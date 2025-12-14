हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान: जयपुर के व्यापारी को कार में बंधक बनाकर लूट, एटीएम से निकाले 2 लाख रुपये

राजस्थान: जयपुर के व्यापारी को कार में बंधक बनाकर लूट, एटीएम से निकाले 2 लाख रुपये

Jaipur News: जयपुर में लुटेरों ने व्यापारी को कार में बंधक बनाकर मारपीट शुरू कर दी. चाकू की नोक पर एटीएम से 2 लाख रुपये निकलवाए और रात में टोंक रोड पर छोड़कर फरार हो गए.

By : मुबारिक खान | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 14 Dec 2025 02:29 PM (IST)
Preferred Sources

जयपुर में बीती रात एक बार फिर लुटेरों के हौसले बुलंद नजर आए. टोंक के एक व्यापारी को कार में बंधक बनाकर न केवल मारपीट की गई, बल्कि चाकू की नोक पर एटीएम से करीब 2 लाख रुपये भी निकलवा लिए गए. लुटेरे वारदात के बाद व्यापारी को टोंक रोड पर रिंग रोड के पास फेंककर फरार हो गए.

जानकारी के अनुसार, टोंक में स्टेशनरी का कारोबार करने वाले विनोद जैन शनिवार (13 दिसंबर) को दुकान से जुड़े काम से जयपुर आए थे. देर शाम करीब 8:30 बजे वह सांगानेर बस स्टैंड पर टोंक जाने के लिए बस का इंतजार कर रहे थे. इसी दौरान एक स्विफ्ट डिजायर कार वहां आकर रुकी. कार में पहले से खड़े दो अन्य लोगों के साथ विनोद भी टोंक जाने के लिए उसमें बैठ गए. कार में पहले से ही दो युवक सवार थे.

करीब 10 मिनट बाद ही कार सवार बदमाशों ने अचानक विनोद की गर्दन पर चाकू रख दिया और नशे के लिए पैसे मांगने लगे. इसके बाद उन्होंने विनोद के हाथ-पैर बांध दिए, आंखों पर पट्टी बांधकर कंबल ओढ़ा दिया और उसकी जेब की तलाशी लेने लगे. एटीएम कार्ड मिलने पर पिन नंबर पूछने के लिए बदमाशों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी.

चाकू के दम पर बदमाशों ने किया विनोद का अपहरण

बदमाश विनोद को एक सुनसान इलाके में ले गए, जहां पिन नंबर न बताने पर जान से मारने की धमकी दी गई. छीना-झपटी के दौरान चाकू लगने से उसकी उंगली में चोट भी आई. इसके बाद लुटेरों ने उसका मोबाइल फोन छीनकर बंद कर दिया. लगातार डर और मारपीट के बीच मजबूर होकर विनोद ने एटीएम का पिन नंबर बता दिया.

अपहरण के बाद 5 घंटे तक जयपुर में घूमते रहे बदमाश

इसके बाद बदमाशों ने शहर के अलग-अलग इलाकों में तीन बार एटीएम से करीब 2 लाख रुपये निकाल लिए. इस दौरान करीब पांच घंटे तक विनोद को कार में बंधक बनाकर जयपुर की सड़कों पर घुमाते रहे. आरोप है कि बदमाशों ने उसके घर फोन कर 50 लाख रुपये की फिरौती मांगने की भी धमकी दी, जिससे विनोद टूट गया और गिड़गिड़ाने लगा.

पीड़ित की शिकायत पर जांच में जुटी पुलिस

रात करीब 1:30 बजे बदमाश टोंक रोड पर रिंग रोड के पास उसे धक्का देकर फरार हो गए. किसी तरह विनोद पास ही स्थित एक पेट्रोल पंप पर पहुंचा और परिजनों को सूचना दी. परिजन देर रात मौके पर पहुंचे और उसे अपने साथ ले गए. फिलहाल पीड़ित द्वारा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने की प्रक्रिया चल रही है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

ये भी पढ़िए- '2014 के बाद एक नया इतिहास गढ़ने की कोशिश हुई', वंदे मातरम् विवाद पर बोलीं प्रियंका चतुर्वेदी

