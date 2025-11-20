हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर: SIR में काम के दबाव से BLO ने की आत्महत्या, अब सुसाइड नोट से हुआ बड़ा खुलासा

जयपुर: SIR में काम के दबाव से BLO ने की आत्महत्या, अब सुसाइड नोट से हुआ बड़ा खुलासा

Jaipur BLO Suicide: जयपुर में बीएलओ मुकेश जांगिड़ ने काम के दबाव और मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली. परिजनों ने सुपरवाइजर सीताराम पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 20 Nov 2025 11:41 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान की राजधानी जयपुर में काम के भारी दबाव और मानसिक प्रताड़ना के चलते एक बीएलओ (BLO) द्वारा आत्महत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. मृतक बीएलओ ने रविवार सुबह ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी. परिजनों का आरोप है कि वोटर लिस्ट के SIR (Special Intel Revision) काम को लेकर उन पर भारी दबाव था और उनके सुपरवाइजर उन्हें लगातार परेशान कर रहे थे.

सुबह 4:30 बजे घर से निकले और खौफनाक कदम उठाया मृतक की पहचान 45 वर्षीय मुकेश जांगिड़ के रूप में हुई है, जो पेशे से एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में शिक्षक थे और साथ में बीएलओ की जिम्मेदारी भी संभाल रहे थे. परिजनों के मुताबिक, मुकेश SIR के काम को लेकर रविवार को सुबह 4:30 बजे ही बाइक लेकर घर से निकल गए थे. बाद में दिन में पुलिस ने परिवार को उनकी आत्महत्या की सूचना दी.

सुपरवाइजर सीताराम पर परिजनों ने लगाया गंभीर आरोप

सुसाइड नोट में सुपरवाइजर सीताराम का नाम परिजनों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मुकेश की जेब से एक सुसाइड नोट मिला था. इसमें साफ लिखा था कि सुपरवाइजर सीताराम काम को लेकर उन्हें पूरे दिन डांटते थे और उन पर अनुचित दबाव बनाते थे, जिससे वे बेहद तनाव में थे. आरोप है कि पुलिस ने मौके पर पहुंचते ही सुसाइड नोट को अपने कब्जे में ले लिया और परिजनों को उसकी फोटो तक नहीं खींचने दी. पुलिस और प्रशासन फिलहाल इस मामले पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं और केवल जांच की बात कह रहे हैं.

कार्रवाई की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

शिक्षक संघ में आक्रोश, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन मुकेश जांगिड़ की आत्महत्या के बाद साथी बीएलओ और शिक्षक संघों में भारी रोष है. शिक्षकों का कहना है कि गैर-शैक्षणिक कार्यों का बोझ उनकी जान ले रहा है. मामले की निष्पक्ष जांच और दोषी सुपरवाइजर पर कार्रवाई की मांग को लेकर शिक्षक संघ ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है.

अशोक गहलोत ने व्यक्त किया गहरा दुख 

पूर्व सीएम गहलोत ने सरकार और चुनाव आयोग को घेरा इस घटना पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गहरा दुख व्यक्त किया है. उन्होंने SIR (वोटर लिस्ट रिवीजन) की प्रक्रिया और काम के दबाव को लेकर सवाल खड़े किए हैं. गहलोत ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि कर्मचारियों पर इतना दबाव नहीं होना चाहिए कि वे आत्मघाती कदम उठाने को मजबूर हो जाएं.

फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन सुसाइड नोट को लेकर उठे सवालों ने प्रशासन की भूमिका को संदेह के घेरे में खड़ा कर दिया है.

