले, 'दोनों हाथों में लड्डू...'