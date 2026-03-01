हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थान'यह दो-चार दिन की जंग नहीं...', खामेनेई की मौत पर जयपुर के इमाम ने किया दावा- दुनिया को अब पता चलेगा

'यह दो-चार दिन की जंग नहीं...', खामेनेई की मौत पर जयपुर के इमाम ने किया दावा- दुनिया को अब पता चलेगा

Khamenei Death: शिया समुदाय ने सर्वोच्च धार्मिक नेता अली खामेनेई की मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हुए ईद नहीं मनाने का फैसला किया है. वे रमजान भर शोक मनाएंगे और ईद पर काली पट्टी बांधकर नमाज़ अदा करेंगे.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 01 Mar 2026 06:02 PM (IST)
Preferred Sources

शिया समुदाय के सबसे बड़े धार्मिक नेता अली खामेनेई के मारे जाने की खबर से दुखी जयपुर के शिया समुदाय के मुसलमान इस बार ईद का त्योहार नहीं मनाएंगे. पूरे रमजान भर कोई खुशी नहीं मनाई जाएगी. ईद पर नमाज की रस्म भी काले कपड़ों या काली पट्टी बांधकर अदा की जाएगी.

जयपुर के इमाम-ए-जुमा नाजिश अकबर काजमी ने इस बारे में बयान भी जारी कर दिया है. उनका कहना है कि शिया मुसलमान गमगीन हैं. राजस्थान के तमाम दूसरे शहरों के शिया धर्म गुरुओं ने भी इस बार ईद का त्योहार नहीं मनाने की बात कही है.

'खामेनेई की मौत का क्या असर होगा, पूरी दुनिया को पता चल जाएगा'

नाजिश अकबर काजमी का कहना है, "इस बात का भारत क्या पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा. अभी तो दुनिया को पता लगेगा कि आयातु्ल्ला खामेनेई के जाने से कितनी मुश्किलें पैदा होंगी, सिर्फ दुनिया के उन तमाम मजहब के लिए, जिनके लिए वो आवाज बुलंद करते थे. इस वक्त पेट्रोल की कीमतें भी आसमान छुएंगी और पूरी दुनिया को महंगाई से परेशान होने पड़ेगा."

उन्होंने दावा किया कि यह दो-चार दिन की जंग नहीं है. यह अपने आखिरी पड़ाव तक चलेगी. अमेरिका-इजरायल और इनका साथ देने वाले जितने भी देश हैं, उनको भी पता लगेगा. पूरी दुनिया में आग लगेगी, अभी तो शुरुआत हुई है. खुद अमेरिका के अंदर भी एहतेजाज हो रहा है और इजरायल में भी विरोध हो रहा है. 

'ईरान बात करना चाहता था, जंग नहीं चाहता था'

इजरायली जंग नहीं चाहते थे, वो पहले भी विरोध कर रहे थे. हालांकि, नेतन्याहू ने जो अपराध कर रखे हैं, उन अपराधों की बिनाह पर उसपर मुकदमा चलेगा और उसे जेल में डाला जाएगा. वो जेल से बचना चाहता है इसलिए अमेरिका के साथ मिलकर उसने हमला किया है. वरना ईरान पहले ही कह चुका था कि वह न्यूक्लियर बम बनाना नहीं चाहता. वह भलाई के लिए काम करना चाहता है. ईरान हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार था, लेकिन इन्हें बात नहीं करनी थी. इन्हें केवल दुनिया को दिखाना था कि इन्होंने बात रखी है, लेकिन करना नहीं चाहते थे. 

'ईरान दुनिया को बताएगा ताकत का मतलब क्या'

इमाम ने आगे कहा, "अमेरिका बात करता था कि मिसाइल की रेंज कम करो. अपनी यूनियन हमारे हवाले करो. ऐसा करने के लिए कोई भी मुल्क तैयार नहीं होगा और यह तो ईरान है. आपने क्या ईरान को सऊदी अरब, करत या ओमान समझ लिया है? ईरान दुनिया को बता देगा कि ताकत का मतलब क्या है."

खामेनेई के लिए जान देने को तैयार हैं तमाम मुसलमान

नाजिश अकबर काजमी ने कहा, "खामेनेई हमारे रहबर थे. शिया समुदाय के सुप्रीम लीडर थे. उनके एक जुमले पर तमाम शिया अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए अभी भी आमादा हैं. मुसलमान अभी भी उनके लिए जान देने को तैयार हैं. अगर जान की बाजी लगानी पड़ेगी तो हम इसमें पीछे नहीं हटेंगे."

हम ईद नहीं बनाएंगे. इफ्तार में बिल्कुल सादा खाना इस्तेमाल किया जाएगा. पूरे रमजान इस गम को मनाएंगे और इस गम को जिंदगी भर नहीं भूलेंगे. हम ऐसा जवाब देंगे कि दुनिया याद रखेगी. 

