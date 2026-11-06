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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थान'BJP की रैली से व्यापारियों को हुआ बड़ा नुकसान', अब कांग्रेस ने लगाया आरोप

'BJP की रैली से व्यापारियों को हुआ बड़ा नुकसान', अब कांग्रेस ने लगाया आरोप

जयपुर में बीजेपी की लोकतंत्र बचाओं रैली पर कांग्रेस ने निशाना साधा है और आरोप लगाया है कि बीजेपी की 5 नवंबर को हुई लोकतंत्र बचाओ–अराजकता हटाओ पदयात्रा ने व्यापारियों को काफी नुकसान पहुंचा है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 06 Nov 2026 09:05 AM (IST)
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राजधानी जयपुर में गुरुवार को बीजेपी ने लोकतंत्र बचाओ अराजकता हटाओ पदयात्रा निकाली थी. इस पदयात्रा को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है और आरोप लगाया कि इससे व्यापारियों को नुकसान पहुंचा है. केंद्रीय रेल एवं सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा लोकतंत्र बचाओ अराजकता हटाओ पदयात्रा निकाली गई थी. इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर व्यापारियों को नुकसान पहुंचाने का गंभीर आरोप लगाया है. कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इसे बीजेपी का दोहरा चरित्र बताया है.

गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि बीजेपी ने एक नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई विपक्ष की रैली को लेकर काफी हंगामा किया था, लेकिन इसी बीजेपी ने आज जयपुर समेत उसके तमाम शहरों में पंच दिवसीय दीपोत्सव पर्व से ठीक एक दिन पहले यात्राएं निकालकर व्यापारियों का दिवाली के खरीदारी करने वाले लोगों को परेशान किया है.  

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'बीजेपी को व्यापारियों की परेशानी दिखाई नहीं देती'

डोटासरा ने एक प्रेस कांफ्रेस में कहा, "जब इंडिया गठबंधन दिल्ली के रामलीला मैदान में 'वोट बचाओ, देश बचाओ' रैली कर रहा था, तब बीजेपी ने व्यापारियों की चिंता जताते हुए कहा था कि त्योहारों के समय ऐसे आयोजनों से उन्हें भारी नुकसान होगा. मुख्यमंत्री जी, वो 1 नवंबर की बात थी, लेकिन आज धनतेरस से ठीक एक दिन पहले पूरे देश में पदयात्राएं निकाल रही है, जयपुर में परकोटा जाम कर दिया गया, बाजार बंद करवाए जा रहे हैं आज उनकी परेशानी आपको दिखाई नहीं दे रही?"

डोटासरा ने कहा, "व्यापारी चीख-चीख कर कह रहे हैं कि रैली त्योहार बाद कर लीजिएगा, हमारा एक भी ग्राहक नहीं आ रहा है, दिवाली पर भी नहीं आयेंगे तो हमारी दिवाली कैसे मनेगी, इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है. 1 नवंबर की रैली से व्यापारियों को नुकसान हो रहा था, लेकिन 2 दिनों बाद जयपुर के कोटे में रैली हो रही है, उससे व्यापारियों को नुकसान नहीं हो रहा?"

'बीजेपी ने व्यापारियों को किया परेशान'

डोटासरा ने कहा कि 8 नवंबर को दीवाली है और 5 नवंबर को जयपुर में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव सहित पार्टी के दूसरे नेताओं ने भीड़ भरे बाजार में यात्रा निकाल कर व्यापारियों को परेशान किया है और उनका नुकसान किया है. व्यापारियों का कारोबार प्रभावित हुआ है. पदयात्रा की वजह से आसपास के तमाम इलाकों में घंटों रास्ते बंद रहे. लोग पूरे दिन भीड़ भरे बाजार की तरफ गए ही नहीं. प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि कांग्रेस को कोसने के लिए बीजेपी की यह सियासी तमाशेबाजी कतई उचित नहीं है और उसे इसको बंद कर देना चाहिए.

'यही बीजेपी का दोहरा चरित्र है'

उन्होंने आगे कहा, "यही बीजेपी का दोहरा चरित्र है. हकीकत तो ये है मुख्यमंत्री जी, कि आपके राज में प्रदेश में अराजकता का माहौल बना है. बजरी माफिया बेखौफ हैं, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और भ्रष्टाचार चरम पर है. हैरानी की बात है कि सरकार के अपने नेता, अधिकारी और कर्मचारी तक इस बदहाल व्यवस्था की पोल खोल रहे हैं. डबल इंजन सरकार का दावा करने वालों के शासन में आम आदमी, व्यापारी और किसान हर वर्ग परेशान हैं."

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 06 Nov 2026 09:05 AM (IST)
Tags :
BJP CONGRESS RAJASTHAN NEWS
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