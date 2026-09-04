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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानडूंगरपुर-सागवाड़ा में EVM का द्वितीय रेंडमाइजेशन पूरा, केंद्रवार आवंटित

डूंगरपुर-सागवाड़ा में EVM का द्वितीय रेंडमाइजेशन पूरा, केंद्रवार आवंटित

राजस्थान में नगर निकाय चुनाव 2026 को लेकर चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन की ओर से EVM के द्वितीय रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली है.

Written By : सादिक़ अली, डूंगरपुर |  Updated at : 04 Sep 2026 01:00 PM (IST)
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राजस्थान में नगर निकाय चुनाव 2026 को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं. चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन की ओर से चुनाव से जुड़े विभिन्न चरणों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पूरा किया जा रहा है. इसी कड़ी में डूंगरपुर जिले में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के द्वितीय रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है.

डूंगरपुर जिला कलेक्ट्रेट परिसर स्थित सूचना एवं विज्ञान केंद्र में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर देशलदान की अध्यक्षता में ईवीएम का द्वितीय रेंडमाइजेशन किया गया. इस दौरान नगर परिषद डूंगरपुर और नगरपालिका सागवाड़ा के मतदान केंद्रों के लिए ईवीएम की कंट्रोल यूनिट (CU) और बैलेट यूनिट (BU) का मतदान केंद्रवार आवंटन किया गया.

ईवीएम रेंडमाइजेशन की यह प्रक्रिया राजस्थान, जयपुर के ई-सूची सॉफ्टवेयर के माध्यम से संपन्न कराई गई. प्रक्रिया के दौरान संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे.

क्या है EVM का रेंडमाइजेशन और क्यों है जरूरी?

चुनाव प्रक्रिया में ईवीएम के रेंडमाइजेशन का महत्वपूर्ण स्थान है. इसका उद्देश्य ईवीएम को निर्धारित प्रक्रिया के तहत अलग-अलग मतदान केंद्रों के लिए आवंटित करना है, ताकि मशीनों का आवंटन पहले से तय या किसी एक स्थान के लिए पूर्व निर्धारित तरीके से न हो.

द्वितीय रेंडमाइजेशन के दौरान उपलब्ध ईवीएम की कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट को सॉफ्टवेयर के माध्यम से संबंधित मतदान केंद्रों के लिए आवंटित किया गया. इस पूरी प्रक्रिया को निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जाता है.

जिला प्रशासन की ओर से चुनाव से संबंधित व्यवस्थाओं को निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुरूप आगे बढ़ाया जा रहा है. रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब संबंधित मतदान केंद्रों के लिए आवंटित ईवीएम को लेकर आगामी चुनावी तैयारियों को आगे बढ़ाया जाएगा.

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डूंगरपुर और सागवाड़ा के मतदान केंद्रों को मिलीं EVM

द्वितीय रेंडमाइजेशन में नगर परिषद डूंगरपुर और नगरपालिका सागवाड़ा के मतदान केंद्रों को शामिल किया गया. दोनों निकाय क्षेत्रों में मतदान व्यवस्था के लिए ईवीएम की कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट का मतदान केंद्रवार आवंटन किया गया.

मतदान केंद्रों के लिए ईवीएम आवंटन की प्रक्रिया चुनाव की तैयारियों का एक अहम हिस्सा है. प्रशासन द्वारा मतदान से जुड़ी व्यवस्थाओं को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जा रहा है, जिससे चुनाव के दौरान मतदान केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित की जा सकें. इस प्रक्रिया के माध्यम से यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है कि ईवीएम के आवंटन की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी हो और चुनाव में शामिल सभी संबंधित पक्षों को प्रक्रिया की जानकारी रहे.

जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में हुई कार्यवाही

ईवीएम के द्वितीय रेंडमाइजेशन के दौरान मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी रही. निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े महत्वपूर्ण चरणों में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति को पारदर्शिता के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जाता है. सॉफ्टवेयर के माध्यम से रेंडमाइजेशन की कार्यवाही पूरी की गई और मतदान केंद्रवार ईवीएम का आवंटन किया गया.

