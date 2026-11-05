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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर: नशे में धुत ड्राइवर का आतंक! टक्कर में दो की मौत, तीन घायल

जयपुर: नशे में धुत ड्राइवर का आतंक! टक्कर में दो की मौत, तीन घायल

जयपुर में नशे में धुत ड्राइवर ने एक्टिवा-बाइक को टक्कर मार दी. जिससे 2 की मौत हो गई और 3 घायल बताए जा रहे हैं. हादसे के बाद बाइक और कार खाई में गिर गई.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 05 Nov 2026 07:48 PM (IST)
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जयपुर के आमेर में बुधवार रात करीब 11 बजे नशे में धुत कार ड्राइवर ने कहर बरपा दिया. आमेर महल से जलमहल की तरफ आ रही बेकाबू कार ने पहले मावठा सेल्फी पॉइंट के पास एक्टिवा को टक्कर मारी. एक्टिवा पर 25 साल का साहिल, तरुण और सोनू थे. इसके बाद ड्राइवर ने 50 मीटर आगे मजार के पास बाइक को चपेट में ले लिया. टक्कर इतनी तेज थी कि कार और बाइक दोनों ही खाई में जा गिरीं. हादसे का लाइव वीडियो भी सामने आया है, जो रोंगटे खड़े कर देने वाला है.

हादसे में बाइक सवार शोएबुद्दीन उर्फ शोएब की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक्टिवा सवार साहिल ने आज एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. वहीं कलीमुद्दीन, सोहेल और तरुण घायल हो गए.

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आमेर थानाधिकारी राजेंद्र गोदारा ने बताया कि मौके पर पहुंचे लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया. पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए. हादसे के बाद लोगों ने भीलवाड़ा निवासी ड्राइवर अयान और उसके साथी सागर सोलंकी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. कार से बीयर के कैन बरामद हुए हैं. 

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दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी

दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. साहिल के भाई इरशाद ने बताया कि दोनों कार सवार नशे में थे और भागने की फिराक में थे. साहिल की बहन जेबा की 12 नवंबर को शादी है. साहिल की आमेर में मेडिकल शॉप है.

वहीं शोएब दोस्त कलीम के साथ दावत से घर आ रहा था. शोएब चार महीने पहले जन्मे बेटे मोहम्मद हुसैन का इसी महीने जन्म का जश्न मनाने वाला था. इससे पहले ही घर में मातम पसर गया. घटना से इलाके में शोक की लहर है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 05 Nov 2026 07:48 PM (IST)
Tags :
Rajasthan Police RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
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