और पढ़ें
Published at : 20 Nov 2025 11:41 PM (IST)
Tags :
RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
शेख हसीना को फांसी की सजा दिलाने में पाकिस्तान का हाथ? बांग्लादेश की पूर्व PM के बेटे ने दिया ये जवाब
शेख हसीना को फांसी की सजा दिलाने में पाकिस्तान का हाथ? बांग्लादेश की पूर्व PM के बेटे ने दिया ये जवाब
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: पूर्व मंत्री अनिल देशमुख के बेटे सलील ने बढ़ाई सियासी हलचल, अचानक पार्टी से दिया इस्तीफा
महाराष्ट्र: पूर्व मंत्री अनिल देशमुख के बेटे सलील ने बढ़ाई सियासी हलचल, अचानक पार्टी से दिया इस्तीफा
क्रिकेट
पाकिस्तान में हुआ बड़ा उलटफेर, जिम्बाब्वे ने 67 रनों से जीता टी20 मैच; कप्तान सिकंदर रजा ने किया कमाल
पाकिस्तान में हुआ बड़ा उलटफेर, जिम्बाब्वे ने 67 रनों से जीता टी20 मैच; कप्तान सिकंदर रजा ने किया कमाल
इंडिया
'जिस ऊंचाई पर वो पार्टी को देखना चाहते थे...', नीतीश सरकार में LJP-R के बने 2 मंत्री तो चिराग ने पिता रामविलास को किया याद
'जिस ऊंचाई पर वो पार्टी को देखना चाहते थे...', नीतीश सरकार में LJP-R के बने 2 मंत्री तो चिराग ने पिता को किया याद
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: BLO पर FIR और आत्महत्या का डर! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | SIR | NDA | EC
Bihar CM Oath Ceremony: बिहार में 10वीं बार...CM नीतीश कुमार | Bihar New Cabinet
Bihar New Cabinet: सोशल इंजीनियरिंग 10.0 ..संदेश साफ है | Nitish | Janhit with Chitra Tripathi
UP Politics: बिहार के बाद बंगाल-यूपी में 'SIR' दर्द! | Akhilesh Yadav | CM Yogi | Mamata Banerjee
Sandeep Chaudhary: क्या SIR ले रहा है BLO की जान? चौंकाने वाले खुलासे! |Gyanesh Kumar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
शेख हसीना को फांसी की सजा दिलाने में पाकिस्तान का हाथ? बांग्लादेश की पूर्व PM के बेटे ने दिया ये जवाब
शेख हसीना को फांसी की सजा दिलाने में पाकिस्तान का हाथ? बांग्लादेश की पूर्व PM के बेटे ने दिया ये जवाब
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: पूर्व मंत्री अनिल देशमुख के बेटे सलील ने बढ़ाई सियासी हलचल, अचानक पार्टी से दिया इस्तीफा
महाराष्ट्र: पूर्व मंत्री अनिल देशमुख के बेटे सलील ने बढ़ाई सियासी हलचल, अचानक पार्टी से दिया इस्तीफा
क्रिकेट
पाकिस्तान में हुआ बड़ा उलटफेर, जिम्बाब्वे ने 67 रनों से जीता टी20 मैच; कप्तान सिकंदर रजा ने किया कमाल
पाकिस्तान में हुआ बड़ा उलटफेर, जिम्बाब्वे ने 67 रनों से जीता टी20 मैच; कप्तान सिकंदर रजा ने किया कमाल
इंडिया
'जिस ऊंचाई पर वो पार्टी को देखना चाहते थे...', नीतीश सरकार में LJP-R के बने 2 मंत्री तो चिराग ने पिता रामविलास को किया याद
'जिस ऊंचाई पर वो पार्टी को देखना चाहते थे...', नीतीश सरकार में LJP-R के बने 2 मंत्री तो चिराग ने पिता को किया याद
बॉलीवुड
दुबई में दोनों बेटों और पति संग वेकेशन एंजॉय कर रही हैं गौहर खान, पहली बार फैंस को दिखाई फरवान की झलक
दुबई में फैमिली संग वेकेशन मना रही हैं गौहर, पहली बार फैंस को दिखाई दूसरे बेटे की झलक
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
हेल्थ
Tihar Cow Therapy: तिहाड़ की गौशाला में चल रही काऊ थैरेपी, यह क्या है और कैदियों के लिए कितनी फायदेमंद?
तिहाड़ की गौशाला में चल रही काऊ थैरेपी, यह क्या है और कैदियों के लिए कितनी फायदेमंद?
यूटिलिटी
राशन कार्ड से काट दिए गए करोड़ों नाम, कहीं आपका नाम भी लिस्ट में तो नहीं? ऐसे करें चेक
राशन कार्ड से काट दिए गए करोड़ों नाम, कहीं आपका नाम भी लिस्ट में तो नहीं? ऐसे करें चेक
ENT LIVE
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
Embed widget