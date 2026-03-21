'ईद के दिन भी लोग चूल्हे फूंक रहे', LPG संकट को लेकर कांग्रेस विधायक ने केंद्र सरकार को घेरा

ईद के मौके पर जयपुर के कांग्रेस विधायक रफीक खान ने रसोई गैस के संकट को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है. विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया था कि देश के पास 45 दिनों का रसोई गैस का भंडार है. हालांकि उनका यह दावा खोखला साबित हुआ है. लोग लगातार परेशानियां का सामना कर रहे हैं.

ईद के दिन भी लोग चूल्हे फूंक रहे- रफीक खान

कांग्रेस विधायक रफीक खान ने कहा कि आज ईद के त्यौहार के दिन भी लोग चूल्हे फूंक रहे हैं. उन्होंने ईद के दिन भी अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर हमला रोके नहीं जाने पर भी अपनी नाराजगी जताई है. विधायक ने कहा, ''बेगुनाहों का खून कतई नहीं बहना चाहिए. यह जंग हर हाल में खत्म होनी चाहिए. अमेरिका सिर्फ ईरान के तेल पर कब्जा करने के लिए हमले कर रहा है.''

पीएम मोदी खुद अमेरिका के दबाव में हैं- रफीक खान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जंग को रोके जाने की कोशिशों के सुझाव पर कांग्रेस विधायक रफीक खान ने कहा, ''ईद के दिन कतई झूठ नहीं बोलूंगा लेकिन यह जरूर है कि वह खुद अमेरिका के दबाव में हैं और उसके इशारे पर काम कर रहे हैं. ऐसे में वह युद्ध को रोकने की कोई पहल कर सकते की स्थिति में ही नहीं है. इंटरनेशनल मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी हमेशा सरकार के साथ रहती है. सरकार का जो भी स्टैंड होगा, कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन करेगी.''

बता दें कि देशभर में शनिवार (21 मार्च) को ईद-उल-फितर का पावन पर्व हर्षोल्लास और भाईचारे के साथ मनाया गया. दरगाह और मस्जिदों में भीड़ दिखी. नमाज के दौरान बड़ी संख्या में अकीदतमंद शामिल हुए. देश के अलग-अलग हिस्सों से पहुंचे लोगों ने नमाज अदा कर खुदा से देश में अमन-चैन, भाईचारे और खुशहाली की दुआ मांगी. नमाज के बाद लोगों ने एक-दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी.