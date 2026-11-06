'BJP की रैली से व्यापारियों को हुआ बड़ा नुकसान', अब कांग्रेस ने लगाया आरोप

राजधानी जयपुर में गुरुवार को बीजेपी ने लोकतंत्र बचाओ अराजकता हटाओ पदयात्रा निकाली थी. इस पदयात्रा को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है और आरोप लगाया कि इससे व्यापारियों को नुकसान पहुंचा है. केंद्रीय रेल एवं सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा लोकतंत्र बचाओ अराजकता हटाओ पदयात्रा निकाली गई थी. इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर व्यापारियों को नुकसान पहुंचाने का गंभीर आरोप लगाया है. कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इसे बीजेपी का दोहरा चरित्र बताया है.

गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि बीजेपी ने एक नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई विपक्ष की रैली को लेकर काफी हंगामा किया था, लेकिन इसी बीजेपी ने आज जयपुर समेत उसके तमाम शहरों में पंच दिवसीय दीपोत्सव पर्व से ठीक एक दिन पहले यात्राएं निकालकर व्यापारियों का दिवाली के खरीदारी करने वाले लोगों को परेशान किया है.

मुख्यमंत्री भजनलाल जी से सीधा सवाल पूछना चाहता हूं कि वोट की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना और जनता के मताधिकार की आवाज उठाना कब से अराजकता हो गया? लोकतंत्र में जनता के वोट की ताकत पर सवाल उठाना अपराध नहीं, बल्कि लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी है। जब इंडिया गठबंधन दिल्ली के रामलीला मैदान में 'वोट बचाओ, देश बचाओ' रैली कर रहा था, तब भाजपा ने व्यापारियों की चिंता जताते हुए कहा था कि त्योहारों के समय ऐसे आयोजनों से उन्हें भारी नुकसान होगा। मुख्यमंत्री जी, वह 1 नवंबर की बात थी। लेकिन आज धनतेरस से ठीक एक दिन पहले पूरे देश में पदयात्राएं निकाल रही है, बाजार बंद करवाए जा रहे हैं आज उनकी परेशानी आपको दिखाई नहीं दे रही। यही भाजपा का दोहरा चरित्र है। हकीकत तो ये है मुख्यमंत्री जी, कि आपके राज में प्रदेश में अराजकता का माहौल बना है। बजरी माफिया बेखौफ हैं, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और भ्रष्टाचार चरम पर है। हैरानी की बात है कि सरकार के अपने नेता, अधिकारी और कर्मचारी तक इस बदहाल व्यवस्था की पोल खोल रहे हैं। डबल इंजन सरकार का दावा करने वालों के शासन में आम आदमी, व्यापारी और किसान हर वर्ग परेशान हैं। — Govind Singh Dotasra (@GovindDotasra) November 5, 2026

'बीजेपी को व्यापारियों की परेशानी दिखाई नहीं देती'

डोटासरा ने एक प्रेस कांफ्रेस में कहा, "जब इंडिया गठबंधन दिल्ली के रामलीला मैदान में 'वोट बचाओ, देश बचाओ' रैली कर रहा था, तब बीजेपी ने व्यापारियों की चिंता जताते हुए कहा था कि त्योहारों के समय ऐसे आयोजनों से उन्हें भारी नुकसान होगा. मुख्यमंत्री जी, वो 1 नवंबर की बात थी, लेकिन आज धनतेरस से ठीक एक दिन पहले पूरे देश में पदयात्राएं निकाल रही है, जयपुर में परकोटा जाम कर दिया गया, बाजार बंद करवाए जा रहे हैं आज उनकी परेशानी आपको दिखाई नहीं दे रही?"

डोटासरा ने कहा, "व्यापारी चीख-चीख कर कह रहे हैं कि रैली त्योहार बाद कर लीजिएगा, हमारा एक भी ग्राहक नहीं आ रहा है, दिवाली पर भी नहीं आयेंगे तो हमारी दिवाली कैसे मनेगी, इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है. 1 नवंबर की रैली से व्यापारियों को नुकसान हो रहा था, लेकिन 2 दिनों बाद जयपुर के कोटे में रैली हो रही है, उससे व्यापारियों को नुकसान नहीं हो रहा?"

'बीजेपी ने व्यापारियों को किया परेशान'

डोटासरा ने कहा कि 8 नवंबर को दीवाली है और 5 नवंबर को जयपुर में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव सहित पार्टी के दूसरे नेताओं ने भीड़ भरे बाजार में यात्रा निकाल कर व्यापारियों को परेशान किया है और उनका नुकसान किया है. व्यापारियों का कारोबार प्रभावित हुआ है. पदयात्रा की वजह से आसपास के तमाम इलाकों में घंटों रास्ते बंद रहे. लोग पूरे दिन भीड़ भरे बाजार की तरफ गए ही नहीं. प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि कांग्रेस को कोसने के लिए बीजेपी की यह सियासी तमाशेबाजी कतई उचित नहीं है और उसे इसको बंद कर देना चाहिए.

'यही बीजेपी का दोहरा चरित्र है'

उन्होंने आगे कहा, "यही बीजेपी का दोहरा चरित्र है. हकीकत तो ये है मुख्यमंत्री जी, कि आपके राज में प्रदेश में अराजकता का माहौल बना है. बजरी माफिया बेखौफ हैं, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और भ्रष्टाचार चरम पर है. हैरानी की बात है कि सरकार के अपने नेता, अधिकारी और कर्मचारी तक इस बदहाल व्यवस्था की पोल खोल रहे हैं. डबल इंजन सरकार का दावा करने वालों के शासन में आम आदमी, व्यापारी और किसान हर वर्ग परेशान हैं."