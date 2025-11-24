SIR को लेकर सियासी घमासान जारी है. कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल लगातार SIR में घपले के आरोप लगा रहे हैं. इस बीच झारखंड के मंत्री और कांग्रेस नेता इरफान अंसारी ने ऐसा बयान दे दिया है, जिससे राजनीति में बवाल मच गया है. इरफान अंसारी ने विवादित बयान देते हुए जनता से अपील की है कि अगर BLO आपके घर पर आए, तो उसे बंद कर दें.

इरफान अंसारी ने जनता से बात करते हुए यह तक दावा कर दिया है कि BLO आपके घरों में वोटर लिस्ट से आपका नाम काटने आ रहा है. उन्होंने आगे कहा है, "जब वह आए तो उसे घर में बंद कर ताला मार दो और मुझे फोन करें. मेरे आने के बाद ही ताला खोलना."

'BLO को बंद करने के बाद मुझे फोन करो, मैं ताला खोलूंगा'

इतना ही नहीं, इरफान अंसारी का कहना है, "अगर कोई आपका वोट काट रहा है, वोटर लिस्ट से नाम काट रहा है, आपका आधार कार्ड से नाम काट रहा है, तो आपका बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा." बिहार का जिक्र करते हुए झारखंड के मंत्री ने कहा, "वहां 65 लाख लोगों का नाम काट दिया गया. उनसे पहचान छीन ली गई. मैं आप सबसे कहना चाहता हूं अगर कोई आपका नाम काटने लिए आए तो उसे बंद करो और मुझे फोन कर दो."

इरफान अंसारी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा, "इन लोगों ने आपकी पहचान छीन ली है. आपको घुसपैठिया बना दिया है. आपको समाज में कोई हक नहीं मिलेगा. अभी बंगाल में SIR लागू किया जा रहा है, फिर झारखंड में किया जाएगा. आप किसी भी कीमत पर BLO को अपना नाम मत काटने दीजिएगा."

इरफान अंसारी के बयान पर भड़की BJP

हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री इरफान अंसारी के इस भड़काऊ बयान पर बीजेपी नेता भड़क गए हैं. BJP प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा, "मंत्री ने संविधान और कानून को बनाए रखने की शपथ ली है और जब वह इस तरह संवैधानिक नियमों के खिलाफ बोलते हैं, तो उन्हें नौकरी से निकाल देना चाहिए."