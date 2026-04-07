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महाराष्ट्र साइबर की बड़ी कार्रवाई, इंस्टाग्राम से चल रहे नकली नोटों के काले कारोबार का भंडाफोड़, 2 गिरफ्तार

Maharashtra News: महाराष्ट्र साइबर ने इंस्टाग्राम पर सक्रिय नकली नोटों के नेटवर्क का खुलासा किया है. फर्जी मुद्रा बेचने वाले गिरोह पर कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.

By : सूरज ओझा | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 07 Apr 2026 10:48 PM (IST)
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महाराष्ट्र साइबर ने सोशल मीडिया पर चल रहे नकली नोटों के बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है. खास बात यह है कि यह गिरोह इंस्टाग्राम के जरिए फर्जी भारतीय मुद्रा का प्रचार और बिक्री कर रहा था. शुरुआती जांच में पता चला कि कुछ इंस्टाग्राम अकाउंट्स रील्स और भ्रामक पोस्ट डालकर लोगों को फंसा रहे थे. इन पोस्ट्स में जल्दी पैसा कमाने का लालच दिया जाता था, जिससे कई लोग उनके जाल में फंस जाते थे.

ऐसे दिया जाता था लालच

गिरोह के सदस्य सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो और पोस्ट डालते थे, जिनमें दावा किया जाता था कि कम पैसों में ज्यादा रकम के नकली नोट मिल सकते हैं. लोगों को यह भरोसा दिलाया जाता था कि यह काम सुरक्षित है और उन्हें बड़ा मुनाफा होगा. लेकिन असल में यह पूरी तरह धोखाधड़ी थी और लोगों से पैसे ठगने का तरीका था.

चार FIR, दो आरोपी गिरफ्तार

इस मामले में अब तक चार FIR दर्ज की गई हैं. महाराष्ट्र साइबर के नोडल साइबर पुलिस स्टेशन में दो मामले दर्ज हुए हैं, जबकि जलगांव और बुलढाणा में भी दो अन्य FIR दर्ज की गई हैं. कार्रवाई के दौरान राहुल अनिल पवार और योगिता हितेश भोसले को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस अब इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है.

राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला

जांच एजेंसियों का कहना है कि नकली भारतीय मुद्रा का सीधा संबंध संगठित अपराध, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग जैसी गंभीर गतिविधियों से होता है. ऐसे में यह सिर्फ ठगी का मामला नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा से जुड़ा बड़ा खतरा भी है.

महाराष्ट्र साइबर ने संबंधित इंस्टाग्राम अकाउंट्स को नोटिस भेजकर आपत्तिजनक कंटेंट हटाने के निर्देश दिए हैं. साथ ही, अकाउंट चलाने वालों की पहचान के लिए कानूनी प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है.

एजेंसी ने साफ कहा है कि इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर नजर रखी जा रही है. आम लोगों से अपील की गई है कि ऐसे किसी भी ऑनलाइन ऑफर या जल्दी पैसे कमाने के लालच में न आएं और संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत पुलिस को जानकारी दें.

About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 07 Apr 2026 10:44 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA POLICE MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
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