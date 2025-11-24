हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान में भी जहरीली हुई हवा, जयपुर में 300 के पार पहुंचा AQI

राजस्थान में भी जहरीली हुई हवा, जयपुर में 300 के पार पहुंचा AQI

Jaipur News: जयपुर में हवा गंभीर रूप से प्रदूषित है और AQI 327 पार कर गया है, जिससे लोगों को सांस लेने और आंखों में जलन हो रही है. ठंड और हवा की कमी के कारण प्रदूषण के कण जमीन के पास जमा हो रहे हैं.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: शिखा शर्मा | Updated at : 24 Nov 2025 02:02 PM (IST)
Preferred Sources

राजधानी जयपुर समेत राज्य के ज्यादातर शहरों में हवा गंभीर और खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है. सीकर में पिछले दो दिनों में प्रदूषण फैलने के कारण सौ से ज्यादा लोग बीमार होकर अस्पताल में भर्ती हुए हैं. राजधानी जयपुर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 196 से 327 के बीच है. आदर्श नगर इलाके में सबसे कम प्रदूषण 196 दर्ज किया गया, जबकि सीतापुरा और मानसरोवर इलाके में AQI 300 के पार पहुंच गया.

सांस और स्वास्थ्य पर प्रदूषण के गंभीर प्रभाव

वायु प्रदूषण की वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. सांस लेने में कठिनाई, आंखों में जलन और इचिंग की समस्या आम हो गई है. कई लोगों को इलाज के लिए अस्पताल जाना पड़  रहा है, जिससे अस्पतालों की ओपीडी में भीड़ बढ़ने लगी है. लोग सुरक्षा के लिए मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकल रहे हैं.

स्मॉग और मौसम के कारण जनजीवन प्रभावित

स्मॉग के असर के चलते सड़क पर धुंध के कारण वाहन चलाने में भी दिक्कत हो रही है. लोगों का कहना है कि सरकार को इस स्थिति में जरूरी कदम उठाने चाहिए, जैसे वाहनों के चलने और लोगों के बाहर निकलने पर रोक लगाना. जानकारों का कहना है कि फिलहाल राजस्थान के लोगों को इस समस्या से जल्द निजात मिलने की संभावना नहीं है. तापमान गिर रहा है, ठंड बढ़ रही है और हवा नहीं चल रही, जिससे प्रदूषण के कण जमीन की सतह के पास बने हुए हैं और AQI लगातार बढ़ा हुआ है.

एयर क्वालिटी इंडेक्स श्रेणियां और प्रदूषण बढ़ने की वजह

एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) के अनुसार वायु की गुणवत्ता को श्रेणियों में बांटा गया है. अच्छा स्तर 0–50 AQI, ठीक 51–100 AQI, मध्यम 101–200 AQI, खराब 201–300 AQI, गंभीर 301–400 AQI और खतरनाक 401–500 AQI के बीच आता है.

जब तापमान गिर जाता है और हवा रुक जाती है, तो प्रदूषण के कण हवा में फैल नहीं पाते और जमीन की सतह के पास ही जमा हो जाते हैं. यही वजह है कि ठंड और स्थिर मौसम में AQI तेजी से बढ़ जाता है और लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ता है.

और पढ़ें
Published at : 24 Nov 2025 02:02 PM (IST)
Tags :
RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS Jaipur Air Quality Jaipur Pollution News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
EXCLUSIVE: 'हमको आमंत्रण नहीं भेजा गया', राम मंदिर ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर बोले जगतगुरु रामभद्राचार्य
EXCLUSIVE: 'हमको आमंत्रण नहीं भेजा गया', राम मंदिर ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर बोले जगतगुरु रामभद्राचार्य
बॉलीवुड
Dharmendra Last Rites: धर्मेंंद्र का निधन, सनी देओल ने मुखाग्नि दी, श्रद्धांजलि देने पहुंचे बॉलीवुड दिग्गज
धर्मेंंद्र का निधन, सनी देओल ने मुखाग्नि दी, श्रद्धांजलि देने पहुंचे बॉलीवुड दिग्गज
इंडिया
नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत के शपथ लेते ही जस्टिस गवई ने छोड़ दी अपनी कार, कायम की नई मिसाल
नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत के शपथ लेते ही जस्टिस गवई ने छोड़ दी अपनी कार, कायम की नई मिसाल
झारखंड
'BLO आपके घर आए तो उसे...', SIR पर इरफान अंसारी का विवादित बयान, भड़की BJP
'BLO आपके घर आए तो उसे बंद कर के ताला लगा दें', SIR पर इरफान अंसारी का विवादित बयान
Advertisement

वीडियोज

Pakistan Breaking: TTP ने उड़ाई आतंकियों नींद... धमाके से कांप उठा पाक | Terror Attack
PPF Account बंद हो गया? सिर्फ ₹1650 में ऐसे करें दोबारा चालू | Tax Benefit फिर से पाएं! | Paisa Live
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
हिंदू महिलाओं की Property पर बड़ा खुलासा! Will नहीं बनाई तो क्या होगा? Supreme Court का नया निर्देश
Pakistan Breaking: पेशावर में TTP का तगड़ा वार, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर | Terror Attack
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
EXCLUSIVE: 'हमको आमंत्रण नहीं भेजा गया', राम मंदिर ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर बोले जगतगुरु रामभद्राचार्य
EXCLUSIVE: 'हमको आमंत्रण नहीं भेजा गया', राम मंदिर ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर बोले जगतगुरु रामभद्राचार्य
बॉलीवुड
Dharmendra Last Rites: धर्मेंंद्र का निधन, सनी देओल ने मुखाग्नि दी, श्रद्धांजलि देने पहुंचे बॉलीवुड दिग्गज
धर्मेंंद्र का निधन, सनी देओल ने मुखाग्नि दी, श्रद्धांजलि देने पहुंचे बॉलीवुड दिग्गज
इंडिया
नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत के शपथ लेते ही जस्टिस गवई ने छोड़ दी अपनी कार, कायम की नई मिसाल
नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत के शपथ लेते ही जस्टिस गवई ने छोड़ दी अपनी कार, कायम की नई मिसाल
झारखंड
'BLO आपके घर आए तो उसे...', SIR पर इरफान अंसारी का विवादित बयान, भड़की BJP
'BLO आपके घर आए तो उसे बंद कर के ताला लगा दें', SIR पर इरफान अंसारी का विवादित बयान
न्यूज़
Explained: 1 साल में ग्रेच्यूटी लेकिन टेक-होम सैलरी कम! नए वेज कोड से वेतन पर कितना असर, जानें 10 जरूरी सवालों के जवाब
Explained: 1 साल में ग्रेच्यूटी लेकिन टेक-होम सैलरी कम! नए वेज कोड से वेतन पर कितना असर, जानें 10 जरूरी सवालों के जवाब
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
Dharmendra Death News: क्या होता है He-Man का मतलब? ऐसा नाम, जो धर्मेंद्र के अलावा किसी दूसरे को नहीं मिला
क्या होता है He-Man का मतलब? ऐसा नाम, जो धर्मेंद्र के अलावा किसी दूसरे को नहीं मिला
हेल्थ
Impact Of Tight Underwear: कौन सी अंडरवियर पहनते हैं आप, कहीं आपके अंडर गारमेंट आपको तो नहीं बना रहे नामर्द?
कौन सी अंडरवियर पहनते हैं आप, कहीं आपके अंडर गारमेंट आपको तो नहीं बना रहे नामर्द?
Paisa LIVE
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
ENT LIVE
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
Embed widget