राजस्थान: कांग्रेस की कमजोरी पर प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा बयान, कहा- 'हर सांसद-विधायक अपनी सीट...'

जयपुर के कांस्टीट्यूशन क्लब में शुक्रवार (9 जनवरी) को कांग्रेस जिला परिषद सदस्यों के सम्मेलन के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पार्टी के भीतर चल रही राजनीति पर खुलकर बात की. उन्होंने नेताओं और कार्यकर्ताओं दोनों को आईना दिखाते हुए कहा कि संगठन की जड़ें कमजोर होने की सबसे बड़ी वजह खुद नेताओं की सोच है.

'हर नेता अपनी सीट सुरक्षित रखना चाहता है'

डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस में एक बड़ी कमी यह है कि हर सांसद-विधायक अपनी सीट या अपने बेटे के लिए सीट सुरक्षित रखना चाहता है. इसी वजह से नीचे के स्तर पर ब्लॉक प्रधान, पंचायत समिति या जिला परिषद जैसे पदों पर मजबूत ढांचा खड़ा नहीं होने दिया जाता. नेताओं को डर रहता है कि अगर नीचे का नेतृत्व मजबूत हो गया तो वही कल विधायक या सांसद की टिकट मांगने लगेगा.

उन्होंने तीखे शब्दों में कहा कि कई नेता नीचे के सिस्टम से ऐसे लोगों को आगे लाते हैं जो कभी गर्दन उठाकर बात न करें. नेता चाहते हैं कि सामने बैठने वाला सिर्फ ‘नेताजी जिंदाबाद’ के नारे लगाए, बराबरी से बैठने या सवाल पूछने की हिम्मत न करे. डोटासरा ने साफ कहा कि यही राजनीति की सबसे बड़ी कमजोरी है और इससे पार्टी को नुकसान हो रहा है.

टिकट मांगने पर भी दी दो टूक चेतावनी

सम्मेलन में मौजूद जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों की ओर से विधायक टिकट की मांग पर भी PCC चीफ ने साफ रुख रखा. उन्होंने कहा कि सिर्फ मांग करने से कुछ नहीं होगा. दम दिखाना पड़ेगा, जमीन पर काम करके दिखाना होगा. जो पार्टी के लिए मेहनत करेगा, वही आगे आएगा, वरना हम आगे नहीं आने देंगे.

'सांप-सीढ़ी के खेल में योग्य लोग पीछे रह जाते'

डोटासरा ने यह भी माना कि कई बार कार्यकर्ताओं में और नेतृत्व में सब्र की कमी होती है. जल्दबाजी में इस ‘सांप-सीढ़ी’ के खेल में पूरी ताकत झोंक दी जाती है, जहां कई बार योग्य व्यक्ति की बलि चढ़ जाती है और वह पीछे रह जाता है.

संगठन मजबूत करने की अपील

अंत में उन्होंने नेताओं और कार्यकर्ताओं से अपील की कि अगर कांग्रेस को मजबूत करना है तो नीचे से ऊपर तक ईमानदारी से संगठन खड़ा करना होगा. डर और स्वार्थ की राजनीति छोड़कर योग्यता और मेहनत को आगे बढ़ाना ही पार्टी के भविष्य के लिए जरूरी है.