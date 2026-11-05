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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान: दिवाली पर पटाखे जलाने की गाइडलाइन जारी, इतने समय की अनुमति

राजस्थान: दिवाली पर पटाखे जलाने की गाइडलाइन जारी, इतने समय की अनुमति

राजस्थान में दिवाली पर पटाखे जलाने को लेकर सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है, जहां पांच जिलों में केवल प्रमाणित ग्रीन पटाखे ही जलाने की अनुमती दी है. वहीं दो दिन और समय तय भी किया गया है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 05 Nov 2026 06:53 AM (IST)
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राजस्थान में दिवाली पर पटाखे जलाने को लेकर सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है. एनसीआर क्षेत्र के पांच जिलों में केवल प्रमाणित ग्रीन पटाखे ही चलाए जा सकेंगे. इसके लिए भी दो दिन और समय तय किया गया है.

7 और 8 नवंबर को सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे चलाने की अनुमति होगी. तय समय के अलावा पटाखे चलाने पर पूरी तरह रोक रहेगी. वहीं, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 5 से 20 नवंबर तक धूल उड़ाने वाली निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर भी प्रतिबंध रहेगा.

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एनसीआर के 5 जिलों में लागू होगी गाइडलाइन

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बैठक में दीपावली पर वायु प्रदूषण रोकने के उपायों की समीक्षा की गई. सुप्रीम कोर्ट और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के आदेशों की पालना में राज्य सरकार ने ये निर्देश जारी किए हैं.

अलवर, भरतपुर, डीग, खैरथल-तिजारा और कोटपूतली-बहरोड़ में केवल सीएसआईआर-नीरी से प्रमाणित ग्रीन पटाखे चलाए जा सकेंगे. अस्पताल, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य केंद्र, वृद्धाश्रम और शिक्षण संस्थानों के 300 मीटर के दायरे में पटाखे चलाने पर रोक रहेगी. इन जगहों को शांत क्षेत्र घोषित किया गया है.

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20 नवंबर तक निर्माण और तोड़फोड़ पर रोक

एनसीआर क्षेत्र में 5 से 20 नवंबर तक धूल पैदा करने वाली निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा. हालांकि रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट, अस्पताल, जलापूर्ति, स्वच्छता और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी कुछ परियोजनाओं को छूट दी गई है.

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को सड़कों से धूल हटाने के लिए मैकेनाइज्ड रोड स्वीपिंग मशीनों का अधिकतम इस्तेमाल करने और इन्हें दो शिफ्ट में चलाने के निर्देश दिए. निर्माण कचरे की निगरानी डैशबोर्ड से करने को कहा गया.

5 हजार से ज्यादा वाहनों पर कार्रवाई

बैठक में बताया गया कि एनसीआर में 'नो पीयूसीसी, नो फ्यूल' व्यवस्था के तहत वैध प्रदूषण प्रमाणपत्र नहीं रखने वाले 5 हजार से अधिक वाहनों पर कार्रवाई की गई है. सरकार ने यातायात का दबाव कम करने और प्रदूषण नियंत्रण के लिए भी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं.

About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 05 Nov 2026 06:53 AM (IST)
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