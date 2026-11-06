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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानदीपावली में ट्रेन से ले गए पटाखे, तो लगेगा भारी जुर्माना, स्टेशनों पर बढ़ी निगरानी

दीपावली में ट्रेन से ले गए पटाखे, तो लगेगा भारी जुर्माना, स्टेशनों पर बढ़ी निगरानी

उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर ने त्योहारों के दौरान आग और हादसों का खतरा रोकने के लिए स्टेशनों, ट्रेनों और पार्सल कार्यालयों में निगरानी बढ़ा दी है. ट्रेन में पटाखे ले जाने पर भारी जुर्माना लग सकता है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 06 Nov 2026 06:41 AM (IST)
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दीपावली और छठ पूजा पर ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने सुरक्षा नियम सख्त कर दिए हैं. अब ट्रेन में पटाखे, आतिशबाजी या प्रतिबंधित ज्वलनशील सामान लेकर चलना भारी पड़ सकता है. रेलवे में प्रतिबंधित श्रेणी के आपत्तिजनक पदार्थ ले जाने पर दस हजार रुपये  का जुर्माना लगेगा. वहीं, ट्रेन में खतरनाक सामान ले जाने पर जेल तक की सजा हो सकती है.

उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर ने त्योहारों के दौरान आग और हादसों का खतरा रोकने के लिए स्टेशनों, ट्रेनों और पार्सल कार्यालयों में निगरानी बढ़ा दी है. रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ), राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) और रेलवे कर्मचारियों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं.

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पटाखे, फुलझड़ी और रॉकेट ले जाना प्रतिबंधित

नार्थ वेस्टर्न रेलवे के अनुसार पटाखे, फुलझड़ियां, अनार, रॉकेट सहित आतिशबाजी के सामान ट्रेन के यात्री डिब्बों और पार्सल में ले जाने की अनुमति नहीं है. इसके अलावा गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल और केरोसिन जैसे ज्वलनशील पदार्थ भी प्रतिबंधित हैं. इनकी जांच के लिए सीसीटीवी कैमरों, बैगेज स्कैनिंग और डॉग स्क्वॉड की मदद ली जा रही है. संदिग्ध सामान मिलने पर कार्रवाई की जाएगी.

धूम्रपान करने पर भी 2 हजार रुपये का जुर्माना

रेलवे ने ट्रेनों और रेलवे परिसरों में धूम्रपान करने वालों पर भी कार्रवाई की चेतावनी दी है. जन विश्वास (संशोधन) अधिनियम, 2026 के तहत रेलवे अधिनियम की धारा 167 में संशोधन के अनुसार धूम्रपान करने पर 2 हजार रुपये की शास्ति यानी जुर्माने का प्रावधान किया गया है.

रेलवे अधिनियम की धारा 164 के तहत ट्रेन में खतरनाक सामान अवैध रूप से ले जाने पर तीन साल तक की जेल, एक हजार रुपये तक जुर्माना या दोनों हो सकते हैं. वहीं, धारा 165 के तहत प्रतिबंधित श्रेणी के आपत्तिजनक पदार्थ रेलवे में लाने पर कम से कम 10 हजार रुपये की शास्ति का प्रावधान है.

रेल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे सुरक्षित सफर के लिए पटाखे और ज्वलनशील सामान साथ न रखें. किसी संदिग्ध वस्तु या गतिविधि की जानकारी मिलने पर आरपीएफ, जीआरपी, टीटीई या रेलवे हेल्पलाइन 139 पर सूचना दें.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 06 Nov 2026 06:41 AM (IST)
Tags :
RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS Diwali 2026
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