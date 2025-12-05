कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की शादी में पहुंचे धीरेंद्र शास्त्री, 'मेरा नंबर भी जल्द आने वाला है'

मथुरा के कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की शादी धूमधाम से जयपुर के एक होटल में हो रही है. उनकी शादी में शामिल होने के लिए बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री और कथावाचक कुमार विश्वास भी जयपुर पहुंचे हैं. धीरेंद्र शास्त्री ने एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए इंद्रेश उपाध्याय को शादी की शुभकामनाएं दीं.

धीरेंद्र शास्त्री की शादी को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मेरा नंबर भी जल्द आने वाला है. इस दौरान कवि और कथावाचक कुमार विश्वास ने भी कहा कि शादी की अगली बारी धीरेंद्र शास्त्री की ही होगी.

जल्द ही बंगाल जाने वाला हूं- धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री

धीरेंद्र शास्त्री ने पश्चिम बंगाल में टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर द्वारा बाबर के नाम पर मस्जिद का निर्माण कराए जाने के ऐलान पर कोई जवाब नहीं दिया. उन्होंने बस इतना कहा कि जल्द ही बंगाल जाने वाला हूं. वहां पहुंचकर ही इसका उचित जवाब दूंगा.

धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि उनके बंगाल जाकर कार्यक्रम करने को चुनाव से कतई ना जोड़ा जाए. उन्होंने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल भारत का ही हिस्सा है और वह पूरे देश में कथा सुनने व दूसरे कार्यक्रमों के लिए जाते रहते हैं.

धीरेंद्र शास्त्री ने हुमायूं कबीर को लेकर क्या कहा?

धीरेंद्र शास्त्री ने आगे कहा, "हर चीज में चुनाव को जोड़ना राजनेताओं का काम है, उनके जैसे कथावाचकों का नहीं." धीरेंद्र शास्त्री ने कहा, "हुमायूं कबीर नेता हैं. उन्होंने जो कुछ कहा है, उसका जवाब वह जल्द ही बंगाल पहुंचकर देने वाले हैं. जवाब ऐसा देंगे इसके बारे में जयपुर में मौजूद लोगों को भी पता चल जाएगा."

जयपुर में हुआ जोरदार स्वागत

कवि और कथावाचक कुमार विश्वास ने भी इंद्रेश उपाध्याय को शादी की बधाई दी है. जयपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर धीरेंद्र शास्त्री और कुमार विश्वास का जोरदार स्वागत किया गया. इस बीच उन पर फूलों की बारिश भी की गई.