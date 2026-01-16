Rajasthan News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले से सामने आई एक तस्वीर ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. हमने अक्सर कहानियों या फिल्मों में देखा था कि बच्चे नदी पार करके स्कूल जाया करते थे, लेकिन अब यह सिर्फ किस्सा नहीं रहा बल्कि हकीकत बन चुका है. डूंगरपुर में 24 मासूम बच्चे रोज़ अपनी जान जोखिम में डालकर नाव के सहारे बांध पार कर स्कूल जाते हैं, ताकि वह अपनी पढ़ाई जारी रख सकें.

जानकारी के मुताबिक, जिस गांव के बच्चे हैं वहां का सरकारी स्कूल भवन पूरी तरह जर्जर हालत में है. बारिश और समय के साथ भवन कमजोर हो गया है, जिसके वजह से कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है.

ऐसे में बच्चों की पढ़ाई बंद न हो, इस सोच के तहत उन्हें दूसरे गांव के स्कूल में भेजा जा रहा है. लेकिन वहां पहुंचने का रास्ता बेहद खतरनाक है.

हर दिन नाव से बांध पार करते मासूम बच्चे

रोज़ाना स्कूल पहुंचने के लिए 24 मासूम बच्चे नाव के सहारे बांध पार करते हैं. बारिश के मौसम में जब पानी का स्तर कभी कम तो कभी अचानक बढ़ जाता है, तब यह सफर और भी जोखिम भरा हो जाता है. वीडियो में देखा जा सकता है कि छोटे-छोटे बच्चे भारी स्कूल बैग के साथ नाव में बैठकर स्कूल जाते हैं. हालांकि जरा सी चूक उनकी जान पर भारी पड़ सकती है, लेकिन पढ़ाई की चाह उन्हें यह खतरा उठाने पर मजबूर कर रही है.

माता-पिता की चिंता, बच्चों का हौसला

बच्चों के माता-पिता रोजाना डर के साए में उन्हें स्कूल भेजते हैं. उनका कहना है कि वे अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें हर सुबह यह डर लगा रहता है कि कहीं कोई बड़ा हादसा न हो जाए. वहीं इस वीडियो से साफ जाहीर होता है कि बच्चे भी इतनी कठिनाई झेलने के बावजूद पढ़ाई छोड़ना नहीं चाहते.

प्रशासन से समाधान की मांग

स्थानीय लोगों और अभिभावकों ने प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की है. ग्रामीणों का कहना है या तो जर्जर स्कूल भवण की तुरंत मरम्मत कारवाई जाए या फिर बच्चों के लिए सुरक्षित पूल की व्यवस्था की जाए. यह मामला सिर्फ एक गांव का नहीं, बल्कि ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था की हकीकत को उजागर करता है.