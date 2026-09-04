भीलवाड़ा: निर्दलीय उम्मीदवार के घर मिले 1 लाख, BJP पर लगाया आरोप

राजस्थान प्रदेश के भीलवाड़ा शहर में नगर निगम चुनाव में नाम वापसी के आखिरी दिन सियासी हलचल तेज हो गई है. बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल निर्दलीय प्रत्याशियों को अपने पक्ष में करने की कोशिश में जुटे हैं.

इसी बीच वार्ड नंबर 49 से निर्दलीय प्रत्याशी रोहित कुमार सैन के घर एक लाख रुपये रखे जाने का मामला सामने आया है. सैन ने मामले की शिकायत भीमगंज थाने में दी और रकम पुलिस को सौंप दी.

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टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय मैदान में उतरे रोहित सैन

रोहित कुमार सैन के मुताबिक, उन्होंने बीजेपी से वार्ड नंबर 49 के लिए टिकट मांगा था, लेकिन टिकट नहीं मिलने के बाद निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में उतर गए. सैन का आरोप है कि अमित सारस्वत लगातार उन्हें चुनाव से हटने के लिए मनाने प्रयास कर रहे थे. इसके लिए कई लोगों से फोन भी करवाए गए. सैन के मुताबिक, गुरुवार को अमित उनके घर पहुंचे और हाथ जोड़कर चुनाव से हटने की अपील की.

रोहित सैन ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने चुनाव से हटने से इनकार कर दिया तो अमित दोबारा उनके घर आए और कथित तौर पर फोन पर कहा कि वो एक लाख रुपये छोड़कर जा रहे हैं, जरूरत होने पर और पैसे भेज देंगे. सैन के मुताबिक, उन्होंने पूछा कि उन्होंने पैसे कब मांगे थे, जिसके बाद फोन काट दिया गया और एक लाख रुपये उनके घर के पलंग पर छोड़कर व्यक्ति चला गया.

‘न मैंने पैसे मांगे, न सौदे की बात की’

रोहित सैन का कहना है कि उन्होंने न तो किसी से पैसे मांगे थे और न ही चुनाव से हटने के बदले किसी रकम की मांग की थी. इसके बाद उन्होंने मामले की सूचना पुलिस को दी और रकम पुलिस के सुपुर्द कर दी. भीमगंज थाना प्रभारी सुनील चौधरी ने बताया कि माणिक्य नगर निवासी रोहित सैन ने रिपोर्ट दी है कि वो नगर निगम चुनाव में वार्ड से निर्दलीय प्रत्याशी हैं.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

पुलिस के अनुसार, रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि अमित नाम का व्यक्ति रोहित के घर आया और उनकी पत्नी के खाना बनाने के दौरान कमरे में एक लाख रुपये रखकर चला गया. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और रोहित सैन की निशानदेही पर घर से एक लाख रुपये बरामद किए गए. पुलिस अब मामले से जुड़े CCTV फुटेज और अन्य पहलुओं की जांच कर रही है. जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

352 प्रत्याशी मैदान में, निर्दलीयों की बड़ी मौजूदगी

नगर निगम चुनाव में नाम वापसी के अंतिम दिन राजनीतिक दलों की ओर से निर्दलीय प्रत्याशियों को मनाने की कोशिशें तेज हैं. बुधवार तक 10 निर्दलीय प्रत्याशियों के नाम वापस लेने के बाद अब कुल 352 प्रत्याशी चुनाव मैदान में बताए जा रहे हैं. इनमें 70 बीजेपी और 53 कांग्रेस प्रत्याशी हैं. इन दोनों दलों के प्रत्याशियों को अलग करने पर करीब 229 निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में हैं. इतनी बड़ी संख्या में निर्दलीय प्रत्याशियों की मौजूदगी कई वार्डों में चुनावी समीकरण बदल सकती है.

17 वार्डों में कांग्रेस सिंबल विवाद भी सुर्खियों में

उधर कांग्रेस के 17 वार्ड प्रत्याशियों को सिंबल नहीं मिलने का मामला भी चर्चा में है. इस प्रकरण को लेकर शहर में चर्चा में आए महेश सोनी ने स्वीकार किया है कि पार्षद का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के साथ अन्याय हुआ है. उन्होंने कहा कि पार्टी की ओर से ऐसे प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं को संगठन में पद देकर संतुष्ट करने का प्रयास किया जाएगा.

नाम वापसी के आखिरी दिन बड़ा सवाल

भीलवाड़ा नगर निगम चुनाव में जहां राजनीतिक दल निर्दलीय प्रत्याशियों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं, वार्ड 49 में एक लाख रुपये मिलने के आरोप ने चुनावी माहौल को और गरमा दिया है. हालांकि, एक लाख रुपये किस उद्देश्य से रखे गए थे और क्या वास्तव में नामांकन वापस लेने के लिए दिए गए थे, यह जांच के बाद ही स्पष्ट होगा. फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज और पूरे घटनाक्रम की जांच में जुटी है.

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