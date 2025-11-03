साबरमती एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में आर्मी जवान का मर्डर, अटेंडेंट ने ही मारा चाकू

राजस्थान के बीकानेर जिले में रविवार (2 नवंबर) की देर रात चलती ट्रेन में आर्मी जवान की हत्या कर दी गई. मामला साबरमती एक्सप्रेस का है, जिसमें भारतीय सेना के जवान को चाकू से गोदकर मार डाला गया. इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने का आरोप ट्रेन अेटंडेंट पर लगा है. बताया जा रहा है कि साबरतमी एक्सप्रेस देर रात बीकानेर पहुंची थी, जब उसके स्लीपर कोच में अचानक चाकूबाजी शुरू हो गई.

संगीन वारदात में कोच अटेडेंट्स ने एक सैन्य जवान की हत्या कर दी. जानकारी के अनुसार, गुजरात का सैन्य जवान जिगर कुमार फिरोजाबाद से साबरमती एक्सप्रेस में सवार होकर साबरमती पहुंचना था. इस दौरान कोच विवाद के दौरान कोच अटेडेंट्स ने सैन्य जवान पर चाकू से वार कर दिये.

अस्पताल पहुंचने से पहले ही गई जान

चलती ट्रेन में लूणकरणसर से बीकानेर के बीच हुई इस वारदात में चाकू लगने के कारण गंभीर रूप से घायल सैन्य जवान को पीबीएम ट्रोमा सेंटर पहुंचाया गया जहां, पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई.



जीआरपी सीआई आनंद गिला ने बताया कि वारदात के सिलसिले में कोच अटेडेंट्स को निगरानी में लेकर पूछताछ की जा रही है. लूणकरणसर और बीकानेर के बीच कुछ युवकों से सेना के जवान का झगड़ा हुआ था जिसमें चाकू लगने से उसकी मौत हो गई.

ट्रेन पहुंचने के बाद फॉरेंसिक जांच

साबरमती एक्सप्रेस के जिस डिब्बे में यह घटना हुई उस डिब्बे को सीज कर दिया गया है. RPF के जवान उस डिब्बे में हैं. घटना की फॉरेंसिंक जांच भी करवाई जा रही है. ट्रेन रोकी नहीं जा सकती थी इसलिए जोधपुर पहुंचने के बाद फॉरेंसिक जांच की जाएगी.

सेना के जवान का शव बीकानेर के PBM अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है जहां पर परिजनों के आने के बाद पोस्टमार्टम किया जाएगा. वहीं GRP भी मामले की गंभीरता से जांच कर रही हैं.

यह भी पढ़ें: Rajasthan: फलौदी में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार बोलेरो पलटी, दो की मौत और 3 गंभीर घायल