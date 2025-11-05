कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बुधवार (5 नवंबर) को कोटा के अंता विधानसभा क्षेत्र में प्रचार के दौरान कहा कि यहां का उपचुनाव जनता के न्याय और सच्चाई की जीत का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि यह उपचुनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां के भाजपा विधायक की सदस्यता अदालत ने रद्द कर दी थी. पायलट ने स्पष्ट कहा कि यह हमारा आरोप नहीं था, बल्कि अदालत का फैसला था, जिसके कारण सीट खाली हुई और अब उपचुनाव कराया जा रहा है.

सचिन पायलट ने कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद जैन के पक्ष में प्रचार करते हुए कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता पूरे जोश में हैं और जनता इस बार सच और सेवा की राजनीति को चुनेगी. उन्होंने कहा कि भाजपा के पास अब जनता को दिखाने के लिए कोई काम नहीं बचा है, इसलिए वे झूठ और प्रचार के सहारे राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं.

सड़क हादसों पर सरकार को घेरा

सचिन पायलट ने अपने संबोधन में राजस्थान में लगातार हो रहे सड़क हादसों पर चिंता जताई. उन्होंने कहा, “जयपुर, जोधपुर और फालोदी में लगातार बड़े हादसे हो रहे हैं. बसों, ट्रैक्टरों और टेम्पो से जुड़ी दुर्घटनाएं बड़े पैमाने पर हुई हैं. सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए और एक समिति का गठन करना चाहिए. ट्रैफिक, सुरक्षा और सड़कों की स्थिति से जुड़े नियमों को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है.”

बिहार के चुनावों पर टिप्पणी करते हुए सचिन पायलट ने कहा, “जिन-जिन जिलों में मैं गया हूं, वहां महागठबंधन को भारी जनसमर्थन मिल रहा है. भाजपा बैकफुट पर है, और कोई यह नहीं कह रहा कि नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे; उनकी छवि का सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है.”

उन्होंने कहा कि जनता अब समझ चुकी है कि भाजपा और जेडीयू का गठबंधन सिर्फ सत्ता के लिए बना है, जनता की समस्याओं के समाधान के लिए नहीं. पायलट ने दावा किया कि बिहार में इस बार लोग रोजगार, शिक्षा और महंगाई जैसे मुद्दों पर वोट देंगे.

कांग्रेस के अंदर उत्साह, पायलट ने भरा जोश

अंता में हुए कांग्रेस के जनसभा में पायलट के पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा विकास, रोजगार और किसानों के हित की राजनीति की है. उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे फर्ज और फिक्र के साथ मतदान करें.