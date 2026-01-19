जयपुर: हिस्ट्रीशीटर ने युवक को मारी गोली, पुरानी रंजिश के चलते की फायरिंग, आरोपी फरार

राजस्थान की राजधानी के ब्रह्मपुरी इलाके में सोमवार को दिनदहाड़े गोलीबारी की सनसनीखेज वारदात सामने आई है. गंगापोल क्षेत्र में एक हिस्ट्रीशीटर ने पुरानी रंजिश के चलते 30 वर्षीय युवक पर फायरिंग कर दी और मौके से फरार हो गया. इस घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया और स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

पुलिस के अनुसार, घायल युवक की पहचान बबलू मेहरा (30) के रूप में हुई है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी रवि मेहरा (25) और बबलू के बीच लंबे समय से आपसी दुश्मनी चल रही थी. सोमवार को मौका पाकर रवि ने बबलू पर कट्टे से फायर कर दिया. गोली बबलू की जांघ में लगी, जिससे वह लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा. उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत स्थिर बताई है.

आरोपी है इलाके का हिस्ट्रीशीटर

ब्रह्मपुरी थानाधिकारी राजेश गौतम ने बताया कि हमलावर रवि मेहरा सुभाष चौक थाने का हिस्ट्रीशीटर है और उसके खिलाफ पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी कर दी है. मौके पर पहुँचे फोरेंसिक विशेषज्ञों (FSL) ने साक्ष्य जुटाए हैं ताकि कानूनी कार्रवाई को मजबूती दी जा सके.

थाने के बाहर प्रदर्शन और नारेबाजी

वारदात के तुरंत बाद स्थानीय निवासियों का गुस्सा फूट पड़ा. बड़ी संख्या में लोग सुभाष चौक पुलिस थाने के बाहर जमा हो गए और आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर नारेबाजी की. लोगों का आरोप है कि पुलिस की ढिलाई के कारण अपराधियों के हौसले बुलंद हैं. पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन देकर शांत कराया.

पुलिस की कार्रवाई

पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश के लिए अलग-अलग टीमें गठित की गई हैं. पुलिस आरोपी के संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है. क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है.