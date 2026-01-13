जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एवं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के राम मंदिर जाने से जुड़े सवाल पर प्रतिक्रिया दी है. एबीपी न्यूज़ से एक्सक्लूसिव बातचीत में रामभद्राचार्य ने कन्नौज सांसद अखिलेश और रायबरेली सांसद राहुल गांधी द्वारा रामलला के दर्शन करने के सवाल पर कहा कि अखिलेश और राहुल गांधी आज तक रामलला के दर्शन करने क्यों नहीं गए, यह मैं नहीं जानता और ना ही इस बारे में कोई टिप्पणी करना चाहता हूं. राहुल गांधी का मन करे तो जाएं, ना मन करे तो न जाएं.

हालांकि राभद्राचार्य ने सपा सांसद वीरेंद्र सिंह द्वारा भगवान राम को समाजवादी बताने पर कहा कि अगर भगवान राम समाजवादी हैं तो अखिलेश यादव अभी तक अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए क्यों नहीं गए. कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया द्वारा किए गए दावे पर कि राहुल गांधी रामलला के दर्शन करने जाएंगे,रामभद्राचार्य ने कहा कि इस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा. उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी से नाराज नहीं रहता, लेकिन जो राष्ट्र के खिलाफ बात करेगा, मैं उससे नाराज रहता हूं. जो विदेशी धरती पर भारत की निंदा करता है, उसे नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहना चाहिए.

रामभद्राचार्य का दावा- बीजेपी नहीं करती राम पर राजनीति

बीजेपी पर भगवान राम के नाम पर राजनीति करने के आरोपों पर जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि इस तरह के आरोप पूरी तरह गलत हैं.यह सब बेकार की बातें हैं राम के नाम पर कोई भी राजनीति नहीं करता. अगर कोई करता है तो वह सिर्फ विपक्ष करता है. उन्होंने उल्टा सवाल करते हुए कहा कि कौन कहता है कि बीजेपी भगवान राम के नाम का इस्तेमाल करती है. जब से बीजेपी बनी है, तब से मैं देख रहा हूं कि वह राम के नाम पर राजनीति नहीं करती.अब अगर बीजेपी के लोग राम का दर्शन करने जाएंगे ही उसे कौन रोक सकता है?