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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर: कांग्रेस MLA की शादी का जाम पुलिस के लिए बना आफत, पहली बार अधिकारियों पर होगा एक्शन!

जयपुर: कांग्रेस MLA की शादी का जाम पुलिस के लिए बना आफत, पहली बार अधिकारियों पर होगा एक्शन!

Jaipur News in Hindi: मुकेश भाकर के शादी समारोह के दौरान सिक्का रोड पर लगे जाम में कई VIP फंस गए थे. VIP को जाम से निकालना मुश्किल हो गया था. इस मामले में स्पेशल कमिश्नर ने मुख्यालय को रिपोर्ट सौंपी.

By : मुबारिक खान | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 08 Apr 2026 11:35 AM (IST)
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राजस्थान की राजधानी जयपुर में ट्रैफिक जाम की समस्या आम बात हो गई है. ट्रैफिक जाम से आम जनता परेशान होता ही है लेकिन इस बार जयपुर में एक खास शादी की वजह से पुलिस अधिकारी भी परेशानी में पड़ गए. दरअसल, पिछले दिनों लाडनूं से कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर की शादी समारोह में लगे जाम पर पुलिस मुख्यालय सख्त नजर आ रहा है. 

मुख्यालय की ओर से जयपुर के स्पेशल कमिश्नर से मामले में रिपोर्ट मांगी गई थी जिसमें एक IPS और एक RPS सहित 6 अधिकारियों से जवाब तलब किया गया. माना जा रहा है कि इन अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा सकती है.

जाम में फंस गए थे कई VIP, निकालना हुआ मुश्किल

ऐसा पहली बार होता दिख रहा है जहां जाम की स्थिति बनने पर पुलिस के उच्च अधिकारियों पर एक्शन होगा. हालांकि, अभी जांच जारी है. बता दें 9 मार्च को जयपुर के सीकर रोड स्थित एक रिसॉर्ट में विधायक मुकेश भाकर की शादी समारोह था. इस कार्यक्रम में सत्ता और विपक्ष के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए. साथ ही पुलिस के कुछ आल अधिकारी भी समारोह में पहुंचे थे. 

समारोह के दौरान सिक्का रोड पर जाम लग गया जिसमें कई VIP फंस गए. मैसेज के बाद भी VIP को जाम से निकालना मुश्किल हो गया, जिसके बाद जांच शुरू की गई. स्पेशल कमिश्नर ओमप्रकाश ने जांच की और मुख्यालयों को इस मामले में अपनी रिपोर्ट सौंपी. इसके बाद अब अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई हो सकती है.

जयपुर पुलिस के इन अधिकारियों पर हो सकता है एक्शन

जयपुर शहर में जाम की स्थिति अब आम बात हो गई है. शहर में सुबह से शाम तक अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है, लेकिन ऐसा पहली बार है कि जब जिम्मेदार अधिकारियों पर ट्रैफिक जाम के कारण कार्रवाई हो रही है. जिम्मेदार अधिकारियों में एसीपी चौमूं IPS उषा यादव, एसीपी ट्रैफिक किशोर सिंह भदौरिया, TI मंजू चौधरी, TI संपत राज, TI नवरत्न धौलिया और हरमाडा थानाधिकारी उदयसिंह शामिल हैं.

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About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
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Published at : 08 Apr 2026 11:35 AM (IST)
Tags :
Rajasthan Police Jaipur News Rajasthan News CONGRESS
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