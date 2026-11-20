राजस्थान के पंचायत चुनाव में बीजेपी की बहुत बड़ी हार हुई है. कांग्रेस पार्टी की आंधी में बीजेपी दो तिहाई से ज्यादा सीटों पर चुनाव हार गई है. जिला परिषद और पंचायत समितियों दोनों ही पदों पर बीजेपी को बुरी तरह से हार सामना करना पड़ा है. 37 जिलों में जिला परिषद के चुनाव में हुई मतगणना में कांग्रेस पार्टी 27 जिलों में जीत हासिल की है. वहीं बीजेपी सिर्फ 6 जिलों में बहुमत हासिल कर पाई है.

नागौर जिले में असदुद्दीन ओवैसी के समर्थन से चुनाव लड़ रही सांसद हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को बहुमत मिला है. 3 जिलों में किसी को भी बहुमत नहीं मिला है. इसी तरह से 419 पंचायत समितियों के घोषित नतीजों और रुझानों में भी कांग्रेस पार्टी को बड़ी जीत मिली है.

269 पंचायत समितियों में कांग्रेस को बहुमत

कांग्रेस पार्टी 269 पंचायत समितियों में बहुमत हासिल कर चुकी है. बीजेपी को सिर्फ 73 पंचायत समितियों में बहुमत मिला है. 60 समितियो में निर्दलीय व अन्य चुनाव जीते हैं. 17 में तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है.

जयपुर में बीजेपी की करारी हार

बीजेपी की सबसे करारी हार राजधानी जयपुर में हुई है. जयपुर में जिला परिषद की 57 सीटों में से बीजेपी सिर्फ 12 पर ही जीत हासिल कर सकी है. वहीं कांग्रेस पार्टी को 41 सीटों पर जीत मिली है. राजधानी जयपुर में 22 पंचायत समितियों में से बीजेपी को सिर्फ दो में बहुमत मिला है. कांग्रेस पार्टी ने 14 समितियों में बहुमत हासिल किया है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के चुनाव क्षेत्र सांगानेर में सांसद हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को बहुमत मिला है.

पंचायत समिति सदस्य के चुनाव में सीकर में शहरी विकास एवं आवास मंत्री झाबर सिंह खर्रा की पत्नी और उनके दो बेटों को हार का सामना करना पड़ा. अधिकारियों ने बताया कि मतगणना शुक्रवार सुबह आठ बजे शुरू हुई. इन पदों के लिए 22 अक्टूबर, 28 अक्टूबर, तीन नवंबर और 14 नवंबर को हुए चार चरणों के चुनाव में 41,480 मतदान केंद्रों पर 2.48 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने वोट डाले थे.

राजस्थान पंचायत चुनाव में कांग्रेस गदगद, बीजेपी बोली- मंथन का वक्त