राजस्थान के पंचायत चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मिली जीत को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी और सीएम भजनलाल शर्मा पर सियासी निशाना साधा. उन्होंने कहा, "यह राहुल गांधी के विचारों की जीत है. जनता ने वोट के जरिए बीजेपी को आईना दिखाया.

पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने बयान जारी कर कहा है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के मतदाताओं ने कांग्रेस पार्टी को पंचायत राज चुनावों में भारी जीत दिलाकर भाजपा सरकार को स्पष्ट संदेश दिया है कि अब उसके जाने का समय आ चुका है. नगर निगम चुनावों में भी कांग्रेस पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया था, लेकिन भाजपा ने गुंडागर्दी के दम पर जनादेश को हड़पने का काम किया.

'गांवों की समस्याओं को नजरअंदाज करना भारी पड़ा'

अशोक गहलोत ने कहा, "हम लगातार यह बात कह रहे थे कि गांवों में भाजपा के खिलाफ माहौल है. किसान, मजदूर, महिलाएं, सभी वर्ग भाजपा सरकार की उपेक्षा और वादाखिलाफी से परेशान हैं. गांवों की समस्याओं को नजरअंदाज करना भाजपा को भारी पड़ा है. मुख्यमंत्री इस जनभावना को भांप नहीं पाए और पूरी भाजपा सत्ता के मद में चूर रही."

गहलोत ने आगे कहा, "आज ग्रामीण मतदाताओं ने अपने वोट के जरिए इसका जवाब दिया है. कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में शुरू की गई चिरंजीवी योजना सहित जनकल्याणकारी योजनाएं आज भी लोगों को याद आती हैं. सामाजिक सुरक्षा, किसानों को संबल, महिलाओं के लिए योजनाएं और आमजन को राहत देने वाले फैसलों ने लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव किया था.

गहलोत ने जीत पर कार्यकर्ताओं को दी शुभकामनाएं

अशोक गहलोत ने कहा, "ग्रामीण जनता ने इन योजनाओं और उस शासनकाल की संवेदनशीलता को याद रखा है. यह जीत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे एवं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की नीतियों पर जनता की मुहर है."

उन्होंने कहा,"इस शानदार जीत के लिए कांग्रेस पार्टी के सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं, समस्त नेताओं और पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. कांग्रेस को समर्थन देने वाले सभी मतदाताओं का हृदय से आभार. यह जीत ग्रामीण जनता के विश्वास और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है."

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