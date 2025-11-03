हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानRajasthan: फलौदी में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार बोलेरो पलटी, दो की मौत और 3 गंभीर घायल

Rajasthan: फलौदी में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार बोलेरो पलटी, दो की मौत और 3 गंभीर घायल

Rajasthan News: जोधपुर के फलौदी में भारतमाला सड़क पर तेज रफ्तार बोलेरो पलटने से दो की मौत और तीन घायल हो गए. घायलों को जोधपुर रेफर किया गया, पुलिस ने वाहन जब्त कर जांच शुरू की.

By : करनपुरी, जोधपुर | Updated at : 03 Nov 2025 11:25 AM (IST)
Preferred Sources

जोधपुर के फलौदी उपखंड क्षेत्र में रविवार शाम (2 नवंबर) एक भीषण सड़क हादसा हो गया. चाम्पासर सरहद स्थित भारतमाला सड़क मार्ग पर तेज रफ्तार बोलेरो गाड़ी अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई. इस हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. मृतक झुंझुनूं जिले के निवासी बताए जा रहे हैं.

कैसे हुआ हादसा

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, रविवार (2 नवंबर) शाम करीब 7 बजे के आसपास चाम्पासर क्षेत्र में भारतमाला प्रोजेक्ट की नई सड़क पर बोलेरो गाड़ी काफी तेज रफ्तार से जा रही थी. अचानक ड्राइवर का संतुलन बिगड़ गया और गाड़ी सड़क किनारे पलट गई. बोलेरो इतनी जोर से पलटी कि वाहन के परखच्चे उड़ गए और अंदर बैठे लोग बुरी तरह फँस गए.

हादसा इतना भयावह था कि गाड़ी की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर दौड़ पड़े. ग्रामीणों ने किसी तरह गाड़ी के दरवाजे तोड़कर घायलों को बाहर निकाला और एम्बुलेंस बुलाकर आऊ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पहुंचाया.

आऊ सीएचसी प्रभारी डॉ. नवनीत चौधरी ने बताया कि हादसे में कुल 5 लोग घायल अवस्था में अस्पताल लाए गए. इनमें से दो को डॉक्टरों ने पहुंचने से पहले ही मृत घोषित कर दिया. बाकी 3 घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है.

प्राथमिक उपचार के बाद तीन घायलों को ओसियां अस्पताल रेफर किया गया, जबकि दो गंभीर रूप से घायल लोगों को बेहतर इलाज के लिए जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल भेजा गया.

अस्पताल में हादसे की सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई. सभी के चेहरों पर दुख और आक्रोश झलक रहा था.

पुलिस जांच में जुटी

हादसे की खबर मिलते ही आऊ पुलिस चौकी और ओसियां थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और दुर्घटनाग्रस्त बोलेरो वाहन को जब्त कर लिया.

प्रारंभिक जांच में पता चला है कि गाड़ी बहुत तेज गति से चल रही थी और सड़क पर अंधेरा होने के कारण ड्राइवर को मोड़ का अंदाजा नहीं लग पाया. इसी वजह से वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया.

पुलिस ने मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए फलौदी मोर्चरी में रखवाया गया है. पुलिस हादसे के सटीक कारणों की जांच कर रही है.

घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने प्रशासन से इलाके में स्पीड ब्रेकर लगाने और स्ट्रीट लाइट लगाने की मांग की है. उनका कहना है कि भारतमाला प्रोजेक्ट की नई सड़क पर वाहनों की रफ्तार बहुत तेज रहती है और अंधेरे में हादसे आम हो गए हैं. अगर समय रहते सुरक्षा इंतज़ाम किए गए होते, तो यह दुर्घटना टल सकती थी.

