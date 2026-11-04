दिवाली पर जगमगाएगा जयपुर, घर-दुकानों की सजावट पर मिलेंगे इनाम

गुलाबी नगरी जयपुर इस बार दीपावली पर कुछ अलग अंदाज में नजर आएगी. शहर को रोशनी और आकर्षक सजावट से सजाने के लिए नगर निगम ने विशेष तैयारियां शुरू की हैं. नगर निगम की कोशिश है कि इस बार दीपावली पर जयपुर का हर इलाका, बाजार और प्रमुख स्थान अपनी अलग पहचान के साथ जगमगाए.

इसके लिए शहरवासियों को भी इस अभियान से जोड़ने की योजना बनाई गई है. जयपुर शहर में आज से ही एक हफ्ते की विशेष लाइटिंग के अभियान की भी शुरुआत हो रही है. मेयर सुनील कोठारी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि इस बार घरों और दुकानों को आकर्षक तरीके से सजाने वाले लोगों के लिए पुरस्कार योजना भी शुरू की गई है.

दिवाली को खास बनाने का मकसद

इसका मकसद केवल शहर को सजाना नहीं, बल्कि आम लोगों की भागीदारी से दीपावली के उत्सव को और खास बनाना है. गौरतलब है कि दीपावली पर जयपुर में देश-विदेश से बड़ी संख्या में टूरिस्ट दीपोत्सव मानने और यहां घूमने के लिए आते हैं.

जयपुर मेयर ने की ये अपील

मेयर सुनील कोठारी ने शहरवासियों से अपील की है कि वे अपने घरों, दुकानों और प्रतिष्ठानों को आकर्षक तरीके से सजाएं. सजावट में भारतीय संस्कृति, परंपराओं और धार्मिक-सांस्कृतिक भावनाओं को प्रमुखता दें. जनभागीदारी के आधार पर पूरे शहर को उत्सव के रंग में रंगने की तैयारी है.

नगर निगम चाहता है कि जयपुर आने वाले पर्यटक भी यहां की सजावट और उत्सव के माहौल से प्रभावित हों और शहर की खूबसूरती की याद लेकर लौटें. बेहतर सजावट करने वालों को अलग-अलग कैटेगरी में पुरस्कार भी दिया जाएगा.

शहर के 300 साल पूरे होने पर होगी समारोह की शुरुआत

इस बार दीपावली का आयोजन जयपुर के लिए इसलिए भी खास होने जा रहा है, क्योंकि शहर की स्थापना के 300 साल पूरे होने के समारोहों की शुरुआत भी इसी अवसर पर होगी. ऐसे में दीपावली को केवल रोशनी के पर्व तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि इसे जयपुर की ऐतिहासिक विरासत, संस्कृति और पहचान से जोड़ने की तैयारी है.

मेयर सुनील कोठारी ने कहा है कि शहर की खूबसूरती बढ़ाने में केवल नगर निगम की नहीं, बल्कि हर नागरिक की भूमिका महत्वपूर्ण है. उन्होंने व्यापारियों, बाजार संगठनों और आम लोगों से इस अभियान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है. नगर निगम का लक्ष्य है कि इस बार दीपावली पर जयपुर की सजावट ऐसी हो, जो स्थानीय लोगों के साथ देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बने.

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