प्रशासन की ओर से पूरी प्रक्रिया को निर्धारित निर्वाचन प्रावधानों के अनुरूप संपन्न कराया गया. ईवीएम के द्वितीय रेंडमाइजेशन की कार्यवाही जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर देशलदान की अध्यक्षता में आयोजित हुई. इस दौरान चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे.

कार्यवाही में उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रकाश चंद्र रेगर, नगर परिषद डूंगरपुर के रिटर्निंग अधिकारी सोनू कुमार गुर्जर, नगरपालिका सागवाड़ा के रिटर्निंग अधिकारी सुबोध सिंह चारण, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के उपनिदेशक समीर मीणा और तहसीलदार निर्वाचन अनिल पंड्या सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे. इसके अलावा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भी रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया में भाग लिया.

जिले में प्रशासनिक स्तर पर चुनावी तैयारियों को मिल रही गति

नगर निकाय आम चुनाव 2026 को लेकर जिले में प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां आगे बढ़ रही हैं. चुनाव कार्यक्रम के विभिन्न चरणों के तहत मतदान केंद्रों से जुड़ी व्यवस्थाओं, ईवीएम और अन्य चुनावी तैयारियों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पूरा किया जा रहा है.

ईवीएम का द्वितीय रेंडमाइजेशन इसी चुनावी प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण है. इसमें मतदान केंद्रों के लिए ईवीएम की कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट का आवंटन किया गया है. अब आगे की चुनावी प्रक्रिया में संबंधित मशीनों और मतदान केंद्रों से जुड़ी व्यवस्थाओं को निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत आगे बढ़ाया जाएगा.

नगर निकाय चुनाव में पारदर्शिता पर प्रशासन का जोर

जिला प्रशासन की ओर से नगर निकाय चुनाव को लेकर पूरी प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने पर जोर दिया जा रहा है. ईवीएम रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया सॉफ्टवेयर के माध्यम से पूरी की गई और इस दौरान संबंधित अधिकारियों के साथ राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे.

चुनाव में ईवीएम का सुरक्षित और व्यवस्थित आवंटन मतदान प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है. ऐसे में द्वितीय रेंडमाइजेशन के जरिए नगर परिषद डूंगरपुर और नगरपालिका सागवाड़ा के मतदान केंद्रों के लिए मशीनों का आवंटन किया गया.

 EVM का द्वितीय रेंडमाइजेशन चुनावी प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण

द्वितीय रेंडमाइजेशन पूरा होने के बाद अब संबंधित मतदान केंद्रों के लिए आवंटित ईवीएम से जुड़ी आगामी व्यवस्थाओं को चुनावी कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ाया जाएगा. प्रशासन की ओर से मतदान केंद्रों पर आवश्यक तैयारियों और चुनाव प्रक्रिया से संबंधित अन्य व्यवस्थाओं को भी निर्धारित समय-सीमा के अनुसार पूरा किया जाएगा.

नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियों के बीच ईवीएम का द्वितीय रेंडमाइजेशन पूरा होना चुनावी प्रक्रिया में एक और महत्वपूर्ण चरण के पूरा होने के तौर पर देखा जा रहा है. जिला प्रशासन का प्रयास है कि नगर परिषद डूंगरपुर और नगरपालिका सागवाड़ा में चुनाव प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुसार निष्पक्ष, पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो.

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About the author सादिक़ अली, डूंगरपुर

सादिक अली राजस्थान के डूंगरपुर जिले के वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनके पास पत्रकारिता का 20 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP News से जुड़े हैं. इससे पहले वे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. क्राइम और राजनीति की खबरों पर उनकी विशेष पकड़ है. डूंगरपुर जिले की जमीनी हकीकत और हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर उनकी पैनी नजर रहती है. सटीक, तेज और भरोसेमंद पत्रकारिता उनकी पहचान है.
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Published at : 04 Sep 2026 01:00 PM (IST)
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Rajasthan Municipal Election RAJASTHAN NEWS
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