और पढ़ें

About the author करनपुरी, जोधपुर

करनपुरी गोस्वामी ABP NEWS की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुई हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 10 सालों से वे एबीपी के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जोधपुर संभाग से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इससे पहले करनपुरी इंडिया टीवी के साथ भी काम कर चुके हैं.
Read
Published at : 03 Nov 2025 11:25 AM (IST)
Tags :
RAJASTHAN NEWS Phalodi Road Accident
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
कौन हैं टीम इंडिया के कोच अमोल मजूमदार? फाइनल में जीत के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने छुए पैर
कौन हैं टीम इंडिया के कोच अमोल मजूमदार? फाइनल में जीत के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने छुए पैर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यूपी जैसी सड़कें बनेंगी...500 रुपये में गैस सिलेंडर', बिहार की जनता से अखिलेश यादव का वादा
'UP जैसी सड़कें बनेंगी...500 रुपये में गैस सिलेंडर', बिहार की जनता से अखिलेश यादव का वादा
विश्व
World Hell Place: एसिड की झीलें, नमक के पहाड़ और जला देने वाली गर्मी.... जानें कहां है दुनिया के नरक का दरवाजा?
एसिड की झीलें, नमक के पहाड़ और जला देने वाली गर्मी.... जानें कहां है दुनिया के नरक का दरवाजा?
इंडिया
'रात 12 बजे तक खेल रही थीं, आपने कहा था 8 बजे घर लौटें', ममता बनर्जी ने महिला टीम को दी बधाई तो BJP ने कसा तंज
'रात 12 बजे तक खेल रही थीं, आपने कहा था 8 बजे घर लौटें', ममता बनर्जी ने महिला टीम को दी बधाई तो BJP ने कसा तंज
Advertisement

वीडियोज

Women World Cup: टीम इंडिया बनी विश्व विजेता, PM Modi और Amit Shah ने ऐसे दी बधाई | Breaking
Women World Cup: टीम इंडिया की जीत पर Deepti Sharma की मां का भावुक बयान | India vs South Africa
इंस्टा के अजनबी से बीवी की आशिकी
पटना की सड़कों पर नजर आए PM Modi, उमड़ी भारी भीड़
अनंत की गिरफ्तारी, किस पर पड़ेगी भारी ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
क्रिकेट
कौन हैं टीम इंडिया के कोच अमोल मजूमदार? फाइनल में जीत के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने छुए पैर
कौन हैं टीम इंडिया के कोच अमोल मजूमदार? फाइनल में जीत के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने छुए पैर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यूपी जैसी सड़कें बनेंगी...500 रुपये में गैस सिलेंडर', बिहार की जनता से अखिलेश यादव का वादा
'UP जैसी सड़कें बनेंगी...500 रुपये में गैस सिलेंडर', बिहार की जनता से अखिलेश यादव का वादा
विश्व
World Hell Place: एसिड की झीलें, नमक के पहाड़ और जला देने वाली गर्मी.... जानें कहां है दुनिया के नरक का दरवाजा?
एसिड की झीलें, नमक के पहाड़ और जला देने वाली गर्मी.... जानें कहां है दुनिया के नरक का दरवाजा?
इंडिया
'रात 12 बजे तक खेल रही थीं, आपने कहा था 8 बजे घर लौटें', ममता बनर्जी ने महिला टीम को दी बधाई तो BJP ने कसा तंज
'रात 12 बजे तक खेल रही थीं, आपने कहा था 8 बजे घर लौटें', ममता बनर्जी ने महिला टीम को दी बधाई तो BJP ने कसा तंज
टेलीविजन
अशनूर कौर के साथ अभिषेक बजाज की बॉन्डिंग पर एक्टर की Ex वाइफ ने साधा निशाना, बोलीं- '21 साल की लड़की के साथ...'
अश्नूर संग अभिषेक की बढ़ती बॉन्डिंग पर एक्स वाइफ ने कसा तंज, बोलीं- '21 साल की लड़की के साथ...'
हेल्थ
बच्चे को हद से ज्यादा पसीना आए तो न करें इग्नोर, ये छोटा सा लक्षण हो सकता है बड़ी बीमारी का संकेत
बच्चे को हद से ज्यादा पसीना आए तो न करें इग्नोर, ये छोटा सा लक्षण हो सकता है बड़ी बीमारी का संकेत
जनरल नॉलेज
मतदाता स्याही का चुनावी कनेक्शन, कब से हो रहा इसका इस्तेमाल; जानें इंडेलिबल इंक की पूरी कहानी
मतदाता स्याही का चुनावी कनेक्शन, कब से हो रहा इसका इस्तेमाल; जानें इंडेलिबल इंक की पूरी कहानी
ट्रैवल
Best places for Travel: 30 हजार सैलरी वाले सिर्फ 5000 में घूम सकते हैं ये जगहें, दिल लूट लेगा हर पॉइंट
30 हजार सैलरी वाले सिर्फ 5000 में घूम सकते हैं ये जगहें, दिल लूट लेगा हर पॉइंट
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget