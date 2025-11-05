हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानअंता उपचुनाव से पहले सचिन पायलट का बड़ा बयान- 'यहां के BJP विधायक की सदस्यता खुद कोर्ट ने रद्द की'

अंता उपचुनाव से पहले सचिन पायलट का बड़ा बयान- 'यहां के BJP विधायक की सदस्यता खुद कोर्ट ने रद्द की'

Anta By-Election News: सचिन पायलट ने कहा कि अंता उपचुनाव जनता के न्याय की जीत है. उन्होंने सड़क हादसों पर सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की और कहा कि बिहार में महागठबंधन को जनता का समर्थन मिल रहा है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 05 Nov 2025 02:39 PM (IST)
Preferred Sources

कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बुधवार (5 नवंबर) को कोटा के अंता विधानसभा क्षेत्र में प्रचार के दौरान कहा कि यहां का उपचुनाव जनता के न्याय और सच्चाई की जीत का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि यह उपचुनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां के भाजपा विधायक की सदस्यता अदालत ने रद्द कर दी थी. पायलट ने स्पष्ट कहा कि यह हमारा आरोप नहीं था, बल्कि अदालत का फैसला था, जिसके कारण सीट खाली हुई और अब उपचुनाव कराया जा रहा है.

सचिन पायलट ने कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद जैन के पक्ष में प्रचार करते हुए कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता पूरे जोश में हैं और जनता इस बार सच और सेवा की राजनीति को चुनेगी. उन्होंने कहा कि भाजपा के पास अब जनता को दिखाने के लिए कोई काम नहीं बचा है, इसलिए वे झूठ और प्रचार के सहारे राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं.

सड़क हादसों पर सरकार को घेरा

सचिन पायलट ने अपने संबोधन में राजस्थान में लगातार हो रहे सड़क हादसों पर चिंता जताई. उन्होंने कहा, “जयपुर, जोधपुर और फालोदी में लगातार बड़े हादसे हो रहे हैं. बसों, ट्रैक्टरों और टेम्पो से जुड़ी दुर्घटनाएं बड़े पैमाने पर हुई हैं. सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए और एक समिति का गठन करना चाहिए. ट्रैफिक, सुरक्षा और सड़कों की स्थिति से जुड़े नियमों को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है.”

बिहार के चुनावों पर टिप्पणी करते हुए सचिन पायलट ने कहा, “जिन-जिन जिलों में मैं गया हूं, वहां महागठबंधन को भारी जनसमर्थन मिल रहा है. भाजपा बैकफुट पर है, और कोई यह नहीं कह रहा कि नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे; उनकी छवि का सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है.”

उन्होंने कहा कि जनता अब समझ चुकी है कि भाजपा और जेडीयू का गठबंधन सिर्फ सत्ता के लिए बना है, जनता की समस्याओं के समाधान के लिए नहीं. पायलट ने दावा किया कि बिहार में इस बार लोग रोजगार, शिक्षा और महंगाई जैसे मुद्दों पर वोट देंगे.

कांग्रेस के अंदर उत्साह, पायलट ने भरा जोश

अंता में हुए कांग्रेस के जनसभा में पायलट के पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा विकास, रोजगार और किसानों के हित की राजनीति की है. उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे फर्ज और फिक्र के साथ मतदान करें.

Published at : 05 Nov 2025 02:39 PM (IST)
RAJASTHAN NEWS SACHIN PILOT Anta By Election
इंडिया
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव ने बिहार से सेट किया यूपी का प्लान, 2027 के लिए सपाइयों को दिया यह संदेश
विश्व
बूंद-बूंद पानी को तरस रहा पाकिस्तान, दुनिया के सामने गिड़गिड़ाए आसिफ अली जरदारी, बोले- हमें न्याय दिलाएं...
क्रिकेट
कौन है पाकिस्तान की सबसे अमीर महिला क्रिकेटर? कितनी संपत्ति की हैं मालिकन
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
अखिलेश यादव ने बिहार से सेट किया यूपी का प्लान, 2027 के लिए सपाइयों को दिया यह संदेश
बूंद-बूंद पानी को तरस रहा पाकिस्तान, दुनिया के सामने गिड़गिड़ाए आसिफ अली जरदारी, बोले- हमें न्याय दिलाएं...
कौन है पाकिस्तान की सबसे अमीर महिला क्रिकेटर? कितनी संपत्ति की हैं मालिकन
अमिताभ बच्चन ने बेचे 2 लग्जरी अपार्टमेंट, कमाया 47 परसेंट रिटर्न, जानें फुल डिटेल्स
पुशअप्स चैलेंज ने बनाया हल्दी फंक्शन को यादगार! दुल्हन के ठुमकों की जगह लगाए पुशअप्स- वीडियो वायरल
गलत तरीके से बनाया गया हेल्दी फूड भी बढ़ा सकता है फैट, जानें सही तरीका
ऑनलाइन बुक कर रहे ट्रेन का टिकट तो इस ऑप्शन पर जरूर करिएगा क्लिक, हादसा हुआ तो आएगा बड़ा काम
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
