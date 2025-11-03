जोधपुर के फलौदी उपखंड क्षेत्र में रविवार शाम (2 नवंबर) एक भीषण सड़क हादसा हो गया. चाम्पासर सरहद स्थित भारतमाला सड़क मार्ग पर तेज रफ्तार बोलेरो गाड़ी अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई. इस हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. मृतक झुंझुनूं जिले के निवासी बताए जा रहे हैं.

कैसे हुआ हादसा

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, रविवार (2 नवंबर) शाम करीब 7 बजे के आसपास चाम्पासर क्षेत्र में भारतमाला प्रोजेक्ट की नई सड़क पर बोलेरो गाड़ी काफी तेज रफ्तार से जा रही थी. अचानक ड्राइवर का संतुलन बिगड़ गया और गाड़ी सड़क किनारे पलट गई. बोलेरो इतनी जोर से पलटी कि वाहन के परखच्चे उड़ गए और अंदर बैठे लोग बुरी तरह फँस गए.

हादसा इतना भयावह था कि गाड़ी की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर दौड़ पड़े. ग्रामीणों ने किसी तरह गाड़ी के दरवाजे तोड़कर घायलों को बाहर निकाला और एम्बुलेंस बुलाकर आऊ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पहुंचाया.

आऊ सीएचसी प्रभारी डॉ. नवनीत चौधरी ने बताया कि हादसे में कुल 5 लोग घायल अवस्था में अस्पताल लाए गए. इनमें से दो को डॉक्टरों ने पहुंचने से पहले ही मृत घोषित कर दिया. बाकी 3 घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है.

प्राथमिक उपचार के बाद तीन घायलों को ओसियां अस्पताल रेफर किया गया, जबकि दो गंभीर रूप से घायल लोगों को बेहतर इलाज के लिए जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल भेजा गया.

अस्पताल में हादसे की सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई. सभी के चेहरों पर दुख और आक्रोश झलक रहा था.

पुलिस जांच में जुटी

हादसे की खबर मिलते ही आऊ पुलिस चौकी और ओसियां थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और दुर्घटनाग्रस्त बोलेरो वाहन को जब्त कर लिया.

प्रारंभिक जांच में पता चला है कि गाड़ी बहुत तेज गति से चल रही थी और सड़क पर अंधेरा होने के कारण ड्राइवर को मोड़ का अंदाजा नहीं लग पाया. इसी वजह से वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया.

पुलिस ने मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए फलौदी मोर्चरी में रखवाया गया है. पुलिस हादसे के सटीक कारणों की जांच कर रही है.

घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने प्रशासन से इलाके में स्पीड ब्रेकर लगाने और स्ट्रीट लाइट लगाने की मांग की है. उनका कहना है कि भारतमाला प्रोजेक्ट की नई सड़क पर वाहनों की रफ्तार बहुत तेज रहती है और अंधेरे में हादसे आम हो गए हैं. अगर समय रहते सुरक्षा इंतज़ाम किए गए होते, तो यह दुर्घटना टल सकती थी.