और पढ़ें
Published at : 01 Mar 2026 06:02 PM (IST)
Tags :
Iran Israel War RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
'यह दो-चार दिन की जंग नहीं...', खामेनेई की मौत पर जयपुर के इमाम ने किया दावा- दुनिया को अब पता चलेगा
'यह दो-चार दिन की जंग नहीं...', खामेनेई की मौत पर जयपुर के इमाम ने किया दावा- दुनिया को अब पता चलेगा
राजस्थान
Khamenei Death: खामेनेई की मौत से दुखी राजस्थान के शिया मुसलमान नहीं मनाएंगे ईद, काली पट्टी बांधकर पढ़ेंगे नमाज
खामेनेई की मौत से दुखी राजस्थान के शिया मुसलमान नहीं मनाएंगे ईद, काली पट्टी बांधकर पढ़ेंगे नमाज
राजस्थान
Rajasthan News: 'कई बार राजनीति में गुरूर...', MLA रविंद्र सिंह भाटी को लेकर बीजेपी नेता का बड़ा बयान
'कई बार राजनीति में गुरूर...', MLA रविंद्र सिंह भाटी को लेकर बीजेपी नेता का बड़ा बयान
राजस्थान
सीकर: वार्षिक मेला खत्म होने के बाद खाटू श्याम मंदिर में उमड़ा जनसैलाब, होली तक VIP दर्शन बंद
सीकर: वार्षिक मेला खत्म होने के बाद खाटू श्याम मंदिर में उमड़ा जनसैलाब, होली तक VIP दर्शन बंद
Advertisement

वीडियोज

SEBI का Masterstroke, Life Cycle Funds बनेंगे Game Changer?| Paisa Live
Iran Israel War: कौन देश किसके साथ? खामेनेई की मौत होते ही बंट गई दुनिया | Khamenai | Netnyahu
US-Israel Iran War: अमेरिका से इंतकाम...कतर में ईरान का कोहराम ! | Netnyahu | Trump | Pakistan
US-Israel Iran War: इन जगहों पर ईरान की रेंज में हैं अमेरिकी मिसाइलें | Khamenei | Netnyahu | Trump
War Tension का असर: Gold-Silver बनेंगे Superhit Investment?| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Israle-Iran War: इजरायल और अमेरिका के हमले में खामेनेई की मौत पर भड़के पुतिन, कहा-यह हत्या घोर...
इजरायल और अमेरिका के हमले में खामेनेई की मौत पर भड़के पुतिन, कहा-यह हत्या घोर...
दिल्ली NCR
Delhi News: खामेनेई की मौत पर दिल्ली में प्रदर्शन, जामिया नगर इलाके में इजरायल-अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी
खामेनेई की मौत पर दिल्ली में प्रदर्शन, जामिया नगर इलाके में इजरायल-अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी
क्रिकेट
IND vs WI: वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम इंडिया के जीत से ज्यादा हारने के चांस, वजह जान सिर पकड़ लेंगे आप
वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम इंडिया के जीत से ज्यादा हारने के चांस, वजह जान सिर पकड़ लेंगे आप
बॉलीवुड
425 करोड़ नहीं! इतने बजट में बन रही है रणवीर-आलिया की ‘लव एंड वॉर’, जानें असली आंकड़ा
425 करोड़ नहीं! इतने बजट में बन रही है रणवीर-आलिया की ‘लव एंड वॉर’, जानें असली आंकड़ा
इंडिया
Israel-Iran War: इजरायल और अमेरिकी हमले में खामेनेई की मौत पर भड़के ओवैसी, AIMIM चीफ ने मोदी सरकार से कर दी ये डिमांड
ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत पर भड़के ओवैसी, AIMIM चीफ ने मोदी सरकार से कर दी ये डिमांड
विश्व
'शहरों पर बमबारी, नागरिकों की हत्या...', ममदानी ने ईरान पर अमेरिकी हमलों को लेकर क्या कहा?
'शहरों पर बमबारी, नागरिकों की हत्या...', ममदानी ने ईरान पर अमेरिकी हमलों को लेकर क्या कहा?
ट्रेंडिंग
जब ईरान में गूंजी थी ब्राह्मण कवि की आवाज, खामेनेई के सामने हजरत अली की शान में पढ़ी थी मनकबत, रोने लगे थे लोग, वीडियो वायरल
जब ईरान में गूंजी थी ब्राह्मण कवि की आवाज, खामेनेई के सामने हजरत अली की शान में पढ़ी थी मनकबत, रोने लगे थे लोग, वीडियो वायरल
क्रिकेट
कितने बजे शुरू होगा भारत और वेस्टइंडीज का मैच? जानें प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
कितने बजे शुरू होगा IND vs WI मैच? जानें प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget