हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बीएमसी चुनाव परिणाम 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानडीग: 'राजीविका' के नाम पर करोड़ों की ठगी, अधिकारियों ने फंसाया! महिलाएं सुसाइड को मजबूर

डीग: 'राजीविका' के नाम पर करोड़ों की ठगी, अधिकारियों ने फंसाया! महिलाएं सुसाइड को मजबूर

Deeg News: राजस्थान में 'राजीविका' योजना के तहत, जिला प्रबंधकों ने एक ठग के साथ मिलकर महिलाओं को रोजगार का लालच देकर करोड़ों रुपये ठगे. महिलाओं से मशीनें लगाने के नाम पर पैसे लिए गए, पर कुछ नहीं मिला.

By : सतपाल सिंह, भरतपुर | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 19 Jan 2026 09:25 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान के डीग जिले के पहाड़ी ब्लॉक में सरकारी योजना 'राजीविका' (RGAVP) से जुड़ी सैकड़ों महिलाओं के साथ धोखाधड़ी का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया है. आरोप है कि राजीविका के जिला प्रबंधकों ने एक शातिर ठग के साथ मिलकर महिलाओं को रोजगार का सपना दिखाया और उनसे करोड़ों रुपये हड़प लिए. हालात इतने बदतर हो गए हैं कि ठगी की शिकार महिलाएं अब सामूहिक आत्महत्या करने जैसा आत्मघाती कदम उठाने को मजबूर हैं.

पहाड़ी थाने में दर्ज एफआईआर के अनुसार, राजीविका के जिला प्रबंधक (DMJB) निखिल और लाइव नॉन फार्म प्रबंधक (DMNF) रिछा यादव ने इस पूरी ठगी की पटकथा बुनी. उन्होंने महिलाओं को अपने भरतपुर स्थित कार्यालय बुलाकर शिव सिन्हा नाम के एक व्यक्ति और उसकी पत्नी पूनम सिन्हा से मिलवाया. अधिकारियों ने महिलाओं को भरोसा दिलाया कि शिव सिन्हा उन्हें बड़े रोजगार दिलाने में मदद करेगा.

मशीनें लगाने का लालच देकर वसूले करोड़ों रुपये

आरोपियों ने महिलाओं को सैनिटरी पैड बनाने, चूड़ियों पर नग लगाने, अगरबत्ती बनाने और साड़ियों पर स्टोन वर्क की मशीनें लगाने का प्रलोभन दिया. पीड़िता प्रीति ने बताया कि उनसे साड़ियों पर स्टोन लगाने की मशीन के नाम पर 4 लाख 60 हजार रुपये लिए गए. सोनवती नाम की महिला से 7 लाख रुपये वसूले गए, लेकिन उन्हें मशीन के नाम पर केवल कुछ टूटे-फूटे पुर्जे थमा दिए गए. लगभग 30 महिलाओं से अप्रैल महीने से अब तक करोड़ों रुपये ऑनलाइन और नकद ऐंठ लिए गए और अब ये सभी आरोपी फरार हैं.

घर गिरवी रखा, अब मौत का डर- बबली की दर्दनाक दास्तां

ठगी का सबसे खौफनाक चेहरा पीड़िता बबली की कहानी में दिखता है. बबली ने बताया, "मुझसे कहा गया कि महीने की 70 हजार रुपये की कमाई होगी. मैंने अपने पति को बिना बताए अपना घर 6 लाख रुपये में गिरवी रख दिया. अब घर का मालिक पैसे मांग रहा है, जमीन हमारे पास है नहीं और तीन बच्चों के साथ हम सड़क पर आ गए हैं." बबली और उनके मजदूर पति ने आज हताशा में सुसाइड की कोशिश भी की, लेकिन किसी तरह उन्हें बचाया गया.

चुपचाप कर्ज लेकर फंसी महिलाएं

पहाड़ी ब्लॉक की कई महिलाओं ने ब्याज पर पैसे उठाकर या अपने जेवर गिरवी रखकर इन ठगों को दिए थे. अब उन्हें डर सता रहा है कि यदि उनके पतियों को इस कर्ज के बारे में पता लगा, तो उन्हें घर से निकाल दिया जाएगा. जिला कार्यालय में कॉल करने पर भी महिलाओं को कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है.

पुलिस की कार्रवाई

पहाड़ी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस फरार आरोपी शिव सिन्हा, उसकी पत्नी और राजीविका के अधिकारियों की तलाश में जुटी है. इस घटना ने सरकारी योजनाओं के नाम पर होने वाली विभागीय मिलीभगत और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

और पढ़ें
Published at : 19 Jan 2026 09:25 PM (IST)
Tags :
Deeg News RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पुतिन को अमेरिका से मिला गाजा पीस बोर्ड में शामिल होने का न्योता, क्या ट्रंप के फैसले में साथ आएगा रूस?
पुतिन को मिला गाजा पीस बोर्ड में शामिल होने का न्योता, क्या ट्रंप के फैसले में साथ आएगा रूस?
महाराष्ट्र
BMC मेयर पद के लिए दिखेंगे नए राजनीतिक समीकरण? डिप्टी CM एकनाथ शिंदे ने क्लियर किया स्टैंड
'नये राजनीतिक समीकरण बनने की खबरों में सच्चाई नहीं', BMC में मेयर पद को लेकर बोले एकनाथ शिंदे
इंडिया
J-K: किश्तवाड़ के जंगलों में डेरा जमाए थे जैश के आतंकी, सुरक्षाबलों को मिला सीक्रेट ठिकाना, आटा-चावल समेत 3 महीने का राशन बरामद
J-K: किश्तवाड़ में डेरा जमाए थे जैश के आतंकी, सुरक्षाबलों को मिला ठिकाना, 3 महीने का राशन बरामद
क्रिकेट
188 चेज करने में पाकिस्तान के छूटे पसीने, अंडर-19 वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका ने रचा इतिहास
188 चेज करने में पाकिस्तान के छूटे पसीने, अंडर-19 वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका ने रचा इतिहास
Advertisement

वीडियोज

Bharat ki Baat: Greater Noida का सिस्टम इतना 'ठंडा' क्यों? | Greater Noida Engineer Case
Top News: इस घंटे की बड़ी खबरें | PM Modi | Nitin Naveen | Maharashtra | West Bengal | Manikarnika
Sandeep Chaudhary: सरकारी सिस्टम की वरिष्ठ पत्रकारों ने खोली पोल! | Noida Engineer Case | UP News
Sandeep Chaudhary: मुस्लिम-दलित टारगेट पर क्यों? RLD प्रवक्ता का चौंकाने वाला खुलासा! | CM Yogi
Sandeep Chaudhary: Anurag Bhadauriya का प्रशासन पर गंभीर आरोप! | Noida Engineer Case | UP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पुतिन को अमेरिका से मिला गाजा पीस बोर्ड में शामिल होने का न्योता, क्या ट्रंप के फैसले में साथ आएगा रूस?
पुतिन को मिला गाजा पीस बोर्ड में शामिल होने का न्योता, क्या ट्रंप के फैसले में साथ आएगा रूस?
महाराष्ट्र
BMC मेयर पद के लिए दिखेंगे नए राजनीतिक समीकरण? डिप्टी CM एकनाथ शिंदे ने क्लियर किया स्टैंड
'नये राजनीतिक समीकरण बनने की खबरों में सच्चाई नहीं', BMC में मेयर पद को लेकर बोले एकनाथ शिंदे
इंडिया
J-K: किश्तवाड़ के जंगलों में डेरा जमाए थे जैश के आतंकी, सुरक्षाबलों को मिला सीक्रेट ठिकाना, आटा-चावल समेत 3 महीने का राशन बरामद
J-K: किश्तवाड़ में डेरा जमाए थे जैश के आतंकी, सुरक्षाबलों को मिला ठिकाना, 3 महीने का राशन बरामद
क्रिकेट
188 चेज करने में पाकिस्तान के छूटे पसीने, अंडर-19 वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका ने रचा इतिहास
188 चेज करने में पाकिस्तान के छूटे पसीने, अंडर-19 वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका ने रचा इतिहास
बॉलीवुड
गोविंदा ने भांजे कृष्णा अभिषेक को लेकर किया खुलासा, पत्नी सुनीता से बोले- मुझे सफोकेट मत करो
गोविंदा ने भांजे कृष्णा अभिषेक को लेकर किया खुलासा, पत्नी सुनीता से बोले- मुझे सफोकेट मत करो
विश्व
काबुल में रेस्तरां के सामने IED ब्लास्ट, चीनी नागरिकों को बनाया गया टारगेट, कम से कम 7 की मौत; कौन है जिम्मेदार?
काबुल में रेस्तरां के सामने IED ब्लास्ट, चीनी नागरिकों को बनाया गया टारगेट, कम से कम 7 की मौत; कौन है जिम्मेदार?
लाइफस्टाइल
Ear Cleaning Tips: कैसे पता करें कान में जमा हो गया वैक्स, क्या है इस पीली गंदगी को निकालने का देसी तरीका?
कैसे पता करें कान में जमा हो गया वैक्स, क्या है इस पीली गंदगी को निकालने का देसी तरीका?
ट्रेंडिंग
"बारात वापस चली जाएगी भाई" स्टेज पर चढ़ हसीनाओं की तरह ठुमके लगाने लगा दूल्हा- यूजर्स ने लिए मजे
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
ENT LIVE
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
Embed widget