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Read
Published at : 14 Dec 2025 02:29 PM (IST)
Tags :
Rajasthan News CRIME POLICE JAIPUR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कांग्रेस की पूर्व विधायक डॉ. अंजलि ने फ्लाइट में अमेरिकी महिला की जान बचाई, कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया ने कही यह बात
कांग्रेस की पूर्व विधायक डॉ. अंजलि ने फ्लाइट में अमेरिकी महिला की जान बचाई, कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया ने कही यह बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी से हरियाणा तक कोहरे का कहर, रेवाड़ी और ग्रेटर नोएडा में कम विजिबिलिटी की वजह से टकराए वाहन
यूपी से हरियाणा तक कोहरे का कहर, रेवाड़ी और ग्रेटर नोएडा में कम विजिबिलिटी की वजह से टकराए वाहन
बॉलीवुड
एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए विराट-अनुष्का, क्रिकेटर ने दिया फैन को ऑटोग्राफ, पीछे खड़ी रहीं एक्ट्रेस
एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए विराट-अनुष्का, क्रिकेटर ने दिया फैन को ऑटोग्राफ, पीछे खड़ी रहीं एक्ट्रेस
स्पोर्ट्स
वनडे क्रिकेट में भारत के सबसे बड़े रन मशीन कौन रहे, सचिन से कोहली तक दिग्गजों की ऐतिहासिक लिस्ट देखिए
वनडे क्रिकेट में भारत के सबसे बड़े रन मशीन कौन रहे, सचिन से कोहली तक दिग्गजों की ऐतिहासिक लिस्ट देखिए
Advertisement

वीडियोज

Uttarakhand News: तुषार हत्या मामले में पकड़ा गया मास्टरमाइंड, देखिए पूरी EXCLUSIVE रिपोर्ट
BJP New President: दिल्ली-NCR में प्रदूषण का कहर, लोगों का सांस लेना हुआ मुश्किल
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Bank Auction में Property खरीदना Safe है या Risky? Title, Possession और Resale Guide | Paisa Live
UP Cough Syrup Case: कफ सिरप मामले में मुख्य आरोपी की कोठी पर ED की रेड | Breaking | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कांग्रेस की पूर्व विधायक डॉ. अंजलि ने फ्लाइट में अमेरिकी महिला की जान बचाई, कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया ने कही यह बात
कांग्रेस की पूर्व विधायक डॉ. अंजलि ने फ्लाइट में अमेरिकी महिला की जान बचाई, कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया ने कही यह बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी से हरियाणा तक कोहरे का कहर, रेवाड़ी और ग्रेटर नोएडा में कम विजिबिलिटी की वजह से टकराए वाहन
यूपी से हरियाणा तक कोहरे का कहर, रेवाड़ी और ग्रेटर नोएडा में कम विजिबिलिटी की वजह से टकराए वाहन
बॉलीवुड
एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए विराट-अनुष्का, क्रिकेटर ने दिया फैन को ऑटोग्राफ, पीछे खड़ी रहीं एक्ट्रेस
एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए विराट-अनुष्का, क्रिकेटर ने दिया फैन को ऑटोग्राफ, पीछे खड़ी रहीं एक्ट्रेस
स्पोर्ट्स
वनडे क्रिकेट में भारत के सबसे बड़े रन मशीन कौन रहे, सचिन से कोहली तक दिग्गजों की ऐतिहासिक लिस्ट देखिए
वनडे क्रिकेट में भारत के सबसे बड़े रन मशीन कौन रहे, सचिन से कोहली तक दिग्गजों की ऐतिहासिक लिस्ट देखिए
इंडिया
'BJP के ऐतिहासिक प्रदर्शन को...', तिरुवनंतपुरम में फहराया भगवा तो शशि थरूर का आया पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
'BJP के ऐतिहासिक प्रदर्शन को...', तिरुवनंतपुरम में फहराया भगवा तो शशि थरूर का आया पहला रिएक्शन, क्या कहा?
INDIA AT 2047
India@2047: यूके-यूएस के लोग भी भारत में कराएंगे इलाज, 2047 तक इतनी तरक्की कर लेगा देश का हेल्थ सेक्टर, जानें कैसे?
यूके-यूएस के लोग भी भारत में कराएंगे इलाज, 2047 तक इतनी तरक्की कर लेगा देश का हेल्थ सेक्टर, जानें कैसे?
यूटिलिटी
5 लोगों के ग्रुप में सिर्फ 3 का टिकट हुआ कंफर्म, बाकी दो लोग कैसे कर सकते हैं यात्रा?
5 लोगों के ग्रुप में सिर्फ 3 का टिकट हुआ कंफर्म, बाकी दो लोग कैसे कर सकते हैं यात्रा?
नौकरी
रेलवे ने जारी किया 2026 का भर्ती कैलेंडर, जानिए किस दिन कौन सा होगा एग्जाम?
रेलवे ने जारी किया 2026 का भर्ती कैलेंडर, जानिए किस दिन कौन सा होगा एग्जाम?
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
ENT LIVE
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
ENT LIVE
Single Papa Web Series Review: मां की ममता के बाद अब पिता का प्यार, Kunal Kemmu | Manoj Pahwa | Prajakta Koli
Single Papa Web Series Review: मां की ममता के बाद अब पिता का प्यार, Kunal Kemmu | Manoj Pahwa | Prajakta Koli
Embed widget