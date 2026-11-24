राजस्थान में पंचायत चुनाव में करारी हार के बाद बीजेपी नेता और कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के बयान ने सूबे की सियासत में बड़ी हलचल पैदा कर दी है. किरोड़ी मीणा के हरियाणा की तरह राजस्थान में भी मुख्यमंत्री बदले जाने वाले बयान पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का बयान सामने आया है.

पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, "पहले राजस्थान की जनता ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनकी सरकार के खिलाफ वोट किए और अब तो सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोलने लगे हैं. ऐसे में सीएम भजनलाल शर्मा को अब अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए. उन्हें हार की नैतिक जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए, अगर वह खुद से इस्तीफा नहीं देंगे तो बीजेपी अपनी पर्ची बदल सकती है."

'काठ की हांडी बार-बार नहीं चढ़ती'

गोविंद डोटासरा ने कहा कि पर्ची के जरिए किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बना सकती है. हालांकि मुख्यमंत्री बदलने के बावजूद बीजेपी को कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि काठ की हांडी बार-बार नहीं चढ़ती है. उन्होंने कहा कि कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने हरियाणा का उदाहरण दिया, लेकिन हकीकत यह है कि बीजेपी पूरे देश में गुजरात मॉडल लागू करना चाहती है.

'यूपी में हारेगी बीजेपी'

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने ये भी कहा कि कैबिनेट मंत्री अगर मुख्यमंत्री को बदलने की मांग करें तो यह पार्टी और सरकार के लिए शर्म की बात है. उनका कहना है कि राजस्थान के पंचायत चुनाव में ग्रामीण इलाकों से जो वोट आए हैं. वही मूड पूरे देश की ग्रामीण जनता का है. राजस्थान से बदलाव की जो शुरुआत हुई है, उसका असर पूरे देश में देखने को मिलेगा. बीजेपी को यूपी में भी हार का सामना करना पड़ेगा.

'नतीजों से तिलमिला गई बीजेपी'

गोविंद सिंह डोटासरा के मुताबिक राजस्थान की जनता ने जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोटिंग की है. उससे बीजेपी तिलमिलाई हुई है. वह कल से शुरू हो रहे चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के चुनाव में सत्ता का दुरुपयोग कर सकती है. हालांकि इस नतीजे के बाद अधिकारी अब बीजेपी के एजेंट के तरह काम नहीं करेंगे और अगर किसी अधिकारी ने गड़बड़ी करने की कोशिश भी की तो आने वाले दिनों में उसे भी समझा जाएगा. ऐसे अधिकारियों को बाद में खामियाजा भी भुगतना होगा.

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