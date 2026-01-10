पिंक सिटी कही जाने वाली राजस्थान की राजधानी जयपुर में ड्रंक एंड ड्राइव के बाद हिट एंड रन का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां तेज रफ्तार ऑडी कार ने सर्विस लेन पर लगे फूड स्टॉल्स और ढाबे पर टक्कर मारते हुए वहां मौजूद सोलह दुकानदारों और ग्राहकों को कुचल दिया. इस घटना में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. तीन लोगों को शुरुआती इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है, जबकि बाकी घायलों का इलाज शहर के अलग-अलग अस्पतालों में किया जा रहा है.

तमाम लोगों को टक्कर मारने और कुचलने के बाद ऑडी कार खुद भी पेड़ से टकराकर पलट गई. हादसे के वक्त कार में चार लोग सवार थे. ड्राइवर समेत तीन लोग मौके से भाग निकले, जबकि एक आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. पुलिस ने हादसे का सबब बनी ऑडी कार को कब्जे में ले लिया है.

घायलों से मिलने पहुंचे डिप्टी CM व स्वास्थ्य मंत्री

हादसे के बाद सीएम भजनलाल शर्मा के निर्देश पर डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के साथ ही स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने अलग-अलग अस्पतालों में जाकर घायलों का हाल जाना. मंत्रियों ने दावा किया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. हालांकि इस घटना ने जयपुर में शराब के नशे में वाहन चलाने के खिलाफ अभियान चलाए जाने के पुलिस के दावों की पोल खोल कर रख दी है. पुलिस अगर चेकिंग के दौरान इस ऑडी कार को पहले ही कहीं रोक लेती तो इतना बड़ा हादसा ना होता.

16 दुकानदारों और ग्राहकों को ऑडी कार ने कुचला

दिल दहला देने वाली यह घटना जयपुर शहर के आउटर इलाके की पत्रकार कॉलोनी के खरबास सर्किल की है. रात करीब 10 बजे तेज रफ्तार ऑडी कार आकर सबसे पहले सर्किल की बाहरी बाउंड्री से टकराती है. टक्कर इतनी तेज रहती है कि बाउंड्री का कुछ हिस्सा उखड़ जाता है. इसके बाद कार और बेकाबू हो जाती है. वह सामने सीधी सड़क के बजाय सर्विस लेन में घुस जाती है. सर्विस लेन में दोनों तरफ फूड स्टॉल और ढाबे लगे हुए थे. वहां मौजूद 16 दुकानदारों और ग्राहकों को ऑडी कार टक्कर मारकर कुचलते हुए आगे बढ़ती है और सामने पेड़ से टकराकर पलट जाती है.

टक्कर इतनी तेज होती है कि फूड स्टॉल पलट जाते हैं या दो से तीन टुकड़ों में बंट जाते हैं. खाने-पीने का सामान व लोगों की चप्पलें और जूते वहां दूर तक बिखरे पड़े हुए नजर आते हैं. इस हादसे में गंभीर रूप से घायल भीलवाड़ा के रहने वाले रमेश बैरवा की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. वह एक फूड स्टॉल पर हेल्पर का काम करता था. अफसरों के मुताबिक अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती घायलों की हालत अब खतरे से बाहर है.

अब सख्त कदम उठाए जाएंगे- डिप्टी सीएम

डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा का कहना है कि ऐसे हादसे रोकने के लिए अब सख्त कदम उठाए जाएंगे. गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम के मुताबिक दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. डीसीपी साउथ राजर्षि राज ने बताया कि ऑडी कार पर दमन और दीव का नंबर पड़ा हुआ था. इस पर चार लोग सवार थे. इनमें से दो राजस्थान के चुरू जिले के रहने वाले थे, जबकि बाकी दो अजमेर जिले के रेनवाल के. कार में मौजूद एक शख्स को हिरासत में लिया गया है. इससे पूछताछ के आधार पर बाकी तीन लोगों की पहचान कर ली गई है.

स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर का कहना है कि सभी घायलों का सरकारी खर्च पर बेहतर इलाज कराया जा रहा है. डीसीपी सिटी राजर्षि राज के मुताबिक ऑडी कार को जब्त कर लिया गया है. कार में मौजूद ड्राइवर समेत बाकी तीन लोगों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई हैं.

इस हादसे को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा ने डिप्टी सीएम और मंत्रियों के साथ ही अपने परिवार के सदस्यों को भी घायलों का हाल लेने के लिए अस्पताल भेजा. उन्होंने अधिकारियों को घायलों की हर मुमकिन मदद करने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को भी कहा है. कहा जा सकता है कि जयपुर पुलिस अगर ड्रंक एंड ड्राइव को रोकने के लिए कागजों के बजाय ग्राउंड जीरो पर उतरकर काम करती और इस ऑडी कार को पहले ही कहीं रोक लेती तो इतना बड़ा हादसा ना होता.