Indigo Airlines: तीसरे दिन भी परेशान जयपुर के यात्री, फ्लाइट्स रद्द होने पर काटा हंगामा

इंडिगो एयरलाइंस में छिड़े विवाद से शुक्रवार (5 दिसंबर) को तीसरे दिन भी जयपुर के यात्री परेशान नजर आए. शहर में शुक्रवार को भी बड़ी संख्या में इंडिगो की फ्लाइट्स रद्द हुई. फ्लाइट रद्द होने के बाद तमाम यात्रियों ने एयरपोर्ट पर ही हंगामा काट दिया.

ऐसे में परेशान यात्री अपनी नाराजगी एयरपोर्ट पर इंडिगो के रिजर्वेशन काउंटर पर निकाल रहे हैं. तमाम दिक्कतों के बीच यात्री काउंटर पर बैठे कर्मचारियों को ही बुरा-भला कह रहे हैं. शुक्रवार (5 दिसंबर) को दोपहर दो बजे तक इंडिगो की दर्जनभर फ्लाइट कैंसिल हो चुकी हैं.

फ्लाइट्स कैंसिल होने पर परेशान यात्री

यात्रियों को एक-दो छोड़कर रात तक की सभी फ्लाइट्स को कैंसिल किए जाने की बात बताई जा रही है. फ्लाइट्स कैंसिल होने से यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. इस बीच किसी का इम्तिहान छूट रहा है तो किसी का मेडिकल चेकअप रह रहा है. कोई शादी के फंक्शन में शामिल नहीं हो पा रहा है तो किसी को विदेश जाने की इंटरनेशनल फ्लाइट छूटने का डर है. यात्रियों की सबसे ज्यादा नाराजगी इंडिगो के रवैये को लेकर है.

यात्रियों ने लगाया आरोप

यात्रियों का आरोप है कि फ्लाइट कैंसिल होने की जानकारी उन्हें एयरपोर्ट पर आने के बाद ही मिल पा रही है. आरोप है कि कस्टमर-केयर का फोन नहीं उठ रहा है. काउंटर पर बैठे कर्मचारी भी ठीक से जवाब नहीं दे पा रहे हैं.

यात्रियों का काउंटर पर हंगामा

नाराजगी के बीच कई यात्री काउंटर पर पहुंचकर हंगामा कर रहे हैं. यात्रियों की सबसे बड़ी शिकायत यह है कि उन्हें ठीक से जानकारी नहीं दी जा रही है. कैंसिल हुई फ्लाइट के आगे की टिकटें दी जा रही हैं. उनके रुकने के कोई इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं.

दंपति की अमेरिका यात्रा खतरे में

इस बीच कोई यात्री इंटरव्यू छूटने की जानकारी दे रहा है तो किसी का डॉक्टर का अपॉइंटमेंट खतरे में पड़ रहा है. ऐसे में एक दंपत्ति की अमेरिका की फ्लाइट नागपुर से है. जयपुर से नागपुर की फ्लाइट कैंसिल होने से उनकी अमेरिका यात्रा भी खतरे में पड़ गई है.

एयरपोर्ट पर स्थिति खराब

बता दें कि इंडिगो ने अभी तक जयपुर में कोई अतिरिक्त काउंटर नहीं लगाए हैं. कंपनी की ओर से काउंटर पर अतिरिक्त कर्मचारियों की व्यवस्था भी नहीं की गई है. इस बीच एयरपोर्ट पर कोहराम जैसी स्थिति है. यात्रियों का कहना है कि इस मामले में सरकार को दखल देना चाहिए.

इंडिगो एयरलाइंस के आपसी विवाद का खामियाजा उन्हें नहीं भुगतना चाहिए. यात्रियों की यह भी मांग है कि इंडिगो को आगे की सभी बुकिंग बंद कर देनी चाहिए. जो यात्री पहले से फंसे हुए हैं सबसे पहले उन्हें गंतव्य तक पहुंचना चाहिए.