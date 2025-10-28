जयपुर: मजदूरों से भरी बस में भीषण आग, 12 लोग झुलसे, 3 की मौत, अंदर रखे सिलेंडर में भी ब्लास्ट

Jaipur Bus Fire: राजस्थान के जयपुर में एक बार फिर बड़ा बस हादसा सामने आया है. मजदूरों को लेकर जा रही एक प्राइवेट बस में अचानक आग लग गई. यह हादसा हाई टेंशन तार छूने के बाद हुआ. इस खौफनाक हादसे में करीब 12 मजदूर बुरी तरह से झुलस गए हैं, जबकि 3 लोगों की मौत हो गई है.

तीन मृतकों में से दो की पहचान हो चुकी है. मृतकों में यूपी के पीलीभीत जिले के रहने वाले 50 साल के नसीम और उनकी 20 साल की बेटी शाहीन शामिल हैं. वहीं तीसरे मृतक की पहचान समाचार लिखे जाने तक नहीं हो सकी थी.

हादसा जयपुर शहर से 65 किलोमीटर दूर मनोहरपुर इलाके में हुआ. बस में 5 से 6 गैस सिलेंडर भी रखे हुए थे. आग लगने के बाद इन गैस सिलेंडरों में ब्लास्ट हुआ है. बस पूरी तरह से जल कर राख हो गई है.

मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका

घायलों को इलाज के लिए अलग-अलग अस्पतालों में भेजा जा रहा है. मृतकों और झुलसे हुए लोगों की संख्या बढ़ने की आशंका है.

जयपुर के मनोहरपुर में हुई बस दुर्घटना में जनहानि का समाचार अत्यंत दुखद है। संबंधित अधिकारियों को घायलों के समुचित उपचार हेतु निर्देशित किया गया है।



प्रभु से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दें तथा घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। — Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) October 28, 2025

सीएम भजनलाल शर्मा ने दिया हर संभव मदद का आदेश

जयपुर बस हादसे पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शोक जताया है. एक्स पोस्ट के जरिए सीएम भजनलाल शर्मा ने लिखा, "जयपुर के मनोहरपुर में हुई बस दुर्घटना में जनहानि का समाचार अत्यंत दुखद है. संबंधित अधिकारियों को घायलों के समुचित उपचार हेतु निर्देशित किया गया है. प्रभु से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दें तथा घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें."

न्यूज एजेंसी आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक, यह बस शाहपुरा के टोडी स्थित ईंट भट्टे पर मजदूरों को लेकर आ रही थी. हाईटेंशन लाइन को छूने पर पूरी बस में करंट दौड़ने लगा, जिसके बाद उसमें आग लग गई.

'आए दिन हो रहे ऐसे हादसे'- अशोक गहलोत

पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने भी हादसे पर शोक व्यक्त किया है. उन्होंने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, जयपुर के मनोहरपुर में श्रमिकों से भरी बस के हाईटेंशन लाइन छूने से आग लगने से 2 व्यक्तियों की मृत्यु और कई अन्य के घायल होने का समाचार दुखद है. राजस्थान में जिस प्रकार से आए दिन हादसे होने से आम जन अपनी जान गंवा रहे हैं, यह चिंताजनक है. शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं. घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं.

हनुमान बेनीवाल ने भी जताया दुख

राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के चीफ हनुमान बेनीवाल ने बस दुर्घटना पर दुख जताया. उन्होंने कहा, जयपुर के मनोहरपुर क्षेत्र में हाईटेंशन लाइन के चपेट में आने से एक स्लीपर बस में आग लगने से हुआ हादसा अत्यंत दुखद है. इस हादसे में दो मजदूरों की मृत्यु हो जाने व कई लोगों के गंभीर रूप से झुलस जाने के समाचार प्राप्त हुए हैं. ईश्वर दिवंगतजनों की आत्मा को शांति प्रदान करें व घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें.